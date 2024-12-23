Ралі Санта-Клауса-2024: як піти на свята з гарним настроєм

Минулої середи індекс S&P 500 пережив найбільше одноденне падіння із серпня. Так ринок відреагував на новини від ФРС про менше, ніж очікувалося, зниження відсоткових ставок у 2025 році. Загалом грудень на фондовому ринку США минув досить похмуро, порівнюючи з рекордами попередніх місяців. Єдина надія зустріти свята у гарному настрої — ралі Санта-Клауса. Але чи буде воно цього року?

Коли Санта приходить до фондовиків

За даними журналу Stock Trader's Almanac, із 1969 року, за останні п'ять торгових днів року та перші два дні наступного року, індекс S&P 500 у середньому давав приріст 1,3%. За ці сім днів ціни історично зростали у 76% випадків. Ця тенденція не обмежується фондовим ринком США — схожу динаміку часто показують і світові індекси, що лише посилює значущість завершення та відкриття року для фондового ринку.

Цей період відомий, як «Ралі Санта-Клауса».

Наприклад, дати ралі Санта-Клауса у 2024 році починаються 24 грудня і закінчуються 2 січня, при цьому фондові ринки закриті 25-го (Різдво), а також 28-го та 29-го (вихідні).

Вважається, що різдвяне ралі на фондовому ринку спричинене декількома чинниками. По-перше, на свята багато інституційних інвесторів беруть відпустку, що знижує обсяги торгів. А це, зі свого боку, зменшує опір висхідним рухам цін.

По-друге, роздрібні інвестори, підстебнуті оптимізмом наприкінці року чи святковими бонусами, можуть стимулювати додаткові покупки. Крім того, деякі інвестори перепозиціонують портфелі з метою оподаткування або коригують активи перед новим роком, сприяючи висхідному імпульсу.

Проте це зовсім не означає, що така модель не дає збоїв. Ширші економічні події, геополітична напруженість чи ведмежі настрої можуть легко перекрити згадані чинники зростання. Хоча ралі Санта-Клауса є захоплюючою сезонною тенденцією, важливо розглядати його, як частину більшої ринкової головоломки, а не як надійний сигнал сам собою, пише TradingView — вебсервіс і соціальна мережа для трейдерів.

Що може піти не так

Чому цього року інвестори чекають на Санта-ралі з особливим нетерпінням? «У 2024 році індекс S&P 500 зріс на понад 24%. Однак зараз «ринок виглядає не таким здоровим: у грудні 8 із 11 секторів S&P 500 перебувають у від'ємній зоні, а рівнозважений індекс S&P 500 (S&P 500 Equal Weight Index привласнює рівну вагу кожної компанії в індексі, незалежно від її розміру, — ред.) знизився на 7%», — пояснює ситуацію Reuters.

Метт Мейлі, головний ринковий стратег у керуючій активами Miller Tabak, бачить ще один привід для занепокоєння для фондового ринку — зростання дохідності казначейських облігацій. Минулого четверга після засідання ФРС дохідність «десятирічок» досягла 4,55% — найвищого рівня за останні шість місяців.

За даними LSEG Datastream, індекс S&P 500 зараз торгується на рівні 21,6 від прогнозованого майбутнього прибутку, що значно вище за його історичне середнє значення 15,8. Тому такий стрибок дохідності трежеріс здатний перетягнути частину інвесторів із фондового ринку, що чинитиме тиск на акції.

«Ми завершуємо рік, коли люди нарешті усвідомлюють реальність того, що фондовий ринок є надзвичайно дорогим, а ФРС не буде настільки згідливою, як вони думали», — каже Мейлі.

Деякі аналітики вважають, що цього року Санта відвідав фондовий ринок раніше, ніж зазвичай, і його подарунки для інвесторів вже закінчилися.

Не виключено, що цього року Санта-ралі прокотилося американським фондовим ринком у листопаді, коли індекс S&P 500 показав рекордну дохідність у 5,7%. Так ринок відреагував на перемогу у президентських перегонах Дональда Трампа, який пообіцяв знизити податки для американських корпорацій та проповідувати жорстку протекціоністську політику.

Ознаки того, що ринкове зростання стає дедалі вужчим, також можуть зіпсувати святковий настрій.

Низка акцій мегакапіталізованих компаній показали гарні результати у грудні. Скажімо, Alphabet зросла на понад 13%, Tesla — на 22%, а папери Broadcom за місяць додали в ціні на 36%. Після того, як компанія спрогнозувала бурхливий попит на свої користувацькі чипи штучного інтелекту, її ринкова вартість зросла на понад $1 трлн.

Але такі досягнення дедалі рідкіші. Кількість компонентів S&P 500, які впали, перевищила кількість тих, які зростали протягом 13 сесій поспіль станом на минулу середу, що є найдовшою смугою невдач даних LSEG із 2012 року.

Ще однією тривожною ознакою є те, що відсоток акцій S&P 500, які торгуються вище за свої 200-денні ковзні середні, знизився до 56% станом на середу, що є найнижчим показником за рік, за словами Адама Тернквіста, головного технічного стратега LPL Financial.

«Ми рекомендуємо дочекатися встановлення підтримки та покращення динаміки, перш ніж робити активні покупки на спаді», — сказав Тернквіст у замітці після розпродажу в середу.

Чому Санта-ралі ще можливо

Проте далеко не всі аналітики дивляться на ситуацію так песимістично.

Зростання роздрібних продажів у Штатах, що перевищило консенсус, стало додатковим підтвердженням стійкості економіки. У період із липня до вересня економіка США зросла на 3,1% у річному вимірі, чому сприяли високі споживчі витрати та збільшення експорту, пише Yahoo Finance.

Крім того, свіжі дані щодо інфляції, що вийшли минулої п'ятниці, показали, що індекс цін на особисте споживання і витрати зріс трохи менше, ніж очікувала Волл-стріт.

Дані щодо інфляції, які виявилися слабшими за прогнози, заспокоїли інвесторів, які побоювалися нового інфляційного витка у 2025 році. А тому на фондовий ринок знову повернувся позитив: минулої п'ятниці Dow DJIA (відстежує розвиток промислової складової американських фондових ринків) підскочив на 1,2% і зафіксував найбільший денний приріст після президентських виборів у США, S&P 500 закрився зростанням на 1,1%, а Nasdaq Composite COMP — на 1%.

Відкіт минулого тижня може бути позитивним, оскільки він усунув частину песимістичних настроїв в акціях, підготувавши ринок до відскоку, вважає Чак Карлсон, генеральний директор Horizon Investment Services.

Деякі люди відмовляються від ідеї ралі Санта-Клауса, і це добре. Найкращі ралі — це ті, які не очікуються. Чим вірогіднішим, на думку учасників ринку, може бути відскок, тим вищою є ймовірність того, що він станеться. Найскладніше — правильно розрахувати час. Найкраща порада — мати список покупок і бути готовим діяти швидко, коли цінова динаміка покращиться", — пише діловий сайт TheStreet.

ETF у фокусі

Yahoo finance виділив декілька біржових фондів (ETF), які, найімовірніше, виграють від ралі Санта-Клауса у 2024 році.

Технології — Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)

«Чудова сімка» технологічних гігантів — Tesla, Amazon, Alphabet (Google), Meta Platforms (Facebook), NVIDIA, Apple і Microsoft — продемонстрували значне зростання у 2024 році. Загалом вони перевищили оцінку у $18 трлн, що свідчить про сильну впевненість ринку.

Аналітики очікують, що ці компанії продовжать домінувати завдяки своїм швидкозростаючим доходам, хоча ризики включають відкат оцінок та контроль з боку регулюючих органів.

Відпочинок — Amplify Travel Tech ETF (AWAY)

Акції авіакомпаній очолили ралі туристичної галузі у грудні. Такі компанії, як United Airlines, Allegiant і American Airlines, були серед акцій, що найшвидше зростають.

Круїзна індустрія з такими гравцями, як Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean і Carnival, продовжує бити рекорди бронювання, і очікується високий попит на наступний рік. AAA прогнозує, що 119,3 мільйонів людей проїдуть 50 миль або більше з 21 грудня до 1 січня. Рекордні показники поїздок очікуються вихідними — до та після свята.

Роздрібна торгівля — SPDR ETF (XLY)

Акції Amazon зросли на 10% за останній місяць (хоча за останній тиждень впали на 2,3%), що стало впевненим початком святкового шопінгу. З початку року папери компанії подорожчали на 50% і включені до топвибору декількох відомих аналітиків на 2025 рік.

XLY значною мірою орієнтований на Amazon (вага 22,89%), за ним слідує Tesla (17,81%).

Енергія — Біржовий фонд природного газу США (UNG)

Холодна погода наприкінці року часто призводить до підвищення попиту на пічне пальне та природний газ. Крім того, наприкінці року може бути коригування запасів енергії.

Ціни на природний газ щойно досягли найвищого рівня за два роки на тлі побоювань холодної зими в північній півкулі. Ознаки зниження постачання до США, про які свідчать дані EIA, ще більше сприяли зростанню цін.