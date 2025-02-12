Банки почали підвищувати ставки на короткі депозити

Великі банки почали потроху підвищувати дохідність гривневих вкладів. Із 28 учасників депозитного огляду за останні 2 тижні це зробили 8 фінустанов. Хоча окремі фінустанови за цей період продовжували різати депозитні ставки. Скільки зараз можна заробити приватному клієнту на вкладах у банках із депозитним портфелем понад 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

В умовах обмежених інвестиційних можливостей українці продовжують вкладатися в депозити. За даними Фонду гарантування вкладів, на 1.01.2025 вклади у національній валюті сягали 899,5 млрд грн, в іноземній — 492,7 млрд грн. За даними НБУ, без огляду на вклади ФОПів, у грудні вклади у нацвалюті склали 795,6 млрд грн (+2,8% до листопада 2024 року), а валютні — 418,5 млрд у гривневому еквіваленті (+1,9 м/м). В доларовому еквіваленті вони у грудні зросли на 0,8% м/м — до 9,95 млрд.

ФОПи складають лише 3,2% від усіх вкладників за кількістю, на них припадає 12,1% обсягів грошей на депозитах. Сума їх вкладів за рік склала 168,9 млрд грн (+19 млрд р/р).

Найцікавіше, що понад 70% вкладників тримають свої гроші на вкладах до запитання, на строкових — знаходиться лише приблизно 30% коштів українців у банках. Із цих 30% на вклади понад року припадає лише трохи більше ніж 1%. Найбільшою популярністю користуються вклади на 3 місяці (майже 17%).

НБУ визнав, що депозити не завжди гарантують дохід: що кажуть банкіри

«Хоча загалом привабливість заощаджень у гривневих активах зберігається, в окремих великих банках реальні ставки за депозитами, за вирахуванням поточної інфляції та підвищеного військового збору, вже перейшли у від'ємну площину, а в деяких — коливаються близько нуля.

Наслідком цього є певне сповільнення темпів приросту строкових гривневих депозитів та переорієнтація частини заощаджень на валютні активи та споживання", — йшлося у релізі НБУ після прийняття рішення наприкінці січня про підвищення облікової ставки до 14,5%.

Ми спитали банкірів, чи помітили вони цей тренд у своїх банках, та на які строкові депозити вдалося залучити найбільше за останні 3−4 місяці.

«Звісно, певна частина клієнтів традиційно конвертує свої гривневі доходи в іноземну валюту, зокрема, в долари США та євро, однак це не є новим явищем і спостерігалося раніше.

Водночас загальна привабливість заощаджень у гривневих активах в ПУМБ залишається стабільною, що підтримує сталий рівень строкових депозитів у національній валюті", — розповідає директор департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Коваль.

Він також додав, що питома вага в депозитному портфелі ПУМБ припадає на строкові вклади терміном 3−6 місяців — близько двох третин гривневого депозитного портфеля банку. Відсоткова ставка за ними залишається незмінною з літа 2024 року та становить 13% річних.

«У валютному сегменті близько 40% депозитного портфеля припадає на строкові вклади в іноземній валюті. Таким чином, банк не спостерігає кардинальних змін у поведінці вкладників», — додав Дмитро Коваль.

Суттєвого сповільнення приросту строкових гривневих депозитів не бачать й у Сенс Банку. «Попри загальні тенденції на ринку, попит на заощадження в національній валюті зберігається. Це свідчить про довіру клієнтів до гривневих інструментів», — запевняє начальник відділу розвитку депозитних продуктів і процесів банку Наталія Лещук.

За її словами, за останні 3 місяці в банку фіксують зацікавленість вкладників у розміщенні гривні на 3 та 6 місяців. Середня ставка за такими депозитами у Сенс Банку становила близько 11,7% річних.

«Така поведінка клієнтів є цілком очікуваною в умовах макроекономічної невизначеності, коли перевага надається гнучкішим строкам. Можна також відзначити, що частина клієнтів, орієнтованих на довгострокові заощадження, додатково розглядають валютні інструменти для диверсифікації ризиків, проте цей процес не носить масового характеру», — запевняє Наталія Лещук.

Так само не спостерігають уповільнення припливу гривневих вкладів й в Укрсиббанку. При цьому найпопулярнішими є короткі та середні депозити. «Близько 75% усіх вкладів залучається на 3 місяці та приблизно 25% - на 6 місяців. Розмір ставок вкладів у гривні - від 8,5% до 11,5%, залежно від терміну, умов виплати відсотків та суми вкладу», — розповів начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів банку Руслан Левчин.

Де побачили відтоки

Однак не у всіх банках все відбувалося саме так.

«Власне, переорієнтації на валютні активи в Кредобанку не помітно, як не помітно і відтоку строкової бази в національній валюті. Натомість певний відтік коштів до запитання в національній валюті має місце», — розповів директор департаменту роздрібних клієнтів банку Олександр Супрунович.

Він також додав, що у Кредобанку найпопулярнішими залишаються депозити на 4 місяці під ставку 14% та 15% річних. Під такі відсотки банк відкриває вклади на нові кошти клієнта, які не були на інших депозитах у банку.

Певні відтоки відчули й у Правекс Банку. «Тенденція до сповільнення строкових гривневих депозитів спостерігалася, проте від початку грудня минулого року валютний портфель залишався стабільним. У січні ми все ж зафіксували перший відтік, що тривав лише до лютого.

Натомість лютий повернувся до показників грудня навіть з дещо більшим приростом вкладів. Ця позитивна динаміка, власне, й стала поштовхом до підвищення депозитних ставок у гривні. Тож, наразі ми не фіксуємо підвищеного попиту на валютні вклади, а депозитний портфель у гривні залишається стабільним", — розповів начальник відділу роботи з фізичними особами Головного управління бізнесу Олег Заяць.

Банк робить фокус на вкладах строком від 3 місяців, а тому пропонує за ними доволі високі ставки, розповідає Олег Заяць. «Наразі Правекс Банк підвищив депозитні пропозиції до 14% річних, але протягом останніх 4 місяців ставка 13,5% і строк від 3 місяців користувалися найбільшим попитом. При цьому вкладники активно розміщують на цей строк не лише гривню, а й валюту. Водночас ми готові надавати індивідуальні умови для великих сум вкладень» — додає він.

Іншої думки дотримується директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв. Він переконує, що цікавість громадян до коротких депозитів суттєво знизилася, натомість зросла вага вкладів у готівкову валюту. «Маючи переважно незначні суми, громадяни ухвалювали рішення про купівлю валюти, адже наприкінці року зростання курсів долара і євро було досить „бентежним“», — каже він.

«Січнева корекція облікової ставки з боку НБУ та ставки за депозитними сертифікатами надали «друге життя» коротким депозитам. Наразі банки отримали інструмент для формування цікавої пропозиції клієнтам на короткострокові вклади (від 3 місяців) і зараз відбувається певна переорієнтація із довгострокових депозитів на менш довгі.

Поки що найнижчі ставки, як і раніше, зафіксовані на вклади від 3 до 6 місяців — в середньому 11% річних, але зараз ми спостерігаємо певне підвищення ставок саме в цьому сегменті. Вклади терміном від 9 місяців до 1 року можуть дати дохід в середньому 12% річних. А середня дохідність вкладів від 1 року складає 14% річних", — говорить Дмитро Замотаєв.

Банкір очікує, що, вже за підсумками лютого, приріст нових вкладників, порівнюючи з першим місяцем року, складе 1−3%, і понад 50% нових вкладів будуть відкриті на строк від 1 року.

Хто знижував та підвищував ставки

Укргазбанк зменшив дохідність всіх строкових депозитів у гривні на 0,5 в.п. За вкладами на 3 та 6 місяців банк платить тепер 11,25% річних, на рік — 12,25% річних.

Таскомбанк порізав дохідність всіх строкових депозитів у гривні. Після змін найвища дохідність залишається за річними вкладами (14,75% річних), найменша — на 3 місяці (14% річних).

Абанк зменшив ставки за 3-місячними депозитами на 0,5 в.п. — до 15% річних.

На 0,5 в.п. підвищив ставки за гривневими вкладами на пів року Кредит Дніпро і тепер платить за ними 14,5% річних. Це найкраща пропозиція в лінійці депозитів банку.

Комінбанк збільшив дохідність річних гривневих вкладів на 0,25 в.п. — до 15% річних. Найнижча дохідність у лінійці за 3-місячними вкладами (14% річних).

Прокредит банк додав відразу 1 в.п. до дохідності вкладів на 3 та 6 місяців і тепер платить за ними 15% річних.

1 в.п. до вкладів на 3 місяці додав Банк Восток. Ставка збільшилась до 14% річних, і це найбільша дохідність, яку пропонує банк за строковими вкладами.

Банк Південний збільшив дохідність вкладів у гривні на 3 місяці на 0,5 в.п — до 14,25% річних, а також додав до ставки вкладів на 6 місяців 0,75 в.п. Тепер на таких депозитах тут можна заробити 14,5% річних.

МТБ Банк додав до дохідності всіх строкових вкладів у гривні 0,5 в.п. Найкраща пропозиція у банка зараз на рік (15% річних), найменше платять тут за вкладами на 3 місяці (14,5% річних).

Глобус підвищив ставки майже за всіма своїми строковими депозитами у гривні, за виключенням 3-місячних. За ними банк платить найменше — 12% річних. Найбільше банк додав до дохідності вкладів на 9 місяців і платить за ними найбільше (2 в.п. — до 15,5% річних). Найменше додали до річних вкладів (0,25 в.п. — до 14,75% річних).

Збільшував цього разу ставки за гривневими вкладами Правекс Банк. До дохідності найдовших та найкоротших вкладів банк додав 0,5 в.п. На 1 в.п. підвищено ставки за вкладами на пів року та 9 місяців. Найбільше зараз можна заробити тут на 3-місячних вкладах (14% річних), найменше — на річних (11,5% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.01.2025−10.02.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.01.2025−10.02.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.01.2025−10.02.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.