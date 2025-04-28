Долар падає: як змінити свою стратегію на фондовому ринку

Падіння курсу долара США — один із ключових факторів, що впливає на глобальні фінансові ринки, зокрема на ринок цінних паперів. У 2025 році валюта знизилася на 8%, і це викликало занепокоєння серед інвесторів та аналітиків щодо її впливу на вартість акцій. Про причини й наслідки цього падіння розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Як курс долара впливає на акції

Курс долара США — один із ключових факторів, що впливає на ринок акцій, оскільки він формує процеси на макро- і мікроекономічних рівнях. Зміни курсу можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на акції компаній. Це залежить від їхнього бізнес-профілю, структури доходів і витрат, а також від ширшого економічного контексту. Зокрема, курс долара впливає на ці сфери:

Міжнародні компанії. Слабший долар збільшує прибутки компаній, які отримують доходи за кордоном. Під час конвертації іноземної валюти у долари ці компанії фіксують вищі показники. Microsoft отримує значні доходи від продажів програмного забезпечення та хмарних сервісів (Azure) за межами США — зокрема в Європі та Азії. У 2020 році, коли долар тимчасово ослаб, компанія повідомила про позитивний вплив валютного курсу на свої доходи. Експорт. Зниження долара стимулює експорт і створює вигідні умови для глобальних виробників. У 2002−2008 роках індекс долара впав на 40%, і це допомогло компаніям Caterpillar і Boeing наростити прибутки та ринкову капіталізацію. Інфляція та відсоткові ставки. Слабкий долар підвищує ризик інфляції. У відповідь центральні банки можуть підняти відсоткові ставки. Це збільшує вартість запозичень для компаній і створює тиск на акції. У 2022 році Федеральна резервна система США підвищила процентну ставку з 0,25% до 5,5%. Це рішення спричинило падіння фондового ринку, а індекс Nasdaq знизився на 37%.

Чому долар знизився

Адміністрація Трампа активно впливає на курс долара й намагається зробити експорт конкурентнішим. Ще під час передвиборчої кампанії Трамп оголосив про намір послабити валюту. Цей курс підтримали й ринкові аналітики. Його спроби втрутитися в діяльність ФРС викликали хвилю недовіри серед інвесторів. Один із наслідків — зниження курсу долара на 8% у 2025 році.

Одночасно зростає занепокоєння щодо державного боргу США, який, за даними МВФ, перевищив 120% ВВП. Надмірне боргове навантаження підвищує ризик того, що уряд або ФРС вдадуться до монетизації боргу — емісії грошей для обслуговування зобов’язань. Це підживлює інфляційні очікування й підриває довіру до долара як резервної валюти.

Через падіння купівельної спроможності іноземні інвестори та центробанки стають обережнішими у вкладеннях у доларові активи. Вони побоюються девальвації долара та можливого зниження кредитного рейтингу США.

Хто виграє від падіння долара

Зниження долара позитивно вплине на компанії, що орієнтовані на експорт. Це робить американські товари та послуги дешевшими для іноземних покупців, що стимулює експорт і збільшує доходи. Серед компаній, які можуть зрости на цьому тлі:

Caterpillar (CAT). Компанія спеціалізується на виробництві будівельної та гірничої техніки, а також енергетиці. Зниження долара підвищує попит на їхню продукцію за кордоном, що сприяє зростанню продажів.

Boeing (BA). Це американська аерокосмічна компанія. Слабший долар робить літаки більш конкурентоспроможними на світовому ринку, що сприяє зростанню замовлень.

Johnson & Johnson (JNJ). Глобальна присутність у фармацевтиці та медичних виробах дає змогу компанії отримувати додаткові прибутки. У 2004−2006 роках компанія повідомляла про позитивний вплив валютного курсу.

Компанії з великими обсягами закордонних доходів також отримують вигоди. При конвертації валюти вони фіксують вищі прибутки. Серед них:

Apple (AAPL), у якої значна частина доходів надходить з-за кордону, і слабший долар підвищує їхні фінансові показники.

Procter & Gamble (PG). Міжнародна присутність компанії означає більші прибутки при переведенні валюти в долари.

Microsoft (MSFT) отримує значні доходи від глобальних продажів програмного забезпечення та хмарних сервісів (Azure), зокрема в Європі та Азії. У 2020 році тимчасове ослаблення долара позитивно вплинуло на доходи Microsoft від закордонних ринків.

Які компанії можуть постраждати

Падіння курсу долара створює ризики для компаній, що орієнтуються на імпорт. Слабша валюта робить товари дорожчими, збільшує витрати на сировину та готову продукцію, а також скорочує маржу прибутку. До зони ризику належать:

Walmart (WMT). Імпорт товарів з-за кордону стає дорожчим, що підвищує витрати.

Nike (NKE). Компанія виробляє продукцію за межами США. Зростання витрат на виробництво впливає на кінцеві ціни та прибутки.

General Motors Company (GM). Компанія залежить від імпорту комплектуючих деталей і має глобальні операції. Слабший долар підвищує витрати на закупівлю матеріалів і знижує цінність доходів із закордонних ринків.

Крім цього, постраждати може й фінансовий сектор. Падіння долара призведе до інфляції та підвищення відсоткових ставок, що ускладнює фінансування та знижує попит на кредити. До цього списку входять:

JPMorgan Chase (JPM). Підвищення ставок збільшує вартість запозичень і може знизити кредитну активність.

Goldman Sachs (GS). Волатильність валютного ринку негативно впливає на торговельні операції та портфелі.

Bank of America (BAC). Прибутки залежать від кредитної активності та стабільності фінансових ринків.

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Коригування інвестиційної стратегії

Падіння долара може бути як можливістю, так і загрозою для акцій. Історичні приклади демонструють, що слабший долар часто сприяє зростанню акцій експортних компаній, але інфляція та підвищення ставок можуть нівелювати цей ефект. У 2025 році падіння долара зумовлене комбінацією монетарної політики, боргових проблем і геополітичних напружень. Для ефективного управління портфелем в наявних умовах, інвесторам важливо: