Як клієнти збанкрутілого банку можуть отримати кошти в мобільному застосунку

Минулого тижня інформаційний простір сколихнули дві новини: про ліквідацію збанкрутілого Комінвестбанку та часткову передачу його активів та зобов’язань Асвіо Банку. Про те, як така угода позначиться на клієнтах збанкрутілого банку, розповідає Вікторія Степанець, заступник директора департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до умов договору, Асвіо Банк передано ⁠всі права та обов’язки боржника за вкладами фізичних осіб і ФОП в Комінвестбанку та частину його зобов’язань перед іншими кредиторами, у тому числі за вимогами юридичних осіб, які належать до сьомої черги. ⁠Це щодо зобов’язань неплатоспроможного Комінвестбанку.

Щодо активів, то передано права вимоги за частиною кредитів, виданих Комінвестбанком юридичним особам, частину нерухомості, основних засобів та інших активів неплатоспроможного банку. Загальна сума угоди складає 303,7 млн грн. Це означає, що було передано активів на 303,7 млн грн та зобов’язань на цю ж суму.

Чого очікувати вкладникам

Серед переваг передачі неплатоспроможного банку приймаючому — забезпечення безперервності обслуговування клієнтів банку, що виводиться з ринку. Депозити вкладників також переходять з одного банку до іншого, тобто Фонд здійснює виплату гарантованого відшкодування виключно з власних ресурсів, але доти, доки приймаючий банк не «успадкує» такі зобов’язання.

Причому, незалежно від того, повністю чи частково активи та зобов’язання передаються від неплатоспроможного до приймаючого банку, зобов’язання банку за вкладами фізичних осіб, гарантованими Фондом, мають найвищий пріоритет і не можуть бути відчужені частково.

Так, загальна гарантована сума відшкодування вкладникам Комінвестбанку складала 477,6 млн грн, із яких приймаючому банку залишилося повернути людям трохи більше половини, адже під час тимчасової адміністрації в банку за рахунок коштів Фонду вкладникам уже було виплачено 215,1 млн грн.

Доки в банку працює тимчасова адміністрація, під гарантоване відшкодування підпадають кошти за договорами банківського вкладу, за якими сплив строк дії станом на кінець дня, що передує дню початку виведення банку з ринку (у нашому випадку, це 5 грудня 2024 року). Але далеко не всі вкладники в період так званої турбулентності (коли подальшу долю банку-банкрута ще не вирішено) переймаються тим, як забрати з нього власні кошти.

Такі клієнти-фізособи продовжують обслуговуватися в приймаючому банку і отримають розміщені на депозитах кошти, як і належить, — в кінці обумовленого договором строку.

Не зайве нагадати, що кошти на поточних рахунках громадян також підпадають під гарантії, тож громадянам, які отримують зарплати, пенсії, стипендії на банківські картки, не варто поспішати спустошувати такі рахунки: вони просто стають клієнтами іншого банку і продовжують користуватися повним спектром банківських послуг, що, власне, і відбулось після передавання Асвіо Банку залишку гарантованої суми, адже це в тому числі і поточні рахунки.

Зважаючи на те, що в Асвіо Банку доступна опція онлайн-онбордингу для фізичних та юридичних осіб, клієнтам навіть не потрібно йти до відділення. Передані кошти вже доступні в мобільних застосунках приймаючого банку, звісно, після онлайн-ідентифікації та верифікації, відповідно до вимог законодавства.

Для клієнтів, які бажають обслуговуватися онлайн, Асвіо Банк має мобільний застосунок amobank для фізичних осіб із усіма базовими фінансовими послугами, Asvio Business — застосунок і вебкабінет для ФОП та юридичних осіб. Для клієнтів, які бажають отримати традиційне офлайн-обслуговування, є досить розвинена мережа відділень.

Що з коштами юридичних осіб

Приймаючий банк є правонаступником і набуває всіх прав на майно (активи) та зобов’язання неплатоспроможного банку, права і обов’язки за якими передаються, відповідно до укладених договорів. Такі договори виконуються на тих самих умовах, на яких вони були укладені з банком до часу визнання його неплатоспроможним.

Для таких кредиторів зберігаються всі умови договорів (вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо), зміниться тільки назва банку. Задоволення вимог кредиторів неплатоспроможного банку за зобов’язаннями, які не передаються переможцю конкурсу, відбуватиметься в порядку черговості, в міру надходження коштів від реалізації активів Комінвесту.

Швидке передавання активів до приймаючого банку в тимчасовій адміністрації дозволяє знівелювати чинник часу, який завжди є негативним для якості активів, і, відповідно, дозволяє врятувати і кошти юридичних осіб, хоча б частково, як і відбулося у випадку Комінвестбанку. Так, та частина коштів юридичних осіб, яка була передана до Асвіо Банку, вже доступна, в тому числі через застосунок і вебкабінет для ФОП та юридичних осіб Asvio Business.

Зазначене дозволяє клієнту — юридичній особі отримати можливість обслуговування в новому банку, а приймаючому банку — запропонувати свої фінансові послуги новому клієнту.

Відтак, йдеться і про зниження ризиків для фінансової системи України загалом, адже кошти залишаються у банківській системі. Про те, що вона пройшла випробування на міцність і виявилася стійкою, зокрема, перед зовнішніми викликами, свідчить і факт, що Комінвест — лише десятий банк, який виводиться Фондом з ринку з початку повномасштабного вторгнення рф. Причому тільки чотири банки з цієї кількості — через неплатоспроможність, натомість два — за приналежність до російської федерації, два — за порушення законодавства про фінансовий моніторинг. Із 2012 року, коли було отримано повноваження щодо виведення банків із ринку, ФГВФО супроводжував виведення з ринку 110 банків (включно з Комінвестом).

Стабільність банківської системи

Інструмент виведення банку з ринку шляхом відчуження активів і зобов’язань на користь приймаючого банку Фонд застосував уже вшосте. Раніше його було задіяно під час виведення з ринку збанкрутілих Промекономбанку, Банку Золоті ворота, Київ, Діамантбанку та АКБ Новий. Нинішній кейс із Комінвестом є ще й першим із початку повномасштабної війни.

До способів врегулювання, які є в арсеналі Фонду, також належать:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору, а також «стандартна ліквідація» — ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

Починаючи з 2012 року, Фондом було реалізовано плани врегулювання з використанням всіх вищевказаних способів.

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Застосовуючи різні інструменти врегулювання, Фонд допомагає зберегти стабільність банківської системи і створює умови для захисту інтересів вкладників та кредиторів. Успіх будь-якого з перелічених способів врегулювання залежить від вчасного реагування. Що раніше Фонд починає працювати з проблемним банком, то якіснішими залишаються його активи, і тим вищими — шанси на вдалу реалізацію плану врегулювання зі способом, відмінним від виключної ліквідації.