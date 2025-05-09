5 стратегій для диверсифікації інвестиційного портфеля з ETF

Весна 2025 року принесла ринкову турбулентність: через торговельну політику Трампа S&P 500 впав на 8−10%, Nasdaq — на 11−13%. Технологічний сектор постраждав від збоїв у ланцюгах постачання, а енергетичний — від обвалу цін на нафту. Водночас ринок починає поступово відновлюватися, і на цьому фоні ETF відіграють ключову роль.

Чому інвестори вибирають ETF

У 2025 році, коли ринки переживають політичні шторми, економічну невизначеність і волатильність, ETF залишаються одним із найпотужніших інструментів для інвесторів. Вони мають попит завдяки трьом важливим перевагам:

Прозорість і доступ до широкого ринку. Один клік — і в портфелі вже сотні компаній, що зменшує ризики, порівнюючи з однією акцією.

Зниження ризику концентрації. Навіть якщо падає технологічний сектор, портфель залишається збалансованим завдяки диверсифікації.

Доступність та низькі комісії. ETF підходять для довгострокових інвестицій і спекуляцій, навіть із невеликими сумами.

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Індексні ETF — фундамент портфеля

Індексні ETF відстежують широкі ринкові індекси, як-от S&P 500, Dow Jones та інші, що контролюють більшу частину ринку. Вони забезпечують диверсифікацію за низьких витрат і є основою портфеля для довгострокових інвесторів.

У 2025 році S&P 500 (SPY) демонструє волатильність, показник якої трохи вище середнього за останні 10 років. Через торговельні війни та інфляцію SPY вже втратив 8,64% YTD, але історично індекс завжди відновлюється після корекцій. Його середня дохідність складає 10,5% за 50 років із реінвестуванням дивідендів.

Як індекс S&P 500 відновлювався після криз

Подія Падіння Час відновлення Крах доткомів (2000−2002) -49% до 2007 року Фінансова криза (2008−2009) -57% до 2013 року Пандемія (2020) -34% 5 місяців Зростання інфляції та жорстка монетарна політика ФРС (2022) -25% до середини 2024 року

Найпопулярніші ETF, що його відстежують, — SPY, VOO та SPLG. Усі вони слідують одному індексу, але мають свої нюанси, які варто враховувати:

Комісія фонду (TER) . У довгостроковій перспективі навіть різниця між 0,03% і 0,09% може помітно вплинути на підсумкову прибутковість.

Ліквідність . Важливо звертати увагу на цей показник, особливо, якщо плануєте періодично продавати частину активів.

Розподіл ETF за галузями. Навіть якщо фонди відстежують один індекс, їхній склад може відрізнятися: один із акцентом на технології, інший — на фінанси чи медицину. Перед інвестуванням варто перевірити, які сектори переважають у фонді, та чи підходить вам їхня структура.

Юрисдикція, податкові особливості, комісія та відповідність фонду до інвестиційної стратегії відіграє ключову роль у портфелі.

Секторні ETF: інвестування з прицілом

Секторні ETF дають змогу сфокусуватися на конкретній галузі. Це спосіб скористатися зростанням і захистити капітал у періоди нестабільності. Одні сектори стабільно тримають позиції навіть у кризу, інші — стрімко злітають під час економічного підйому.

Охорона здоров’я, споживчі товари першої необхідності та комунальні послуги залишаються актуальними, бо попит на них не зникає. Енергетика балансує між стабільністю та волатильністю цін. А технології й фінанси — для тих, хто готовий ризикувати заради вищого прибутку: вони зростають разом із економікою, але й просідають разом із нею.

Порівняння секторів та ETF у 2025 році

Тікер Сектор Дохідність YTD Дивіденди Ризики Перспективи XLE Енергетика -5,16% 3,3% Вразливість до глобальних подій Короткостроковий захист, який залежить від попиту на нафту XLF Фінанси -1,26% 1,5% Залежність від кредитного ринку та ФРС Зростання за умови сприятливих економічних умов XLV Охорона здоров’я -1,34% 1,7% Обмеження регуляторами, контроль цін на ліки Стабільність і довгострокове зростання XLK Технології -14,83% 0,79% Висока волатильність під час корекції Довгостроковий потенціал при ринковій стабільності XLP Споживчі товари +4,02% 2,5% Низька динаміка зростання Захист у період нестабільності, надійний дохід XLU Комунальні послуги +3,49% 2,91% Тиск високих ставок через боргове навантаження Захисний актив у кризу, помірне зростання

У 2025 році деякі сектори зберігають стабільність або помірне зростання, інші — під тиском. Саме тому важливий баланс портфеля: додати захисні сектори для надійності й дозовано — ризикові, щоб зберегти потенціал зростання. Розподіл активів може виглядати так:

40% — у захисні сектори (XLV, XLP, XLU). Це буде фундаментом портфеля.

Інші 40% — у сектори зростання (XLK, XLF).

І 20% — в енергетику (XLE). Це слугуватиме балансом між стабільністю та потенціалом зростання.

Ринки змінюються, тож портфель варто періодично переглядати.

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Географічні ETF: диверсифікація за регіонами

Географічні ETF допомагають зменшити залежність від одного ринку. Лише у квітні іноземні інвестори вивели з американських цінних паперів понад $22 млрд, а європейський ринок, навпаки, фіксує активний притік капіталу. Водночас азійський ринок волатильний і приваблює своїм потенціалом стрімкого технологічного зростання.



Порівняння ETF міжнародного ринку

Тікер Регіон/ Сектор Дохідність YTD Галузь Ризики Переваги VGK Розвинені країни Європи +12,07% Фінанси (18%)

фармацевтика (15%), споживчі товари (12%), технології (8,6%) Повільне економічне зростання у ключових країнах Європи, демографічний тиск (старіння населення), енергетична вразливість та підвищений регуляторний тиск в окремих секторах Низька частка технологій, ставка на стабільні галузі, широка географія присутності VPL Азійсько-Тихоокеанський регіон +4% Технології, промисловість, споживчі товари — залежно від країни Залежність від локальних політичних і економічних ситуацій, валютні ризики Менша залежність від США; фокус на Японії, Південній Кореї, Австралії EMIM Ринки, що розвиваються

(Індія, Тайвань, Бразилія та інші) -3,96% Понад 3 000 компаній та широка диверсифікація за секторами Висока волатильність, сировинна залежність, політичні ризики Високий потенціал зростання; слабка кореляція з США; широка диверсифікація

Географічна диверсифікація — це не просто розподіл активів між країнами, а стратегічне поєднання ризиків і можливостей. Саме тому варто розглядати різні варіанти диверсифікації:

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI (EMIM) — фонд, що інвестує в економіки, що розвиваються. Він охоплює Китай, Індію, Тайвань, Південну Корею, Бразилію, Мексику, ПАР та інші країни.

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) — зосереджений на Японії, Південній Кореї, Австралії, Гонконзі та Сингапурі. Має меншу залежність від США, що дозволило йому зрости на понад 4% за рік.

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) — фонд, що охоплює понад 1 200 компаній Європи: від великих корпорацій до малого бізнесу. Фонд фокусується на стабільності, а компанії, як-от Nestlé та Roche, додають надійності. Його структура перевищує очікування на 3−4%, що вирізняє VGK серед конкурентів.

Поєднання VGK, VPL та EMIM дозволяє збалансувати портфель між стабільністю, азійською динамікою та потенціалом ринків, що зростають. Географічна диверсифікація знижує ризики та відкриває нові джерела прибутку.

Товарні ETF

Золото, нафта й метали — класичний інструмент захисту від інфляції та «чорних лебедів». Найпопулярніше з них — золото. Це не просто ресурс, а фінансова страховка, якою користуються як великі інвестори, так і центральні банки. У періоди кризи цей метал зазвичай зростає в ціні. А інвестувати в нього можна двома способами:

Через ETF, що забезпечені реальними злитками. Серед найкращих фондів на фізичне золото — GLD, IAU та SGOL.

Через акції золотодобувних компаній. Вони зростають швидше за сам метал, але й просідають глибше. Серед ETF цих компаній — GDX (VanEck Gold Miners ETF) чи RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF). Під час зростання ціни на золото і прибутковість зростає, витрати залишаються незмінними, а маржа розширюється.

Видобуток золота залежить не лише від ринкової ціни металу, а й від вартості енергоносіїв, геополітичних ризиків і екологічних обмежень. Саме тому ETF на компанії, що добувають золото, зазвичай волатильніші за фонди на самі злитки.

Дивідендні ETF для пасивного доходу

Стабільний дохід зараз — особливо цінний, а дивідендні ETF дозволяють регулярно його отримувати без потреби постійного слідкування за котируваннями. Вони добре працюють, як елемент захисту портфеля, й поєднують прибутковість із відносною передбачуваністю.

Дивідендні фонди інвестують у компанії, що системно виплачують дивіденди, і дозволяють інвестору отримувати пасивний дохід. Цей підхід особливо привабливий у періоди ринкової волатильності. Серед популярних варіантів:

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) — інвестує в американські компанії з високою дивідендною дохідністю, уникнувши надмірного ризику. На початку 2025 року дохідність становила 2,8−3%. У портфелі — Johnson & Johnson, Exxon Mobil, JPMorgan Chase.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) — орієнтується на компанії з десятирічною історією зростання дивідендів. Дохідність — близько 4%. Включає PepsiCo, Verizon, Home Depot. Фонд не тільки виплачує дивіденди, але й зростає в ціні, що робить його ідеальним для пасивного доходу та помірного приросту капіталу.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (IDVY.EU) має дохідність 5,3% у євро й орієнтується на відновлення європейської економіки. У портфелі — Nestlé, TotalEnergies, Unilever. Валютні коливання можуть вплинути на дохідність для інвесторів поза єврозоною.

У 2025 році ETF залишаються опорою для тих, хто прагне інвестувати з «холодною головою». Вони не дають захисту від усіх ризиків, але пропонують гнучкість, прозорість і вибір — а це вже велика перевага.

Коли фіксувати прибутки

Вибір ETF — це не лише про минулу дохідність. Варто оцінювати склад фонду: сектори, частку окремих компаній, валюту, регіон. За гарним графіком може ховатися складна структура, яка й визначає поведінку активу в кризу.

А фіксувати прибутки — це парадоксальний момент. Це потрібно робити тоді, коли змінюється ваша стратегія, фінансові цілі, горизонт, або ж ви розумієте, що досягнули бажаного. Але не тоді, коли ринок впав на декілька відсотків, чи вийшла гучна заява політика. Важливо довіряти фактам, а не інформаційному шуму.

ETF — це про дисципліну. Вони не гарантують великих прибутків, але дають контроль, гнучкість і стійкість. Головне — діяти свідомо й відповідно до власної стратегії.