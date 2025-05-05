Інвестпортфель у спадщину: як передати спадкоємцю акції

Інвестування в акції компаній набуває популярності, але далеко не всі знають, що буде з цими активами у разі загибелі власника та як правильно передати їх близьким. Про особливість цього юридичного процесу та чинники, які варто враховувати, «Мінфіну» розповіла старша юристка MORIS Соломія Йосипенко.

Відповідно до Цивільного кодексу, до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Відтак, у спадщину переходять усі цивільні права та обов’язки спадкодавця, за винятком тих, які є невідчужуваними, нерозривно пов’язані з його особою, а відтак, не здатні передаватися.

Відповідно до Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»,

цінний папір є самостійним об'єктом цивільних прав. Зі свого боку, акції є цінним папером, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства.

Йдеться про право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права (ст. 9 згадуваного Закону).

З огляду на вказане вище, акції, як об'єкти цивільних прав, підлягають спадкуванню на загальних підставах, які визначені чинним законодавством України.

Чинним законодавством України передбачено два види спадкування: спадкування за заповітом та спадкування за законом.

Спадкування за заповітом

Заповіт є дієвим механізмом реалізації особистої волі спадкодавця щодо розпорядження своїм майном, зокрема, і акціями після смерті. Оформлення заповіту дає змогу чітко визначити, кому і в якій частці перейдуть акції, оскільки заповідач може призначити спадкоємцем будь-яку фізичну чи юридичну особу, включаючи осіб, які не мають права на спадщину за законом.

Однак звертаю увагу: відповідно до ч.3 ст. 1235 Цивільного Кодексу, заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, зокрема, це:

малолітні діти спадкодавця;

неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти спадкодавця;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки спадкодавця.

Складаючи заповіт, важливо максимально точно визначити, яке майно передається, кому саме та в якій частці. А особливо, коли йде мова про акції, як об'єкти спадкування. Відтак, у заповіті варто зазначити детальну інформацію про акції — їх вид, повне найменування емітента, кількість. Також необхідно вказати повні дані про спадкоємців, аби уникнути подальших спорів або плутанини під час оформлення спадщини. Чіткість формулювань у заповіті значно полегшить процедуру прийняття спадщини та реалізації прав спадкоємців.

Окрім того, в обов’язковому порядку заповіт має бути посвідчений нотаріусом або окремими посадовими та службовими особами, які визначені законодавством.

Спадкування за законом

Якщо спадкодавець не залишив заповіту, то спадкування здійснюватиметься за законом, і акції перейдуть до найближчих родичів. Якщо серед них є декілька осіб одного ступеня споріднення, акції розподіляються між ними пропорційно.

Щоб не втратити право на спадкове майно після смерті спадкодавця, спадкоємцю важливо дотриматися строку, встановленого для прийняття спадщини. Закон передбачає, що як у випадку спадкування за заповітом, так і за законом, спадщина має бути прийнята протягом 6 місяців із моменту смерті спадкодавця. Для цього необхідно вчасно звернутися до нотаріуса та подати відповідну заяву про вступ у спадщину.

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Водночас якщо особа не змогла виконати вимогу щодо строку на прийняття спадщини з поважних причин, вона має право звернутися до суду для визначення додаткового строку для прийняття спадщини.