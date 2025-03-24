Акції «оборонки» Європи стали «мемними»: приватні інвестори знову покарали гедж-фонди

Фондові ринки Європи та Америки знову «зеленіють». Інвестори сподіваються, що нові мита США, які раніше анонсував американський президент Дональд Трамп, будуть не настільки жорсткими, як було заявлено спочатку. Про найпомітніші події минулого і прийдешнього тижня — детальніше в огляді «Мінфіна».

Вперше з середини лютого всі три основні індекси американського фондового ринку, за підсумками минулого тижня, показали зростання. S&P 500 відіграв зниження в останні хвилини торгів, перервавши чотири збиткові тижні. Основні індекси в п'ятницю відіграли частину втрат після заяви президента США Дональда Трампа про те, що у питанні торгових мит можлива певна «гнучкість», пише CNBC.

За підсумками тижня, Dow Jones зріс на 1,19%, індекс S&P 500 — на 0,5%, високотехнологічний індекс Nasdaq — на 0,16%.

Зростають сьогодні, 24 березня, й ф'ючерси на американські акції. Позитив ринку додав репортаж Bloomberg News, що з'явився цими вихідними, про те, що мита, про запровадження яких Трамп готується оголосити 2 квітня в День звільнення, будуть адреснішими, ніж він погрожував раніше.

Проте аналітики вважають, що ринок все ще переживає невизначеність через торговельні мита, і не чекають на його швидке відновлення.

Волатильність на фондовому ринку може зберегтися до кінця 2025 року, а тиск на акції — посилитися, в міру наближення до дати, коли Трамп оголосить своє рішення щодо мит, вважає директор із інвестицій Verdence Capital Advisors Меган Хорнеман.

«З економічного погляду, зараз надто багато невизначеності. Навіть якщо після 2 квітня проясниться ситуація з митами, ми все ще не розуміємо, якими будуть вторинні наслідки для економіки, — зазначила Хорнеман в ефірі CNBC. — Також немає зрозумілості, чи вплине це разово на інфляцію, чи ми стикнемося із затяжною хвилею цінового тиску, яка може посилити інфляційні ризики».

На думку аналітиків Barclays, відкрите питання з митами стримуватиме зростання фондового ринку щонайменше до 2 квітня.

«Акції відскочили від перепроданих рівнів, але невизначеність навколо мит, найімовірніше, обмежить потенціал зростання аж до 2 квітня», — зазначив у записці для клієнтів, яку наводить CNBC, стратег Barclays із європейських акцій Еммануель Коу.

На думку Майкла Вілсона, головного стратега з акцій США Morgan Stanley, волатильність в американських акціях, ймовірно, збережеться щонайменше до другої половини року, а ціни на папери залишаться нижчими за максимуми, досягнуті минулого місяця, пише Bloomberg.

Він вважає, що будь-яке зростання буде тимчасовим через невизначені перспективи корпоративного та економічного зростання.

«Це буде плавне відновлення. Ми вважаємо, що нові максимуми, ймовірно, виключені у першій половині цього року», — уточнив Майкл Вілсон.

Але саме цей момент може стати найкращим для покупки американських акцій. Таку думку, зокрема, висловили аналітики UBS.

«Історично склалося так, що купівля акцій S&P 500 при піковому падінні на -10% приносила вищу абсолютну і скориговану на ризик дохідність, порівнюючи з очікуванням більших падінь на -15 або -20%», — зазначила Ульріке Хоффманн-Бурхарді, директор з глобальних акцій у UBS.

Вона вважає, що очікування глибших корекцій може призвести до втрачених можливостей, особливо якщо ринок швидко відновиться.

Починають новий тиждень на позитиві й європейські акції. Так європейські фондові індекси відреагували на повідомлення про те, що на початку нового місяця Трамп планує вужчу та цілеспрямованішу програму підвищення торгових мит.

Цього року європейський фондовий ринок зміг приємно здивувати інвесторів. На початку року більшість аналітиків припускали, що слабкі економічні перспективи Європи та загроза американського мита залишать європейський ринок у тіні США. Проте індекс Stoxx 600 демонструє найкращий старт із 2019 року, пише Bloomberg.

Особливим попитом серед інвесторів у європейські акції останні декілька тижнів користуються акції оборонних підприємств, пише Financial Times. На думку видання, ці папери стали «полем битви» між роздрібними трейдерами та гедж-фондами.

Так, акції компанії Hensoldt, що спеціалізується на технологіях в оборонному та аерокосмічному секторах, за останній місяць додали 47%, папери німецького виробника двигунів і трансмісій Renk подорожчали на 50%, котирування французького супутникового оператора Eutelsat злетіли майже на 280%, акції французького виробника авіакомпонентів Latecoere за місяць зросли на 79%. Для порівняння: європейський індекс аерокосмічної та оборонної промисловості Stoxx Europe Aerospace & Defense за той же період додав близько 19%.

«Приватні трейдери, координуючи свої дії на форумах, на кшталт Reddit, навмисно скуповують акції, на зниження яких ставлять гедж-фонди — наприклад, Marshall Wace і Millennium», — пише FT.

Стратег із акцій Société Générale Роланд Калоян вважає, що «у Європі відбувається тектонічний зсув». Він порівнює поточний сплеск інтересу роздрібних інвесторів із «мемною» манією 2021 року у США. І хоча зараз зростання європейських акцій не таке екстремальне, як було тоді, механізм шорт-сквізу зараз схожий на події навколо мережі магазинів відеоігор GameStop чотири роки тому, вважає експерт.

Тоді трейдери скуповували акції з високою часткою коротких позицій, включаючи GameStop і мережу кінотеатрів AMC, що призвело до різкого зростання їхньої вартості, завдало гедж-фондам величезних збитків і, наприклад, змусило фонд Melvin Capital зовсім закритися, нагадує FT.

Цього разу приватні інвестори теж «покарали» гедж-фонди, які робили ставку «на зниження». На зростанні акцій Hensoldt шортисти втратили $110 млн (за ринковою оцінкою) за три тижні до 14 березня, згідно з даними S3 Partners. Майже 300%-ве зростання котирувань Eutelsat обійшлося шорт-продавцям приблизно в $187 млн збитків.

Наприклад, утримував значні короткі позиції в Eutelsat найбільший у світі керуючий активами BlackRock, але останніми тижнями скоротив їх нижче за поріг розкриття (0,5%), пише FT.

Індекс банківських акцій у Туреччині зафіксував минулого тижня найбільше падіння з 2001 року, що спровокувало екстрені дії Центрального банку.

Турецький центробанк провів у неділю, 23 березня, «технічну зустріч» із представниками банків для обговорення можливої волатильності на фінансовому ринку після арешту ключового опозиційного політика, дізнався Bloomberg.

Як зазначено у заяві Асоціації банків Туреччини, на зустрічі обговорювалися «останні події на ринках». За даними Bloomberg, ЦБ також планував обговорити координацію дій із банками на тлі недавнього розпродажу активів у країні.

Утримання під вартою за звинуваченнями в корупції мера Стамбула Екрема Імамоглу, найпомітнішого політичного опонента президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, викликало масові протести.

На цьому тлі турецька ліра різко знецінилася, досягнувши рекордного падіння — 41 ліру за долар. Центральний банк Туреччини змушений був втрутитися, продавши понад 10 мільярдів доларів для стабілізації курсу національної валюти. Крім того, регулятор підвищив ставку овернайт-кредитування на 200 б.п. — до 46%, і тимчасово призупинив кредитування банків за базовою ставкою в 42,5%.

Вперше за майже 20 років було проведено аукціон ліквідності з випуском 91-денних облігацій, аби абсорбувати надмірну грошову масу у лірах, зазначає Bloomberg. Після цих заходів ставка овернайт-фінансування, що відображає вартість короткострокового запозичення, зросла на понад три відсоткових пункти — до 45,7%.

Наразі турецька ліра стабільно тримається на рівні 38 за долар.

Злети та падіння на американському фондовому ринку за тиждень

«Мінфін» традиційно вибрав компанії, акції яких показали найбільший приріст/падіння минулого тижня.

Акції біотеху Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) активно зростають останній рік. Ціна акцій компанії зросла з менш ніж $150 у березні 2024 року до понад $280 наразі що є зростанням майже на 100%, підрахував Forbes. ALNY спеціалізується на терапії РНК-інтерференції для лікування генетичних захворювань.

Вражаюча динаміка її акцій значною мірою обумовлена багатообіцяючими результатами клінічних випробувань серцево-судинного препарату Amvuttra, випущеного в середині 2024 року. А нещодавно FDA розширило застосування Amvuttra, на що інвестори зреагували позитивно.

Річ у тім, що розширення можливості використовувати новий препарат, за прогнозами, дозволить Alnylam Pharmaceuticals збільшити дохід до $8 млрд, що досить суттєво, з огляду на те, що загальний виторг Alnylam минулого року склав лише $2 млрд.

Попри такі перспективи, аналітики вважають, що купувати акції компанії за поточною ціною вже занадто дорого.

Суттєво випередили зростання основних американських фондових індексів акції Roku Inc. (ROKU), однієї з провідних платформ потокового відео в США (випускає телевізійні приставки та телевізори зі своєю операційною системою Roku OS).

Минулої акції компанії зросли на 15,5% і завершили торги п'ятниці на рівні $78,29, проти $67,78 14 березня. Стимулом до зростання стало укладання угоди з Monster Jam щодо додавання каналу FAST channel на свою платформу Roku.

За умовами угоди, ROKU безкоштовно показуватиме вантажівки, трюки та гонки Monster Jam мільйонам домогосподарств на всій території США.

На каналі Monster Jam буде представлений широкий вибір контенту з 20-річних телешоу, включаючи поточний сезон із повними повторами подій, закулісними зйомками та ексклюзивними інтерв'ю з гонщиками-чемпіонами.

Нещодавно ROKU отримала рейтинг «купувати» від Guggenheim Securities, яка вважає, що компанія завершить рік «на найсильнішому рівні» на тлі очікувань продовження покращень.

«Зокрема, ми вважаємо, що дії, що включають підвищену увагу до операційних показників, заснованих на монетизації, розширення партнерських відносин із третіми сторонами та розширення пропозицій, які приносять дохід, за поступового підвищення рентабельності та генерування вільного грошового потоку, сприяють зростанню вартості компанії», — йдеться у повідомленні.

Ціна акцій Robinhood Markets Inc. (HOOD) минулого тижня зросла на 13,05% — до $44,36. Настрої інвесторів були підігріті підвищенням рейтингу двома інвестиційними компаніями.

Минулої середи Compass Point почала відслідковувати акції HOOD, надавши компанії рейтинг «купувати». Також для акцій компанії було встановлено ціновий орієнтир на рівні $61, що на 37,5% вище останньої ціни закриття.

На думку Compass Point, HOOD має можливість отримати до $665 млн за рахунок перехресного продажу існуючим американським клієнтам.

Після цієї новини інвестори накинулися на акції HOOD, що спричинило триденне зростання паперів до кінця торговельного тижня.

Додатковим стимулом для зростання стало збереження позитивного прогнозу для компанії інвестбанком KeyBanc: HOOD надано рейтинг «із надмірною вагою» та встановлено ціну акцій на рівні $75. Новий ціновий орієнтир є 69%-вим потенціалом зростання, порівнюючи з останньою ціною закриття.

Головні події тижня

Найважливіша подія тижня для інвесторів запланована на п'ятницю, 28 березня. Цього дня буде опубліковано ціновий індекс видатків на особисте споживання (РСЕ) за лютий. Саме на цей показник орієнтується ФРС під час визначення своєї подальшої відсоткової політики.

За прогнозом економістів, минулого місяця базовий індекс PCE (не враховує змін цін на продукти харчування та енергоносії) зріс на 2,7% у річному вимірі — це на 0,1 в.п. більше, ніж у січні, пише Barrons.

Чиновники ФРС минулого тижня зберегли ключову ставку на поточному рівні, але підвищили прогноз щодо базової інфляції на цей рік на 0,3 в.п. — до 2,8%.

Окрім інфляції, в економічному календарі цього тижня заплановані публікації індексу ділової активності (PMI) від S&P Global за березень, індикатора споживчих настроїв від Conference Board та даних на замовлення товарів тривалого користування від Бюро перепису населення США.

Про доходи цього тижня звітують GameStop та ще декілька ритейлерів, виробник спортивного одягу Lululemon Athletica та будівельна компанія KB Home.

У понеділок, 24 березня, S&P Global опублікує індекси ділової активності (PMI) у виробничому секторі та послугах за березень (попередні дані). Консенсус-прогноз передбачає, що індекс PMI для промисловості становитиме 51,5, а для сфери послуг — 50,9 (у лютому — 52,7 та 51 відповідно).

Квартальні результати опублікують Dragonfly, KB Home, Oklo.

У вівторок, 25 березня, Conference Board опублікує індекс споживчої довіри за березень. Очікується, що він опуститься до 94 пунктів — приблизно на чотири пункти нижче, ніж у лютому, коли індекс продемонстрував найзначніше зниження з серпня 2021 року. Цього ж дня Бюро перепису населення США надасть дані про продаж нових житлових будинків за лютий. Федеральне агентство житлового фінансування (FHFA) опублікує індекс цін на житло за січень.

За квартал відзвітують GameStop, McCormick і Rumble.

У середу, 26 березня, Бюро перепису населення США опублікує звіт про замовлення товарів тривалого користування за лютий.

Квартальні звіти опублікують Chewy, Dollar Tree, BRP, Jefferies та Petco.

У четвер, 27 березня, Бюро економічного аналізу (BEA) представить остаточну оцінку зростання економіки США за четвертий квартал. Національна асоціація рієлторів (NAR) представить індекс незавершених угод із продажу житла за лютий.

Фінансові результати за минулий квартал розкриють Bitfarms, Lululemon та Winnebago.

У п'ятницю, 28 березня, Бюро економічного аналізу опублікує індекс цін на особисте споживання (PCE) за лютий.