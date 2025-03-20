ФРС очікувано залишила базову ставку у діапазоні 4,25-4,5%

Федеральна резервна система (ФРС) зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) у діапазоні 4,25−4,5% річних. Про це йдеться у повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання.

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Деталі

Згідно з повідомленням, ФРС з квітня знижуватиме обсяг US Treasuries на своєму балансі на $5 млрд на місяць, а не на $25 млрд, як зараз. Щомісячні темпи скорочення вкладень в іпотечні папери залишаться на рівні $35 млрд.

Федрезерв скорочує обсяг активів на своєму балансі за рахунок відмови від реінвестування надходжень від паперів, що погашаються.

Рішення зберегти ставку було ухвалене одноголосно всіма членами FOMC та збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів. Тим часом, член ради керуючих ФРС Крістофер Уоллер виступив проти зміни темпів зменшення активів на балансі ЦБ.

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«Останні статдані свідчать про те, що економічна активність продовжує підвищуватися впевненими темпами, — повідомляється в пресрелізі за підсумками засідання. — Безробіття стабілізувалося на низькому рівні в останні місяці, а умови на ринку праці залишаються хорошими. Інфляція залишається дещо підвищеною».

FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. У повідомленні з'явилася фраза про те, що невизначеність щодо економічних прогнозів підвищилася, і керівництво ФРС стежитиме як за знижувальними, так і за підвищувальними ризиками для своїх цілей.

«На підтримку своїх цілей комітет ухвалив рішення зберегти цільовий діапазон ставки за федеральними кредитними коштами в 4,25−4,5% річних», — йдеться у заяві.

При розгляді розміру та термінів подальшого коригування цільового діапазону ставки FOMC ретельно оцінюватиме дані, що змінюються, змінюються прогнози та баланс ризиків.

«Ми твердо віддані тому, щоб забезпечити максимальну зайнятість і повернути інфляцію до цільового рівня 2%», — йдеться у заяві ФРС.

Визначаючи належний курс грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відстежувати вплив інформації, що надходить на економічний прогноз.

«Комітет готовий скоригувати підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню поставлених цілей. FOMC братиме до уваги широке коло інформації, включаючи дані про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також про ситуацію на фінансових ринках та міжнародні.»

Як відреагував ринок

Ринок акцій США трохи прискорив зростання після оприлюднення підсумків березневого засідання Федрезерва. Фондові індекси Dow Jones Industrial Average та S&P 500 станом на вечір 19 березня зросли на 0,55% та 0,82% відповідно, а Nasdaq Composite додає 1,2%.