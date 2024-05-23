Блекаути восени: чи можливі вони, та як нам варто змінити споживання електроенергії

Трохи про наш енергетичний баланс: теоретична диванна енергетика в картинках.

Чому в нас виникають проблеми з постачанням е/е увечері та навіть уночі, але вдень все відносно спокійно?

Річ у тім, що вдень нас рятує сонце (СЕС), яке в яскраві дні в районі полудня може забезпечувати третину наших потреб у споживанні електроенергії.

Але сонце ввечері сідає, і саме тоді, коли споживання електроенергії є найбільшим (D). От тоді уся генерація, яка не залежить від погоди, намагається працювати на максимумі, щоб забезпечити нам комфортний вечір. Зокрема, повною мірою включаються ГЕС та ГАЕС (гідроакумулюючі станції), та ТЕС. Та, на жаль, їх повної потужності (навіть з імпортом електроенергії) може не вистачати, тому вечорами все одно маємо часткові відключення.

Але навіть для того, щоб забезпечити такий (можливо і не дуже задовільний) вечірній результат, маневрена генерація має «накопичити» запаси енергії. Це стосується ГАЕС, які у період пікового споживання працюють в «режимі ГЕС», тобто перетворюють потенційну енергію води на електричну.

Щоб це зробити, вони мають в якийсь інший час працювати в режимі «насоса», накопичуючи запас потенційної енергії води (і споживаючи для цього електрику). Це також частково стосується ГЕС, які, зменшивши потік води у непікові години, тим самим «накопичують» річкову воду, щоб у пікові періоди виробити більше.

Коли накопичується енергія

Таких періодів накопичення енергії, по суті, є два:

(А) Нічний період, коли більшість українців «можуть обійтися» без електроенергії (все ж таки важливіше її мати тоді, коли ми не спимо). У нічний період також можуть дещо «перепочивати» чи перезапускатися інші джерела (ТЕС), а комерційний імпорт енергії обмежений. Тож може виникати дефіцит електричної потужності — і тоді маємо нічні відключення.

Період максимальної сонячної генерації (десь в районі полудня), коли електроенергії достатньо для її накопичення. Тож енергія сонця частково накопичується в майбутню енергію води. В такі періоди, здебільшого, дефіциту електроенергії немає. Ба більше, енергії сонця може бути забагато (бо не всю її можна накопичити для майбутнього), тому робота СЕС (та інших джерел) може навіть обмежуватися. Тоді міг би бути доцільним експорт електроенергії, але ж і в наших сусідів у той час її в достатку.

Окрім вечірнього піку споживання, є ще ранковий період (B), коли споживання «прокидається» разом із нами, тож і енергозабезпечення вже стає важливим. На цей час уся генерація (включно з ГАЕС/ГЕС) виходить на високі оберти. На щастя (але не завжди), сонце вже починає щось генерувати, та й можливості імпорту більші. В цей час відключення є менш ймовірними, ніж увечері чи вночі.

Приблизно така ситуація натепер.

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Що відбуватиметься далі

Припустимо, що нових серйозних пошкоджень наша генерація не зазнає.

Наступні чотири місяці, ймовірно, буде складніше, бо:

Споживання електроенергії, якщо і впаде, порівнюючи з нинішнім рівнем, то несуттєво.

Рівень води у річках сезонно зменшиться, отже ГЕС зможуть в середньому виробляти помітно менше.

Також потужність інших джерел (ТЕС/АЕС) може зменшитися через сезонні ремонтні кампанії (як би там не було, краще, щоб наша генерація підготувалася до осінньо-зимового періоду, навіть за рахунок зменшення виробництва влітку).

Сонце — непередбачуване джерело електроенергії: одна маленька хмарка у рази зменшує виробіток окремої СЕС (див. графік). Тож у спекотні похмурі дні (коли споживання електрики буде велике, а сонце мало що додаватиме до генерації) може виникати дефіцит навіть посеред дня. А якщо вдень не вдасться «перекачати» енергію сонця в енергію води, то, відповідно, більші проблеми будуть і ввечері.

Далі, в осінньо-зимовий період, може бути трохи легше, бо уся генерація пройде сезон ремонтів, частково відновиться після ударів та збільшить наявну потужність, збільшать оберти теплоелектроцентралі.

Але краще готуватися до того, що легко не буде. Електрику потрібно споживати відповідально. А це означає, що кожен із нас повинен взяти за правило: в будь-який період часу (окрім сонячного дня) вмикання і роботу потужних домашніх електроприладів треба суворо і прискіпливо чергувати.