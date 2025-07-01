Рейтинг стійкості: Креді Агріколь повертається на вершину, а експерти обирають Приват

За підсумками Рейтингу стійкості українських банків від «Мінфіну», в усіх основних категоріях з'явилися нові лідери. Свою думку щодо улюбленців змінили вкладники, експерти, оновився переможець загального рейтингу. Розповідаємо, які установи найміцніше стоять на ногах, та чи виникають ризики для їхньої надійності.

Кількість банків зменшується

Цього року банківську систему залишила ще одна установа. Самостійно віддав ліцензію (але зі збереженням юридичної особи) Банк Портал. Таким чином, кількість банків в Україні скоротилась із 61 до 60.

Цілком можливо, що більшість читачів навіть не чули про цю установу, а тому нескладно здогадатися, що її вихід із ринку до суттєвих змін у фінансовій системі не призвів. Загальні активи Порталу становли 273 млн грн, і за їх обсягом він посідав останнє місце у банківській системі. При цьому, за підсумками минулого року, установа була прибуткова — заробила близько 600 тис. грн.

Минулого року з ринку пішли також Комінвестбанк і Банк Альпарі. Це також були невеликі фінустанови, активи яких оцінювались у 0,04% і 0,01% від загального обсягу системи. Перший з них був визнаний неплатоспроможним рішенням регулятора, другий самостійно віддав ліцензію — так само, як цього року зробив Портал.

Загалом до повномасштабного вторгнення в Україні налічувався 71 банк, станом на зараз їх кількість зменшилась на 11. Але жодна із системно важливих фінустанов не залишила ринок, а тому споживачі фінансових послуг переважно не відчували цього скорочення.

Громадяни продовжують нести кошти до банків

Від початку року активи банківської системи фактично не змінилися. Формально вони знизилися на 0,5%, однак це пов'язано переважно із ослабленням долару на початку року і, відповідно, переоцінкою валютних активів. Без огляду на цей чинник, скорочення становить лише символічні 0,1%. До того ж, якщо порівняти із даними, які були рік тому, то виявиться, що активи зросли майже на 14%.

Позитивну динаміку демонструють і кошти громадян на банківських рахунках (сюди входять як строкові депозити, так і гроші до запитання фізосіб та ФОПів). На початок червня вони розмістили у банках 1,44 трлн грн, а приріст за попередній місяць склав 12,6 млрд грн, повідомляє Фонд гарантування вкладів. Переважно наші співвітчизники тримають у фінустановах гривню — майже 65% від загальної суми.

Зростання демонструють саме гривневі кошти в банках — плюс 14,8 млрд грн за травень. Водночас валютні збереження знизились в еквіваленті на 2,2 млрд грн.

«Надійність банківської системи підтверджується не лише стабільними показниками, а й рівнем довіри клієнтів», — прокоментувала «Мінфіну» цю тенденцію Голова правління Універсал Банку Ірина Старомінська.

За її словами, один із ключових чинників, який дозволяє утримувати кошти клієнтів в банках, — державні гарантії виплати всіх вкладів фізосіб під час воєнного стану. «Це потужний сигнал безпеки», — підкреслює Старомінська.

Крім цього, відзначає вона, діють обмеження на виведення коштів за кордон, відтак гроші працюють в Україні. «Тому люди бережуть свої заощадження в банках — це безпечніше місце, ніж домашній сейф», — відзначає Голова правління Універсал Банку.

Кредитна активність

У минулому рейтингу «Мінфін» відзначав, що банки поволі відновлюють кредитування. З того часу процес продовжує прискорюватись. За оцінками Нацбанку, у першому кварталі обсяги кредитів нарощували банки усіх груп. Виключенням став лише Приват, в якому кредитний портфель за квартал знизився на 0,2% (хоча за рік все ж зріс майже на 17%). Решта державних банків підвищили свій кредитний портфель за квартал на 10,3% (30% за рік), а банки з іноземним капіталом на 12,8% та майже 26% відповідно.

Як відзначає регулятор, найбільше за рік зросли кредити аграріям, підприємствам харчової промисловості та компаніям оптової торгівлі.

Водночас знижується роль державної програми «Доступні кредити 5−7−9%», на якій трималося кредитування на початку повномасштабного вторгнення. Питома вага субсидійованих кредитів у портфелі банків становить 31%, що на 2,5 в.п. менше, ніж у попередньому кварталі.

Вгору йдуть і обсяги кредитів фізособам. Лише за квартал вони зросли на 6,7%, а за рік — майже на 36%. Переважно це незабезпечені кредити, в тому числі використання кредитних лімітів на картках.

Натомість вже третій місяць поспіль падає темп зростання іпотечного кредитування. Якщо позики бізнесу можуть йти вгору і без державної підтримки, то тут вона вкрай необхідна. Як відзначає Нацбанк, програма «єОселя» сповільнюється, а разом із нею і іпотека для громадян.

Хто потрапив до рейтингу «Мінфіну»

До рейтингу «Мінфіну» потрапляють всі вітчизняні банки, за умови, що громадяни тримають у них не менше 1 млрд грн. Тут ми враховуємо як строкові депозити, так і кошти на вимогу чи залишки на карткових рахунках. Однак не зважаємо на депозити юридичних осіб.

Зважаючи на зростання загального обсягу вкладів у банківській системі, не дивно, що жоден банк цього разу не залишив рейтинг. Водночас ніхто із новачків також не додався.

Рейтинг стійкості

Лідер рейтингу стійкості змінюється вже шостий квартал поспіль. Щоправда, запеклу боротьбу за першість ведуть фактично три установи — Креді Агріколь, Укрсиб та Райффайзен, які по черзі змінюють одна одну на першій сходинці. Всі три банки входять до іноземних груп, демонструючи традиційне домінування саме цієї категорії у нашому рейтингу.

Цього разу першу позицію зайняв Креді Агріколь, якому вдалося покращити свій загальний бал, порівнюючи з попереднім кварталом. За останньою статистикою НБУ, громадяни тримають в установі 21,7 млрд грн. Це порівняно небагато — за цим показником банк лише одинадцятий у системі загалом та четвертий серед «іноземців». Водночас банк демонструє позитивну динаміку. Ще рік тому громадяни мали у ньому 18,8 млрд грн, тобто з того часу їх кошти зросли на 15,4%.

Також банк демонструє хороші фінансові показники: з початку цього року він вже заробив 1,706 млрд грн, більші заробітки лише у шести українських банків.

Загалом «іноземці» традиційно зайняли всю першу п'ятірку рейтингу, а в першій десятці — за ними шість позицій.

Також до десятки потрапили два державних банки — Приват і Укргаз. А серед приватних установ найвище Універсал, який посів сьому сходинку, а на одне місце нижче від нього розмістився ПУМБ.

Рейтинг стійкості

Лояльність вкладників

Один із ключових чинників, які враховує редакція при підготовці рейтингу, — лояльність вкладників. Вона розраховується, виходячи насамперед із частки банку на депозитному ринку, а також абсолютного та відносного приросту коштів громадян. Інакше кажучи, для того, щоб опинитися на вершині цього рейтингу, треба не просто мати велику суму депозитів на рахунках, а продемонструвати динаміку їх зростання.

Цим пояснюється часта зміна лідерів у цьому рейтингу. Адже, якщо банку потрібно активніше залучати кошти, він підвищує відсоткову ставку за вкладами, розширює маркетингову активність тощо.

Цього разу першу позицію за лояльністю вкладників посів Універсал Банк (на його базі працює також monobank), який у попередньому рейтингу був другим, а загалом останнім часом міцно закріпився серед лідерів цієї номінації. За обсягом розміщених коштів фізосіб, він посідає третю сходинку серед всієї банківської системи, поступаючись лише двом державним гігантам — Привату і Ощаду. Загалом громадяни тримають у ньому 88,5 млрд грн. За рік обсяг коштів фізосіб в установі зріс на 30,5%.

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На другому місці в цій категорії опинився Кредобанк, який, порівнюючи з попереднім кварталом, піднявся відразу на 7 позицій. Третій тут абсолютний лідер, за обсягами коштів громадян, — Приват, у ньому їх загалом 458 млрд, а це 36% від загального показника у банківській системі.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Банк Індекс лояльності вкладників за 1 квартал 2025 р. Місце за 1 квартал 2025 р. Зміна місця, порівнюючи з 4 кв. 2024 р. Місце банку у загальному рейтингу Універсал Банк 4,9 1 +1 7 Кредобанк 4,7 2 +7 4 Приватбанк 4,5 3 +3 6 ПУМБ 4,5 4 +3 8 Абанк 4,5 5 0 15 Креді Агріколь Банк 4,4 6 +2 1 Укрсиббанк 4,3 7 -6 2 Райффайзен Банк 4,3 8 -5 3 Радабанк 4,2 9 +3 27 Банк Кредит Дніпро 4,1 10 +14 20 Банк Львів 4 11 +5 16 Ощадбанк 3,9 12 -8 11 Банк Восток 3,9 13 +1 24 Сенс Банк 3,8 14 +5 13 Правекс Банк 3,8 15 0 14 Піреус Банк 3,8 16 +7 19 Юнекс Банк 3,8 17 +9 21 Південний 3,7 18 -5 17 Кліринговий Дім 3,7 19 +9 29 ОТП Банк 3,6 20 -2 5 Ідея Банк 3,6 21 -1 18 МТБ Банк 3,6 22 -11 26 Полтава Банк 3,5 23 +2 23 Акордбанк 3,5 24 +6 28 Прокредит банк 3,4 25 -4 9 Укргазбанк 3,4 26 -16 10 Таскомбанк 3,4 27 -10 22 Банк Альянс 3,4 28 +6 31 Укрексімбанк 3,3 29 -7 12 Банк Інвестицій та Заощаджень 3,2 30 +2 30 Індустріалбанк 3,2 31 +4 34 Банк Глобус 3 32 +1 32 Банк Грант 2,9 33 -6 35 Агропросперіс Банк 2,7 34 -5 25 Комінбанк 2,7 35 -4 33

Оцінки експертів

Під час підготовки рейтингу «Мінфін» просить експертів виставити банкам власні оцінки, залежно від готовності розмістити в установі власні кошти. Участь в опитуванні взяли ICU, IBI-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Експерти продемонстрували високу лояльність до державних банків. Цього разу до першої десятки, за їх оцінками, потрапили відразу 5 таких установ, в тому числі Приват, який посів першу сходинку. Лідер загального рейтингу Креді Агріколь тут опинився на другій позицій, а загалом «іноземці» розділили решту 5 місць із першої десятки.

Серед приватних банків найбільше експерти довіряють ПУМБу та Універсал Банку, які посіли, відповідно, 11 та 13 місця.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 1 квартал 2025 р. Місце за 1 кв. 2025 р. Зміна місця, порівнюючи з 4 кв. 2024 р. Місце банку у загальному рейтингу Приватбанк 4,78 1 +3 6 Креді Агріколь Банк 4,67 2 0 1 Укрсиббанк 4,67 3 -2 2 Райффайзен Банк 4,67 4 -1 3 Ощадбанк 4,56 5 +2 11 Укргазбанк 4,44 6 +3 10 Укрексімбанк 4,44 7 +1 12 ОТП Банк 4,33 8 -2 5 Кредобанк 4,22 9 -4 4 Сенс Банк 4,22 10 +3 13 ПУМБ 4,11 11 +1 8 Прокредит банк 4,11 12 -2 9 Універсал Банк 4 13 -2 7 Таскомбанк 3,67 14 +2 22 Банк Львів 3,56 15 -1 16 Південний 3,56 16 +2 17 Піреус Банк 3,56 17 -2 19 Ідея Банк 3,44 18 +2 18 Агропросперіс Банк 3,44 19 -2 25 Банк Кредит Дніпро 3,33 20 +1 20 Правекс Банк 3,22 21 -2 14 Юнекс Банк 3,22 22 +2 21 Банк Восток 3,11 23 +2 24 Абанк 3 24 -1 15 Акордбанк 2,89 25 -3 28 Полтава Банк 2,67 26 +1 23 Банк Глобус 2,56 27 -1 32 Радабанк 2,44 28 0 27 МТБ Банк 2,33 29 0 26 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,22 30 0 30 Банк Грант 2,11 31 0 35 Банк Альянс 1,89 32 0 31 Комінбанк 1,78 33 +2 33 Індустріалбанк 1,67 34 -1 34 Кліринговий Дім 1,56 35 -1 29

На що чекати далі

Проблеми, з якими стикається банківська система, схожі на ті, які доводиться долати нашій економіці загалом, і пов'язані переважно з військовими ризиками.

«Ледь не щодня ми маємо справу з масованими атаками ворога у фізичному та цифровому просторах. Часті спроби дестабілізувати кіберзахист банку й водночас внутрішні ризики — з такими викликами зіштовхується банківська система» — розповіла Ірина Старомінська.

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Водночас, наголошує Голова правління Універсал Банку, банкам вдається адаптуватись до таких умов. «Система вміє керувати такими ризиками в умовах невизначеності», — наголошує вона. І те, що кількість банків за час повномасштабної війни суттєво скоротилась, але клієнти не відчули через це фактично жодного дискомфорту, лише підтверджує загальну стійкість банківської системи.