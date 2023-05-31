Знову трійка: 3 дрібних банки збільшили заробітки своїх приватних клієнтів

Дрібні банки продовжують підвищувати дохідність гривневих депозитів, щоправда, роблять це вже не так активно. Скільки наразі платять своїм клієнтам фінустанови з депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

До травня загальний обсяг депозитів населення та бізнесу, за даними «Опендатабот» , досяг майже 2 трлн грн, збільшившись за рік на 33%. Із них 942 млрд грн — кошти приватних вкладників.

У свіжому Огляді банківського сектора за травень НБУ наголошує на прискоренні приросту коштів саме на депозитах, що важливо, з погляду стабільності банківської системи. Причому, за даними регулятора, близько половини нових гривневих строкових вкладів залучається на термін від одного до шести місяців. А ось пропозиція депозитів до трьох місяців скорочується, ставки за ними помітно нижчі, ніж за довшими.

«Кошти клієнтів уже формують понад 90% фондування банків. Частка дорогого рефінансування НБУ у структурі зобов'язань знизилася вдвічі - до 0,9% (рівень середини 2020 року)», — йдеться в огляді Нацбанку.

Проте, за даними НБУ, понад 60% коштів населення розміщено у держбанках. Дрібніші ж банки все ще відчувають гривневий дефіцит через необхідність виконувати нові підвищені вимоги з резервування. Саме тому вони активніші, ніж фінансові важковики, підвищують депозитні ставки, щоб залучати кошти бізнесу та населення.

Для порівняння: найвищу дохідність із групи великих «депозитників» у минулому огляді приватним вкладникам пропонував банк Кредит Дніпро — 20% річних для вкладів на 6 міс.

Серед же невеликих депозитних гравців таких чотири. Наприклад, 21% річних пропонує за строковими вкладами у гривні на 9 міс банк Глобус. По 20,5% - Укрбудінвестбанк (на 6 міс), Радабанк (на 3 та 6 міс). По 20% річних пропонують приватним вкладникам Укрбудінвестбанк (на 12 міс), Банк інвестицій та заощаджень (на 3 та 6 міс) та Юнекс (на 3 міс).

Однак, як уже писав «Мінфін», максимум, на що зможуть піти невеликі банки, — це 21,5% річних.

Те, що темпи підвищення ставок уповільнюються, видно за оглядами «Мінфіну». Підвищення ставок на вклади у гривні у фінансових установах із депозитними портфелями до 2 млрд грн тримаються приблизно в однаковому темпі вже третій огляд поспіль — зазвичай, це приблизно три-чотири банки. Останній великий сплеск, коли ставки у гривні підвищили відразу 12 банків, був у другій декаді квітня.

Проте, запас для зростання все ще є. За прогнозом Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус, у другому кварталі найпопулярнішими будуть депозити у гривні терміном від 6 до 12 місяців, за якими банки запропонують найвищі ставки.

«Протягом 2−3 місяців частка гривневих вкладів із розміщенням від 9 до 12 місяців може зрости на 10−15% і, відповідно, очікується поступове зменшення кількості депозитів до 3 місяців (на 5−6%) та депозитів від 6 до 9 місяців (на 7−8%)», — вважає Замотаєв.

Ймовірно, ставки можуть почати знижуватись вже з третього кварталу, якщо НБУ почне знижувати облікову ставку.

Щоправда, в НБУ з таким наслідком не згодні. «Хочу наголосити, що майбутні рішення щодо монетарної політики узгоджуватимуться з нашими ключовими цілями. Це зниження інфляції та збереження курсової стійкості. НБУ перейде до пом'якшення політики лише за умови збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень для громадян та покращення структури коштів у банківській системі», — заявив минулого тижня голова НБУ Андрій Пишний.

Як банки змінювали ставки цього разу

Банк Глобус додав до дохідності гривневих вкладів на 9 місяців 3,5 в.п. і тепер платить за такими депозитами 21% річних. Ставку на вклади на 12 місяців знижено на 0,5 в.п. — до 18% річних.

Комінвест підвищив на 0,5 в.п. дохідність вкладів у нацвалюті на 12 місяців — до 13,5% річних. Банк також став єдиним, хто цього разу збільшив дохідність вкладів у доларі та євро на 12 місяців: в обох валютах на 0,25 в.п. — до 1,05% річних.

Кристалбанк додав по 0,35 в.п. до дохідності вкладів на 3 та 6 місяців. Його клієнти наразі заробляють на таких депозитах 14,5% річних. До 15,5% річних зросла дохідність вкладів на 12 місяців (плюс 0,25 в.п.).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.05.2023−29.05.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.05.2023−29.05.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.05.2023−29.05.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.