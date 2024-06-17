€50 млрд від ЄС: що ще везе додому наша делегація з конференції відновлення

Як Європа допомагає відновлювати українську енергетичну інфраструктуру, та які реформи необхідно провести, щоб все запрацювало, НВ розповіли представники Razom We Stand: директорка Світлана Романко та директор зі стратегій Олександр Романішин. «Мінфін» вибрав головне.

​Конференція підкреслила масштаб потреб України у реконструкції та важливість мобілізації фінансових ресурсів через продовження державних та приватних інвестицій, а також усунення законодавчих, технічних та економічних бар'єрів для успішного масштабного розгортання децентралізованої відновлюваної енергії.

Пріоритетами є ремонт енергетичної інфраструктури до зими та довгостроковий перехід на відновлювані джерела енергії, узгоджені з кліматичними цілями. Реформи для стабілізації економіки, підвищення довіри інвесторів та підтримки зеленого зростання розглядаються, як необхідні умови.

На що потрібні гроші

€50 млрд від ЄС потрібні для наступних напрямків:

Енергетичний сектор: $11−21,3 млрд на нову генерацію та енергетичну інфраструктуру.

Промисловість: $12,2−15,3 млрд на заходи з декарбонізації та нові технології.

Транспорт: $25 млрд — розмір ринку для продажу нових транспортних засобів (включаючи транспортну інфраструктуру).

Будівлі: $2−16,7 млрд на модернізацію будівель.

Постачальний сектор: $0,5−4,6 млрд на низьковуглецеві та відновлювані види палива (включаючи водень, біометан).

Україна заявила про плани побудувати 1 ГВт маневреної генерації до кінця 2024 року, що викликало певну критику через сумніви про технічну можливість виконання цього завдання. Попри розширені плани децентралізованої генерації на основі відновлюваних джерел енергії, газ залишається основним джерелом для цих резервів.

Як можуть допомогти партнери

На міжнародному рівні 13 фінансових інституцій підписали меморандум про збільшення інвестицій в Україну. ЄІБ та Єврокомісія мобілізували €1 мільярд для місцевого бізнесу в Україні, а також підписали меморандум на суму €300 мільйонів із урядом України для енергетичного сектору. Однак у цих угодах немає згадок про необхідність відбудови енергетичного сектору за рахунок відновлюваної енергії.

На зустрічах міністрів енергетики G7 та ЄС були зроблені значні фінансові зобов’язання на підтримку реконструкції та енергетичної інфраструктури України. Це включало:

€100 мільйонів від Швеції на розвиткову допомогу,

€9 мільйонів від Литви на підтримку оборони,

€40 мільйонів від Австрії на гуманітарні зусилля.

Норвегія пообіцяла збільшити виробництво енергії та видобуток корисних копалин через співпрацю з приватним сектором.

Туреччина надає довгострокову допомогу у розмірі €2 мільярди з 300 проєктами та планами відновлення мосту в Ірпені.

Українські кліматичні активісти та союзники організували демонстрацію біля входу на конференцію з відновлення України у Берліні під гаслом «Дія за Зелене Відновлення», вимагаючи, щоб відновлення України було зосереджене на повному переході на децентралізовану відновлювану енергію для стійкості, зелені робочі місця.

Низка міжнародних фінансових установ Японії (NEXI), Польщі (KUKE), Данії (EKF), США (DFC) активно залучені до підтримки України, включаючи ЄБРР із портфелем у 7 мільярдів євро, та ЄІБ, який мобілізував понад 2 мільярди євро для критичної інфраструктури та місцевого бізнесу.

Що ще необхідно зробити, щоб залучити інвестиції

Однією з найважливіших реформ, необхідних для залучення приватних інвестицій в енергетичний та житловий сектори України, є встановлення вільного ціноутворення на оптових та роздрібних ринках електроенергії. Це створить стабільні умови для бізнесу, зробить український енергетичний ринок привабливішим для інвесторів і стане фундаментом для розвитку конкурентоспроможної економіки.

Іншим важливим кроком є збільшення підтримки відновлюваної енергетики через ринкові інструменти та вирішення залишкових проблем інвесторів. Це сприятиме зростанню частки відновлюваних джерел енергії в загальному енергетичному балансі країни, зменшуючи залежність від викопного палива та сприяючи переходу до екологічно чистих технологій.

Також важливим напрямком реформ є просування ринку електроенергії шляхом прийняття пакету чистої енергії ЄС. Цей крок забезпечить чіткий регуляторний шлях для інвесторів і дозволить Україні інтегруватися з європейським енергетичним ринком, підвищуючи ефективність свого енергетичного сектору.

Реформи, спрямовані на вільне ціноутворення на електроенергію, підвищення підтримки відновлюваної енергії через ринкові механізми та інтеграцію ринку електроенергії, є ключовими для залучення мільярдів приватних інвестицій у відновлення України.

Читайте також: Блекаути восени: чи можливі вони, та як нам варто змінити споживання електроенергії

Комплекс рішень передбачає:

1. Негайні заходи: розподілена генерація, енергетичне зберігання, мікромережі.

Захист енергетичних об'єктів за допомогою систем протиповітряної оборони також є критичним.

2. Середньострокові рішення: на основі газу та відновлюваних джерел.

3. Довгострокові рішення: на основі великомасштабного переходу на відновлювані джерела енергії, що вимагають систематичних інвестицій у розмірі €10−13 мільярдів протягом 2−3 років.

Для подолання фінансових викликів пропонуються: