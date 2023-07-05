Великі банки вже готуються до зниження депозитних ставок

Великі банки взяли паузу і майже не змінюють ставки за гривневими депозитами. Причина — чіткий сигнал НБУ на зниження ключової ставки, який регулятор вже дав ринку. Після того, як Нацбанк почне втілювати це в життя, знову почнуть знижуватися заробітки власників вкладів. Скільки платять їм зараз банки із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

З кінця минулого року вартість гривневих депозитів фізичних осіб зросла приблизно на 2.5 в. п. Так середня дохідність річних вкладів сягнула 15% річних, тримісячних — 14% річних. Такі дані наводить НБУ у свіжому Звіті про фінансову стабільність.

Попри підвищення дохідності гривневих депозитів сукупні обсяги заощаджень, за даними регулятора, майже не зростають. В Нацбанку пояснюють це повільним приростом номінальних доходів на фоні пожвавлення споживчого попиту. Простіше кажучи, люди здебільшого вимушені зараз проїдати свої доходи, а на збільшення заощаджень просто не залишається коштів.

Натомість зміна дизайну монетарної політики і підвищення привабливості довгострокових вкладів змінює структуру банківських депозитів. Люди охочіше розміщують гроші на строкових гривневих вкладах, темпи приросту яких з початку року відчутно зросли. Але левову частку грошей акумулюють у себе державні банки. Частка депозитів населення в усіх держбанках зросла до понад 60%. Ці кошти майже не перетікають в інші банки системи, вказує регулятор.

Нацбанк визнає, що валютні депозити втрачають популярність. Втім, за даними НБУ, після завершення термінів так званих конвертаційних депозитів, клієнти кошти з поточних рахунків не забирають. Також, додає регулятор, оскільки валютного кредитування майже немає, банки не зацікавлені в нарощенні валютних вкладів і зберігають ставки за ними майже на нулі.

Коли банки почнуть різати дохідність депозитів

Нацбанк почне знижувати облікову ставку вже в липні або вересні — таку можливість вважають реальною більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ.

Керівник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов вважає, що зниження облікової ставки назріло вже давно. А відтермінування цього рішення пов’язане із бажанням регулятора забезпечити перетікання коштів у довгострокові вклади. НБУ визначив для себе пріоритетом дочекатися, коли повністю реалізуються наслідки його попередніх рішень. Зараз основні кроки банків з підвищення ставок вже здійснено.

«НБУ очікує на кінець року облікову ставку на рівні 19−21%. Відповідно до цього, зниження будуть невеликими, по 1−2 відсоткові пункти за одне засідання монетарного комітету, щоб за кілька ітерацій вийти на цільове значення ставки до кінця року», — припускає директор департаменту казначейства та фондових ринків Правекс Банку Артем Красовський.

«Ми вважаємо, що вірогідність зниження облікової ставки більш висока саме у вересні», — додає Валерій Водотика, начальник центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів департаменту маркетингу Ukrsibbank BNP Paribas Group.

Зниження облікової ставки автоматично зменшить заробітки банків на депозитних сертифікатах, оскільки їх ставка прив’язана до облікової ставки НБУ.

Відповідно, банки почнуть різати й заробітки своїх клієнтів. «Зрозуміло, банки намагатимуться відповідним чином знижувати дохідність за депозитами клієнтів, хоча цей процес матиме свій певний тимчасовий лаг. Логіка зниження ставок за депозитами буде пропорційна термінам і величинам зниження облікової ставки», — говорить Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків Правекс Банку.

Директор Департамент-Трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль каже, що рівень депозитних ставок в українських банках буде також залежати від політичної ситуації в Україні, потреби банку в гривні для виконання нормативів НБУ з ліквідності, а також під активне кредитування.

«Ставки за депозитами зараз знаходяться на максимумах і однозначно перейдуть до зниження у другому півріччі 2023 року за базового сценарію розвитку ситуації. Тому для вкладників раціональною поведінкою було б за можливості зафіксувати нинішні ставки на довший термін шляхом подовження депозитів. Така поведінка вкладників вже спостерігається на ринку в останні місяці», — каже Олексій Блінов із Sense Bank.

Як змінилися ставки

Гривневі депозити:

ПУМБ підвищив дохідність вкладів: на 9 місяців — на 0,5 в.п., на 6 місяців — на 1 в.п. і на 3 місяці — на 2 в.п. Тепер за цими видами депозитів банк платить 16% річних.

підвищив дохідність вкладів: на 9 місяців — на 0,5 в.п., на 6 місяців — на 1 в.п. і на 3 місяці — на 2 в.п. Тепер за цими видами депозитів банк платить 16% річних. Укрексімбанк знизив заробітки своїх приватних клієнтів, які розміщують гривню на 6 місяців, — на 1,5 в.п. до 15,5% річних.

Депозити в доларі:

Банк Львів підвищив ставки вкладів на всі терміни (крім безстрокових). Прибутковість депозитів на рік, 9 та 6 місяців зросла на 0,75 в.п. Тепер вкладники, які розміщують свої долари на 12 місяців, заробляють 2,5% річних, на 9 та 6 місяців — 2,25% річних. Відсоток за 3-місячними депозитами зріс на 0,5 в.п. до 1,75% річних.

підвищив ставки вкладів на всі терміни (крім безстрокових). Прибутковість депозитів на рік, 9 та 6 місяців зросла на 0,75 в.п. Тепер вкладники, які розміщують свої долари на 12 місяців, заробляють 2,5% річних, на 9 та 6 місяців — 2,25% річних. Відсоток за 3-місячними депозитами зріс на 0,5 в.п. до 1,75% річних. Банк Кредит Дніпро збільшив доходність вкладів на рік на 2,4 в.п. до 2,5% річних. Депозити на 6 місяців подорожчали на 1,2 в.п. до 2% річних.

збільшив доходність вкладів на рік на 2,4 в.п. до 2,5% річних. Депозити на 6 місяців подорожчали на 1,2 в.п. до 2% річних. Південний підвищив заробітки своїх клієнтів, які розміщують долари на 6 та 3 місяці, на 0,75 в.п. Наразі власникам піврічних депозитів банк сплачує 2,25% річних, тримісячних — 1,75% річних.

Ставки за депозитами в євро за минулі два тижні не змінював жоден банк із нашого огляду.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.06.2023−03.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.06.2023−03.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.06.2023−03.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.