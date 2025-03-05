Завтра НБУ оголосить рішення щодо ключової ставки: як банки змінюватимуть дохідність вкладів

Вже завтра НБУ має оголосити своє рішення щодо ключової ставки та інших своїх інструментів, які безпосередньо впливають на дохідність депозитів. На які депозитні ставки розраховувати вкладникам найближчим часом та скільки можна заробити зараз на вкладах у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Перед черговим засіданням НБУ невеликі банки майже не переглядали свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів.

Альтбанк додав 2 в.п. до дохідності піврічних вкладів у гривні, ставка зросла до 16% річних.

Кредивест Банк збільшив на 0,25 в.п. дохідність вкладів у доларі на 1 рік і тепер платить за ними 2,75% річних. Це найвища ставка в його лінійці строкових доларових вкладів.

Інші невеликі банки поки що поставили зміни на «стоп», але продовжують пропонувати вищу дохідність, порівнюючи з більшими колегами.

За вкладами на 3 місяці у них можна отримати 16,3% річних (банк Кліринговий Дім). За піврічними вкладами вони готові платити 16% річних (Кристалбанк, Кредитвест Банк, Альтбанк). За вкладами на 9 місяців найвищу ставку пропонує Кредитвест Банк (15,5% річних).

Чи підвищить НБУ облікову ставку

Більшість опитаних «Мінфіном» банкірів вважають, що регулятор знову підвищить облікову ставку в межах 0,5−1,5%. Фінансисти також припускають відповідне коригування ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та сертифікатами овернайт. Вони є одним із головних інструментів заробітку банків, а тому дохідність депсертифікатів безпосередньо впливає на рівень дохідності депозитів.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв вважає, що ринок цілком готовий до таких змін. Подальше закручування монетарних гайок зумовлює все ще висока інфляція.

«По-друге, такий крок сприятиме зміцненню гривні і стабілізує валютний ринок. По-третє, поточна ситуація в Україні характеризується високим рівнем «воєнної» та економічної невизначеності, що може негативно впливати на бізнес та настрої громадян.

Регулятор своїми діями забезпечує додатковий захист від можливих ризиків, можна сказати — частково діючи на упередження. Гадаю, що нам непотрібні ажіотаж чи паніка на валютному ринку, що «потягне» за собою й ціни, й інші негативні наслідки", — пояснює банкір.

«Передбачається, що інфляція продовжить зростати у найближчі місяці. Тож, на мою думку, є досить велика ймовірність , що НБУ додатково підвищить облікову ставку (0,5%-1%) на засіданні, яке відбудеться 06.03.2025 . Думаю, ставки по депозитних сертифікатах овернайт та на 3 міс будуть також підвищені на відповідний відсоток», — погоджується Ігор Якобчук, директор департаменту казначейства Піреус Банку.

Хоча не всі фінансисти вважають, що регулятор продовжить підвищувати облікову ставку.

«У лютому, певно, ми далеко не відійдемо від 13% позначки інфляції. Через різні чинники, передусім — через стабільний стан валютного ринку та через зміцнення гривні, яке розпочалося ще у січні.

Зміцнення гривні дозволяє пригальмувати зростання інфляції. Навіть перекриваючи інші проінфляційні складові, такі як підвищення акцизів чи вимушене збільшення зарплатних та інших витрат бізнесу. Тож, думаю, що у березні НБУ залишить облікову ставку на рівні 14,5% річних", — вважає директорка з маркетингу Юнекс Банку Аліна Компанець.

Відповідно, вона не очікує і змін дохідності за 3-місячними депозитними сертифікатами: ставка за ними, на її думку, залишиться на рівні 17% річних.

«У лютому попит на них помітно зменшився: якщо ще 7 лютого НБУ розмістив 3-місячні на 21 млрд грн, то вже 21 лютого — лише на 6,8 млрд грн. Напевно, через сезонні зміни в структурі ресурсної бази. Зрозуміло, що регулятор стежить за цим показником і зацікавлений у збільшенні частки строкових депозитів у пасивах банківської системи», — пояснює банкірка.

Щодо депозитних сертифікатів овернайт, то вона не виключає зменшення ставки із 14,5% на 0,5% річних або навіть ще суттєвіше.

Попит на ці сертифікати, розповідає вона, стабільно високий, і 3 березня сягнув 502 млрд грн. При тому, що середній показник лютого — 458,4 млрд грн, а з початку 2025 року — 433,4 млрд грн.

«Звісно, що банківська система в зменшенні дохідності не зацікавлена, та якщо НБУ не буде задоволений темпами зростання чистого кредитного портфелю, то може трохи спустити ставки за овернайт, якщо не в березні, то на наступному монетарному комітеті 17 квітня», — резюмує Аліна Компанець.

Чи зробить НБУ ще невигіднішими для банків депозити у доларі та євро

Цього разу НБУ також може повернутися до питання нормативів резервування. Востаннє регулятор підвищив їх із жовтня минулого року, аби стимулювати залучення гривні на довгострокові вклади. Так, під гривню, залучену від приватних клієнтів на депозити від 93 днів, банкам не потрібно формувати резерви. А, скажімо, під валютні кошти на вимогу і на поточних рахунках фізичних осіб фінустанова має сформувати резерв, тобто фактично заморозити 35% від залучених обсягів.

При цьому до 60% таких резервів банки можуть формувати за рахунок спеціальних випусків ОВДП. Але, як вже писав «Мінфін», можливості цього інструменту на сьогодні вже майже вичерпані.

З огляду на високий рівень нормативів резервування, більшість банкірів не очікують на їх чергове підвищення.

«Національний банк уже значно посилив вимоги в цьому напрямку. Крім того, запровадження 50% податку на прибуток банків створює додаткове навантаження на фінансову систему. Виходячи з цих чинників, ми сподіваємося, що найближчим часом регулятор утримається від подальшого підвищення нормативів резервування», — каже директор із розвитку роздрібного та мікробізнесу Таскомбанку Олександр Репях.

Втім, частина опитаних фінансистів не виключає такої можливості, з огляду на тривожну статистику розподілу коштів. За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб, станом на 1 лютого приватні клієнти тримали у банках 1 378,3 млрд грн. Але майже 70% цієї суми розміщено у формі вкладів на вимогу, тобто можуть бути зняті у будь-який момент.

Тому, зокрема, в ОТП прогнозують незначне підвищення нормативів резервування. «За коштами на вимогу, а також коштами на поточних рахунках фізичних осіб», — уточнює керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку Максим Гончарук.

Також, із огляду на зупинення підтримки від США, Мінфіну може знадобитися збільшити обсяги залучень через розміщення ОВДП. Допомогти в цьому опосередковано може НБУ.

«Ми не очікуємо зміни самих ставок, однак із метою подальшого стимулювання вкладень в ОВДП, регулятор може змінити відсоток врахування ОВДП при розрахунку нормативу резервування», — припускає директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків.

«Можуть змінити не стільки нормативи, скільки вимоги до умов формування бази під купівлю депозитних сертифікатів, що вплине на допустимі розміри купівлі депозитних сертифікатів на 3 місяці для банків», — розмірковує Супрунович.

Аліна Компанець вважає, що НБУ зараз не зацікавлений у подорожчанні ресурсів і, відповідно, не чекає на підвищення нормативу резервування. Але, каже вона, через погашення старих випусків Мінфіну може знадобиться збільшення поточних обсягів розміщення нових держоблігацій.

«Тож, не виключаю, що Нацбанк у межах співпраці з урядом продовжить розширювати перелік бенчмарк-облігацій ОВДП (що вже робилося наприкінці січня 2025 року), якими дозволяється покривати обов’язкові резерви. Не виключено й збільшення загального ліміту покриття цими паперами із поточних 60%, що точно виллється у збільшення попиту на держоблігації. Хорошою передумовою для всього цього має бути збереження поточної вартості ресурсів, складовою якої є резервування» — пояснює Аліна Компанець.

Яку дохідність готові запропонувати банкіри

Підвищення облікової ставки та ставок за депозитними сертифікатами, так само як і відсутність змін, або зниження нормативів резерування, означатиме, що банкіри схилятимуться до підвищення ставок за вкладами.

У разі подальшого підвищення облікової ставки НБУ, банки продовжать поступово підвищувати свої депозитні ставки в гривні. Причому як для фізичних , так юридичних осіб, вважає Ігор Якобчук з Піреус Банку.

Виходячи з очікувань банкірів, підвищення на найближчі 1−3 місяці вони прогнозують у тих самих межах, що і підвищення робочих ставок та облікової ставки, тобто це 0,5−1,5% (найбільший прогноз у 1−1,5% дає Правекс Банк). Причому підвищення, на думку Максима Гончарука з ОТП, відбудуться «протягом короткого періоду часу».

Начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин прогнозує, що середні ставки за гривневими вкладами фізосіб зростатимуть на горизонті 1 місяця та кварталу, «але на дещо меншу величину, порівнюючи з кроком збільшення облікової ставки НБУ» (очікування банкіра щодо облікової ставки — підвищення на 1%).

Такі ж зміни протягом кварталу прогнозує й директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович. 1% за гривневими вкладами на всі строки — верхня межа збільшення, на думку Миколи Войтківа з Акордбанку. Мінімальне підвищення, на його думку, може скласти 0,5%.

«Не чекаю на великі зрушення щодо облікової ставки НБУ, тому не прогнозую значного руху щодо середніх ставок за гривневими вкладами фізосіб. Думаю, що відсоткові ставки для клієнтів змінюватимуться у доволі вузькому коридорі — 0,1−0,5% річних. Навіть за умови зміни облікової ставки», — каже Аліна Компанець з Юнекс Банку.

Значних змін у доходності гривневих депозитів найближчим часом не очікує фінансовий директор Агропросперіс Банку Олександр Штефан. «Водночас дуже уважно стежимо за зовнішніми (міжнародна політика) та внутрішніми факторами (стан бойових дій, інфляція, курс гривні)», — додає він.

До кінця березня, вважає Дмитро Замотаєв із Глобус Банку, середні ставки можуть зрости до 11,5−12% річних (вклади на 3−6 місяці), 12,5−13% річних (9−12 місяців), 15−16% річних (6−9 місяців та від 1 року).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.02.2025−03.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.02.2025−03.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.02.2025−03.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.