Як змінилися депозитні пропозиції невеликих банків: хто платить приватним клієнтам найбільше

Як змінювалась кількість вкладників та суми вкладів невеликих банків у липні, чи планують банкіри знижувати ставки й надалі, та хто з них пропонує найкращу дохідність вже у вересні - у свіжому огляді «Мінфіну».

Загалом, кількість вкладників збільшувалась в липні, за даними НБУ, в 10 банках із депозитними портфелями до 2 млрд грн. До трійки лідерів потрапили:

Глобус — +1 511 вкладників (до 83 772 осіб),

РВС Банк — +574 вкладники (до 42 997 осіб),

Банк Кліринговий Дім — +519 вкладників (до 29 911 осіб).

Відтоки вкладників спостерігалися у 9 невеликих банках. До трійки з найбільшим скороченням кількості вкладників увійшли:

Піреус — -1 753 вкладники (до 40 428 осіб),

Індустріал банк — -869 вкладників (до 71 557 осіб),

Юнекс Банк — -680 вкладників (до 42 154 осіб).

За сумами вкладів, 14 невеликих банків залишились в липні в плюсі.

В трійці лідерів:

Глобус, в якому вкладів побільшало на 290 млн грн (до 2,4 млрд);

Юнекс, де вкладів стало більше на 107 млн грн (до 994 млн);

Радабанк, який приріс сумами вкладів на 99 млн грн (до 1,6 млрд).

Серед відстежуваних банків відтік вкладів спостерігався у липні у п'яти невеликих банках:

Найбільше втратив за сумами вкладів Банк інвестицій та заощаджень (-105 млн грн — до 1,6 млрд);

набагато менше втратив Кристалбанк (-13 млн грн — до 372 млн);

а також банк Український капітал (- 8 млн грн — до 446 млн).

Що кажуть банкіри

Сергій Савка, директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Юнекс Банку У липні наш портфель вкладів фізичних осіб зріс на майже 15%. Це природня реакція на ставку, що відповідає найкращим ринковим показникам та очікуванням клієнтів. Зниження облікової ставки мало вплинуло на результати місяця, адже її перегляд відбувся вже наприкінці місяця. Ми доволі оперативно відреагували на зниження ставки, переглянувши дохідність лінійки депозитів. Насамперед, найпопулярнішого тримісячного вкладу у гривні. Деякі учасники залишили ставки за такими вкладами на доволі високому рівні, близько 19−20% річних. Українці дуже чутливі до зміни дохідності вкладів, тому конкуренція у цьому сегменті вкрай гостра. До речі, схоже, її останніми місяцями почали відчувати не тільки банки за межами ТОП-20, але й найбільші фінустанови, що були змушені активніше переглядати дохідність депозитів у гривні. Під час липневого засідання монетарного комітету більшість його членів висловили думку, що до кінця року ставка знизиться до 18−19%. Якщо цей прогноз справдиться, то за три засідання, що залишаються до кінця року, регулятор має поступово знизити ставку ще на 3−4 відсоткові пункти. Виходячи з цього, можна припустити, що у вересні ставку буде знижено на 1−2%. Відтак, і дохідність депозитів у банках, що пропонують найвищу, наближену до стелі економічної обґрунтованості, ставку, знизиться на ті самі 1−2%. Українцям, що прагнуть отримувати максимум відсотків від розміщення своїх заощаджень на депозитах, варто це усвідомлювати. І, можливо, подумати про відкриття вкладів на довші терміни для фіксації підвищених відсотків. Що стосується вкладів у ВКВ, ми не так давно підвищили ставки за валютними вкладами, й зараз пропонуємо клієнтам фактично максимальні ринкові відсотки: до 3% річних у доларах США та до 2% річних у євро. Поки не маємо наміру їх переглядати ані у бік зменшення, ані у бік збільшення.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус Найвищі ставки за депозитами банк пропонував клієнтам у червні-липні, а вже наприкінці липня почав переглядати відсоткові ставки у бік зменшення. Водночас, зменшення максимальної відсоткової ставки на 2% не призвело до зменшення залучення банком депозитів. В серпні було відкрито 1 008 нових вкладів, що забезпечило майже 110 млн грн. У рамках очікування продовження тренду зі зменшення облікової ставки та, відповідно, ставки за депозитними сертифікатами, банком із 1 вересня вже було зменшено максимальну ставку на 1%, і тепер клієнти при розміщенні депозитів можуть отримати не більше 18% річних. Щодо підвищення ставок за вкладами в іноземній валюті, то банк це питання на сьогодні не розглядає. Підвищення ставок за такими депозитами стримують певні обмеження у використанні іноземної валюти в кредитних операціях. Саме тому банки не дуже зацікавлені у залученні значних сум в іноземній валюті.

Наталія Калугер, керівник Офісу управління проєктами РВС Банку Навіть у зв’язку зі зниженням облікової ставки НБУ кількість вкладників у РВС Банку залишається практично незмінною. А незначні зменшення залишків за деякими клієнтами мають несистемний характер та пов’язані з витратами сім'ї на оздоровлення, підготовку до школи та інші побутові питання. Кінець серпня та початок вересня показав попит на депозитні вклади терміном на 3 місяці, що пов’язано з пом’якшенням НБУ обмежень щодо купівлі безготівкової валюти. Тож РВС надав можливість своїм клієнтам придбати валюту — євро та долар за оновленими лімітами. Так, від 29 серпня клієнти банку можуть придбати вдвічі більше валюти для розміщення на депозит від 3 місяців. Курс продажу доларів США, який пропонуємо, — 37,30 грн. Зараз банк не має наміру збільшувати ставки за так званими конвертаційними депозитними вкладами. Вважаємо, що періодичний сплеск на подібні тримісячні валютні депозити найближчим часом пов’язаний з хвилюванням громадян із приводу можливої девальвації гривні чи відпускання курсу Нацбанком. Тож ставку збільшувати вважаємо недоцільним. Майбутня ж дохідність за гривневими вкладами залежатиме від встановленої нової облікової ставки. Наразі НБУ прогнозує незначне її зниження. Банк не має наміру залучати дорогий ресурс, бо ми знизили на декілька позицій вартість кредитного ресурсу для клієнтів бізнесу. Завдяки цьому отримали приріст клієнтської бази юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Як банки змінювали ставки

Три банки цього разу не підвищували, але знижували ставки.

Банк Український капітал знизив всі ставки на депозити в гривні. Дохідність вкладів терміном на 3, 9 та 12 місяців зменшено на 1 в.п., на 6 місяців — на 1,5 в.п. Найбільша дохідність залишилась на вклади на 3 місяці — 18% річних, інші «схудли» до 17,5% річних.

Асвіо Банк знизив ставки на гривневі вклади терміном на 6 та 12 місяців. Найвищу дохідність зараз банк пропонує на вклади терміном на 3 місяці — 19% річних, на 6 та 12 місяців — 17,5% та 17% річних відповідно.

Банк Кліринговий Дім зменшив дохідність гривневих строкових вкладів на 6 місяців відразу на 2 в.п. — до 15% річних. Найбільшу дохідність фінустанова пропонує за вкладами на 3 місяці — 18% річних.

Агропросперіс підвищив ставки за вкладами в нацвалюті терміном на 3, 6 та 12 місяців, але зменшив дохідність 9-місячних депозитів, від яких відмінусував 0,25 в.п. На стільки ж збільшено відсотки вкладів на 12 місяців. Дохідність цих видів депозитів тепер становить 18% та 18,25% річних відповідно. За вкладами на 3 та 6 місяців відсотки зросли на 0,75 та 0,5 в.п. — до 17,5% та 17,75% річних відповідно.

Єдиним банком, який цього разу не знижував, а підвищував ставки за гривневими депозитами, став Радабанк. Він додав по 0,5 в.п. до дохідності вкладів терміном на 9 та 12 місяців і тепер платить за ними 16% річних. Найбільшу дохідність банк пропонує за вкладами на 3 місяці — 20,5% річних.

Серед пропозицій невеликих банків на вклади терміном на 3 міс. Радабанк лідирує. Трохи менше пропонують банки Асвіо та Юнекс — по 19% річних.

Найбільше платять за гривневими вкладами на 6 місяців Радабанк (19%), Піреус (18%), Агропросперіс (17,75%).

Серед лідерів за дохідністю гривневих вкладів на 9 місяців: Агропросперіс (18%), Банк інвестицій та заощаджень, Мотор-банк та банк Український капітал (17,5% річних), Кристалбанк (17,25% річних).

В доларі цього разу ставки переглядав один банк — Асвіо, який зменшив дохідність вкладів на 6 місяців на 1,75 в.п. — до 1% річних. А також — на 12 місяців на 1,25 в.п. — до 1,5% річних.

В євро жоден із невеликих банків цього разу змін не проводив.

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Максимальні ставки по гривневих депозитах

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.08.2023−04.09.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.08.2023−04.09.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.08.2023−04.09.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.