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26 червня 2023, 14:02 Читать на русском

НБУ може розпочати зниження облікової ставки вже в липні

Нацбанк почне знижувати облікову ставку вже в липні або вересні — таку можливість вважають реальною більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Нацбанк почне знижувати облікову ставку вже в липні або вересні - таку можливість вважають реальною більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ.

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Рішення Комітету

Троє з 11 членів комітету були готові знизити облікову ставку уже в червні, але більшість учасників останнього засідання висловилися проти. Вони вирішили, що ризики від передчасного зниження облікової ставки є набагато більшими, ніж від утримання її незмінною.

Уже в липні ситуація може змінитися.

«Більшість членів Комітету з монетарної політики вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1−2 в. п., починаючи з липня або вересня. Вони погодилися, що в разі подальшого, стрімкішого за прогноз, сповільнення загальної та базової інфляції, відповідного поліпшення очікувань та збереження достатнього обсягу міжнародних резервів НБУ зможе перейти до циклу зниження облікової ставки без ризику втрати привабливості гривневих активів», — йдеться в повідомленні регулятора.

Читайте: Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%

Але якщо Україна зіткнеться з новими викликами, Національний банк готовий відтермінувати це рішення.

Нагадаємо

У червні правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Читайте: Нацбанк готовий знижувати облікову ставку раніше 4 кварталу, але за певних умов

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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