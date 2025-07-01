Корпоративні облігації: як за рік змінилась дохідність, та чи вигідніші вони за ОВДП

Головним інвестиційним інструментом в Україні залишаються ОВДП, вклади громадян у які продовжують стабільно зростати. На цьому тлі корпоративні папери залишаються нішевим інструментом, хоча у деяких випадках і дозволяють заробити більше. Яку дохідність пропонують компанії за своїми паперами, розбирався «Мінфін».

Нові правила та нові емітенти

Загальна сума інвестицій громадян в ОВДП вже наближається до 94 млрд грн. Для порівняння: рік тому вона становила 58 млрд, а два роки тому — 39 млрд. Попри потужну конкуренцію з боку державних цінних паперів, попит на корпоративні облігації за останній рік також зростав.

«З'являється попит серед інвесторів для диверсифікації своїх активів, також інвестиційні фірми і банки починають більше працювати з корпоративним сегментом», — розповів «Мінфіну» керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко.

За останній рік жодна з компаній, що залучала кошти через цей інструмент, не оголосила про дефолт, тобто всі продовжували виконувати зобов'язання перед інвесторами.

Серед важливих змін, які відбулися на ринку, варто відзначити запровадження восени минулого року Національною комісією цінних паперів та фондового ринку нових правил випуску корпоративних облігацій. Як пояснив регулятор, це спростило процес випуску цінних паперів та зробило його зручнішим для компаній. Зокрема, зменшено пакет документів, який потрібно подати для реєстрації. За словами члена НКЦПФР Максима Лібанова, процес випуску облігацій став зрозумілішим.

Кількість компаній, чиї корпоративні облігації представлені на ринку, залишається невеликою. Водночас останнім часом відбулося декілька нових гучних розміщень.

У вересні минулого року мережа супермаркетів Novus оголосила про перший випуск корпоративних облігацій на загальну суму 400 млн грн. Номінал цінних паперів становить 1 тис. грн, дохідність 15% річних. Термін погашення — три роки, а виплата купонів відбувається щоквартально. Також компанія передбачила можливість щорічного викупу цінних паперів у інвесторів і перегляд відсоткової ставки раз на рік.

Облігації Novus стали першими в Україні, за якими передбачено заставу — нерухомість, що належить мережі супермаркетів. За повідомленням компанії, її вартість перевищує залучену від облігацій суму, а іпотекотримачем виступає одна з юридичних фірм. Це означає, що якщо Novus не зможе виконувати зобов'язання перед інвесторами, нерухомість буде продана, а кошти — повернуті власникам облігацій.

Дебютувала на ринку облігацій цього року також фінансова компанія Activitis, яка спеціалізується на кредитуванні аграріїв та сервісі оплати частинами для бізнесу. Компанія випустила цінних паперів на 300 млн грн, яких вже на початок травня було розпродано на 170 млн грн. Номінальна дохідність облігацій становить 20%.

Як змінюється дохідність

Наприкінці весни минулого року «Мінфін» зібрав інформацію про актуальні на той час пропозиції щодо придбання корпоративних облігацій. Відтоді дохідність за цим інструментом продемонструвала різноспрямовану тенденцію.

Найвищі заробітки, як і рік тому, пропонує група фінансових компаній AccessFinance, що спеціалізується на лізингу та кредитах для фізичних осіб. Наразі дохідність за їхніми паперами, які є в наявності, сягає 24% річних. Минулої ж весни ставки за різними випусками перебували у проміжку 24−28% річних.

Дохідність своїх паперів підвищила NovaPay — фінансове відділення групи компаній Nova (донедавна Нова Пошта). Зараз папери з виплатою через 12 місяців можна придбати з дохідністю 18%, хоча рік тому передбачалось 17%. Компанія дозволяє інвестувати на строк від 1 місяця, але заробіток в такому випадку буде значно скромнішим — 10%.

Зросла дохідність також валютних облігацій компанії !FEST Coffee Mission, яка є складовою холдингу !FEST (до мережі входять заклади харчування Львівська майстерня шоколаду, Криївка, П'яна вишня тощо). Рік тому за доларовими облігаціями компанії можна було отримати 8% річних, але з того часу ставка була переглянута до 8,88%. Тут потрібно уточнити, що цінні папери компанії купуються за гривню і погашаються так само в національній валюті, але виплати прив'язані до курсу долара і у разі девальвації різниця компенсується.

Не змінилась за рік дохідність Приватних ветеранських облігацій, яка становить 6% у гривні. Водночас цей проєкт позиціонує себе, як соціальний, що спрямований на залучення коштів на розвиток бізнесу ветеранів, а тому для тих, хто купує ці папери, заробіток не стоїть на першому місці.

З дохідністю 18% річних зараз можна придбати облігації компанії УЛФ-Фінанс, яка спеціалізується на лізингу автомобілів.

У червні НКЦПФР схвалила два нові випуски облігацій Нової пошти, кожен по 1 млрд грн. Дохідність за ними становитиме 16% та 17% відповідно. Залучені кошти поштовий оператор планує розділити на декілька напрямів: 35% — на розвиток мережі терміналів, 30% — у BDF-контейнери та автотранспорт, 20% — у тару для розміщення посилок, і ще 15% — у розвиток IT.

Чи справді вигідні корпоративні облігації

Купуючи корпоративні облігації, варто пам'ятати, що дохід із них обкладається податками за тією ж ставкою, що й депозити, — 18% ПДФО, плюс 5% військового збору.

Це означає, що реальна дохідність паперів AccessFinance становить 18,5%, Activitis — 15,4%, NovaPay та УЛФ-Фінанс — 13,9%, Novus — 11,55%.

Водночас ОВДП із погашенням у серпні наступного року можна купити на вторинному ринку з дохідністю 16,75%. Оскільки відсотки за держоблігаціями не оподатковуються, ОВДП поступаються за чистою дохідністю корпоративним облігаціям лише AccessFinance.

Середні ставки за гривневими депозитами в українських банках становлять 12,92%, а найщедріші банки пропонують 17,25%. А після оподаткування чистий заробіток становитиме 9,95% та 13,3% відповідно. Тобто менше, ніж у більшості корпоративних облігацій.

В розмові з «Мінфіном» фінансовий директор NovaPay Ігор Приходько акцентував увагу на тому, що облігації його компанії зберігають конкурентну перевагу над середніми ставками за банківськими депозитами. І ця стратегія дає результати. «Маємо як клієнтів-фізичних осіб, так і юридичних осіб, й інституційних інвесторів. Протягом року спостерігається зростання попиту з боку фізичних осіб. Нині 5 700 приватних клієнтів придбали облігації NovaPay, а загалом понад 5 800 клієнтів інвестували в них понад 1,77 млрд гривень», — розповів Приходько.

Придбання корпоративних облігацій стає також зручнішим для роздрібного інвестора. Низка емітентів розвивають власні сервіси для їх придбання онлайн. Зокрема, NovaPay пропонує їх у своєму мобільному застосунку, AccessFinance підтримує всю комунікацію з інвесторами через телеграм-канал, також корпоративні папери доступні в кабінеті інвестора ІГ Універ. Андрій Величко повідомив «Мінфіну», що ICU працює над інтеграцією цих цінних паперів до своєї торгової системи, де зараз доступні ОВДП.

Водночас, наголошує керівник розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер Сергій Гончаренко, корпоративним облігаціям важко конкурувати з ОВДП, на боці яких відсутність оподаткування та державні гарантії повернення.

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За словами Величка, поштовхом для розвитку ринку корпоративних облігацій може стати запровадження інвестиційних рахунків — якщо особа не забиратиме з них кошти впродовж декількох років, то дохід не оподатковуватиметься.

Та до того часу корпоративні облігації будуть цікаві переважно тим приватним інвесторам, які не готові всі свої кошти довірити державі та намагаються диверсифікувати їх розподіл.