5 причин почати інвестувати з InvestMarket від «Мінфін»

Команда «Мінфін» нещодавно запустила InvestMarket — зручний онлайн-навігатор , у якому зібрано інвестиційні продукти з різних напрямів та з різним порогом входу.

Тепер українським інвесторам немає потреби самостійно шукати пропозиції по різних сайтах, форумах і випадкових телеграм-каналах. В InvestMarket від «Мінфін» вся потрібна інформація — перед очима.

Розповімо детальніше, як користуватися сервісом, та наведемо 5 причин, чому інвестувати з InvestMarket від «Мінфін» зручно, надійно та вигідно.

1. Підходить інвесторам з будь-яким капіталом і досвідом

InvestMarket від «Мінфін» — це зручний онлайн-сервіс, що допоможе швидко знайти актуальні інвестиційні продукти, порівняти подібні пропозиції та обрати для себе найвигідніший варіант.

Сервіс однаково корисний як досвідченим інвесторам, так і тим, хто лише вивчає можливості й робить перші кроки в інвестуванні.

Незалежно від того, чи ви маєте $1000 для старту, чи кілька мільйонів гривень для формування повноцінного портфеля — в InvestMarket від «Мінфін» знайдуться цікаві варіанти. Ба більше, наразі в каталозі доступна пропозиція з мінімальним внеском від 1000 гривень. А це означає, що інвестиції доступні кожному.

2. Надає максимум інформації для ухвалення рішення

InvestMarket має зручну навігацію, містить прозору й детальну інформацію про кожен проєкт і компанію, яка за ним стоїть.

Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Пропозиції згруповані за напрямами: нерухомість і земля, франшизи, цінні папери, навчання тощо.

Це зручно й пришвидшує пошук — ви просто відкриваєте потрібний розділ, бачите всі актуальні пропозиції і обираєте ту, що відповідає вашому бюджету й фінансовим цілям.

Кожен інвестиційний продукт має картку з детальним описом: переваги, сума входу, прогнозована дохідність, окупність інвестиції, юридична інформація і контакти представників.

Далі ви знайдете порядок дій для інвестора — що потрібно зробити, аби інвестувати в цей продукт. Ознайомтесь з усіма етапами та зв’яжіться з компанією напряму, щоб обговорити деталі угоди.

3. Містить юридичну інформацію про компанії

Безпека ваших інвестицій — наш пріоритет. Тому кожна компанія, яка хоче розмістити свою пропозицію на InvestMarket від «Мінфін», підтверджує законність своєї діяльності, надаючи необхідні дозвільні документи, юридичну інформацію, адресу, контакти тощо. Це дає змогу інвестору швидко перевірити законність і надійність компанії.

Ми не включаємо в каталог проєкти, які не можуть надати необхідний пакет документів.

4. Широкий вибір напрямів та продуктів для інвестицій

У каталозі вже представлені компанії та інвестиційні продукти в таких напрямах:

інвестиції в нерухомість;

інвестиції в землю, зокрема с/г призначення;

цінні папери, зокрема корпоративні облігації;

франшизи;

навчання.

Серед топових на сьогодні пропозицій:

І це лише початок. Каталог буде регулярно оновлюватися — ми вже працюємо над тим, щоб додавати нові цікаві пропозиції.

А якщо ви маєте власний інвестиційний продукт — розмістіть його в InvestMarket, щоб про нього дізналися потенційні інвестори.

5. Безпосередній контакт із представниками бізнесу

На відміну від багатьох інвестиційних платформ, InvestMarket від «Мінфін» дає можливість безпосередньо зв’язатися із засновниками та керівниками компаній.

На платформі є прямі контакти й форма зв’язку. Якщо ви обрали конкретну пропозицію і маєте додаткові запитання — сконтактуйте з компанією напряму.

Такий підхід створює довіру між інвестором та підприємцем, що є основою успішного партнерства.

Додайте InvestMarket від «Мінфін» у закладки. Цей інструмент стане вашим онлайн-навігатором на ринку інвестицій.