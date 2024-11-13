Ультракороткі вклади знову на піку популярності: що буде з їх дохідністю до кінця року

Прискорення інфляції спонукає власників банківських вкладів шукати вигідніші ставки, що можуть скомпенсувати таку динаміку. Прогноз зростання споживчих цін від НБУ за підсумками року — 9,7%, деякі експерти припускають, що вона може бути « трохи вище 10% ». Враховуючи таку невизначеність, воєнні ризики та валютні коливання люди шукають можливість вигідно розмістити свої гроші на короткий строк.

Традиційно кращі умови розмішення грошей пропонують невеликі банки, яким доводиться боротися за гривневий ресурс. Скільки можна заробити на вкладах в банках із депозитним портфелем до 2 млрд. грн., у свіжому огляді «Мінфіну».

Вкладники голосують за ультакороткі вклади

«Люди в очікуванні „непередбачуваної зими“ та на фоні зростання інфляції поновили свою цікавість до ультракоротких вкладів, які дають змогу принаймні уберегти заощадження від „укусів“ знецінення гривні», — говорить Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку.

Пожвавлення попиту на короткі вклади відчули і у банку Кредит Дніпро. «Так, ми бачимо попит на вклади строком до 1 місяця. Наприклад, в жовтні обсяг депозитів на такий строк виріс на 20%», — каже директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш. При цьому, додає вона, за кількістю клієнтів значного зростання не відбувалось.

В Піреус банку кажуть, що бачать активізацію в цьому напрямку загалом у банківській системі. Попит на короткі та ультракороткі депозити у них зріс, але «не суттєво».

Дмитро Лаврушин, начальник управління продуктів роздрібного та приватного бізнесів Радабанку, пояснює, що його банк раніше вже сформував привабливі умови за короткими вкладами «враховуючи економічну та політичну ситуацію в країні».

Ці умови в банку й раніше мали попит, а отже значного підвищення попиту наразі немає, додає він.

Максим Гончарук, керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку, уточнює, що зміна відсотків за короткостроковими вкладами та зростання об'єму коштів на них активізувалась протягом вересня-жовтня, не була пов’язана з підвищенням відсоткових ставок, а була більш ситуативним явищем.

«Поступово, коли почало „розвиднюватися“ — принаймні певні ознаки стабільного економічного майбутнього вже є — великий кредит від G7 на $50 млрд має забезпечити певний бюджетний баланс не лише в цьому році, а й у наступному — громадяни знову розглядають для себе варіанти розміщення коштів на більш тривалий термін (від 1 року)», — погоджується Дмитро Замотаєв.

Що буде з дохідністю ультракоротких депозитів

У банках, де традиційно розвивають довгі вклади, ультракороткі вклади «не йдуть».

«Депозити фізосіб строком на 1 місяць попитом не користуються. В Ідея Банку є депозит для фізосіб „Вільні кошти“ з можливістю дострокового розірвання і сформований портфель по цьому вкладу коливається протягом останніх місяців в розмірі 10%», — каже директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко.

В деяких банках, які пропонують ультракороткі вклади, наприклад у Таскомбанку, шансів таким депозитам теж не дають, «адже вони передбачають відчутно нижчу дохідність, ніж вклад на 3 місяці». «Також ми не бачимо на ринку залучення вкладів фізичних осіб тренду до підвищення відсотків на короткими вкладами до 1 місяця», — каже керівник напрямку депозитних продуктів банку Оксана Крамаренко.

На думку Дмитра Замотаєва з Глобус Банку, пік зацікавленості громадян ультракороткими вкладами йде на спад. «За нашими очікуваннями до кінця року середня дохідність ультракоротких вкладів знизиться із 10% до 9,5% річних. Тобто, тренд до зменшення цікавості з боку банків до ультракоротких депозитів збережеться», — прогнозує банкір.

До такого сценарію схиляються й у Бізбанку. Там повідомили, що фіксують «певний перерозподіл депозитів на більш довший строк».

Натомість, Максим Гончарук з ОТП очікує на пожвавлення попиту до кінця року. «Протягом листопада-грудня прогнозуємо традиційне для цього періоду зростання попиту клієнтів на „короткі“ вклади», — каже він.

Водночас, на заміні ультракоротким вкладам є безстрокові. «При розміщенні клієнтами коштів на короткий строк, тут більш помітною є тенденція, коли вони надають перевагу їх розміщенню саме на рахунках до запитання, за якими проценти нараховуються на залишки коштів», — кажуть в Укргазбанку.

Для таких клєнтів в Піреус банку запустили новий депозит на вимогу у нацвалюті із можливістю вільного поповнення /зняттям під 3% річних зі щомісячною капіталізацією, розповіли у банку.

Що ще прогнозують банки

Дохідність класичних строкових вкладів, як очикується, буде підвищуватись. «Ближче до середини грудня банки традиційно можуть запроваджувати для своїх вкладників промо-депозити та депозитні акції. Ми також аналізуємо можливість проведення акції для своїх вкладників», — кажуть у Бізбанку.

Безумовно, для фінансистів здебільшого цікаво залучати ресурс на довші терміни. Але, щоб догодити клієнтам, доводиться підлаштовуватись під їх запити.

«Банки намагаються активізувати кредитування, відповідно, довший ресурс є більш цікавим. Але в умовах нестабільності, росту інфляції залучати „довгий“ ресурс доволі складно. Відповідно, банкам доводиться підлаштовувати свої політики під тренди та поведінку вкладників, і ми не виключення»", — кажуть у Бізбанку.

«Ми також підтримуємо тенденцію на довгострокові депозити, адже це сприяє стабільності, дозволяє клієнтам отримувати вищі відсотки та сприяє кращому плануванню банківської ліквідності. Однак, наша політика залишається збалансованою — ми пропонуємо гнучкі умови і для короткострокових депозитів, щоб забезпечити вибір для клієнтів з різними фінансовими цілями», — повідомили у Піреус Банку.

Як банки змінювали ставки

Єдиним, хто цього разу знижував ставки (і доволі суттєво) став МІБ. Банк відняв 3,5 в.п. від дохідності майже всіх гривневих вкладів. Дохідність піврічних схудла на 3,25 в.п. Після змін банк найбільше платить по довгих депозитах — 12% річних за вкладами на 9 та 12 місяців. На піврічні вклади ставка становить 11,5%, найнижча дохідність — у вкладів на 3 місяці (11% річних).

Банк Кліринговий Дім підвищив на 0,5 в.п. ставку за вкладами на пів року, до 14,35% річних. Найвищу дохідність банк досі пропонує за найкоротшими вкладами — 15,3% річних, а найменшу — за вкладами на 9 місяців (13,9% річних).

Полтава-Банк підвищив на 0,5 в.п. дохідність всіх вкладів в гривні. Найвища ставка залишається на річні вклади (15,5% річних), найменша — на піврічні депозити (14% річних). Банк також збільшив дохідність валютних вкладів. І в доларі, і в євро банк додав 1 в.п. до дохідності вкладів на пів року, та 1,9 в.п. до ставки на 3 місяці. Після змін ставки в обох валютах на ці строки сягли 2% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.10.2024−11.11.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.10.2024−11.11.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.10.2024−11.11.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.