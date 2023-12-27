Які акції підготували банки до різдвяно-новорічних свят

Цього року більшість банків відмовились від традиційних різдвяно-новорічних акцій. «Мінфін» зібрав спеціальні пропозиції, які підготували банки з нашого рейтингу стійкості для українців «під ялинку-2024».

💰 Депозити

Банки поволі знижують депозитні ставки для приватних клієнтів. Так, на 1 грудня Український індекс ставок за 3-місячними депозитами фізосіб у гривні складав 14,41% річних, станом на 21 грудня — 14,2% річних. Індекс на 6-місячні вклади «схуд» із 14,5% до 14,47% річних. Лише Індекси ставок для вкладів у євро і доларі показали ледь помітне зростання (у межах десятих відсоткового пункту).

Попри це, люди продовжують нести гроші до банків: від початку року депозитні портфелі фізосіб зросли на 91 млрд грн. Попри плавне зниження депозитних ставок, дохідність вкладів залишається вищою за інфляцію.

Офіційно у річному вимірі вона складає 5,1%, при цьому вкладники все ще можуть знайти пропозиції для розміщення гривні під 18% річних (реальний заробіток трохи менший, з урахуванням податків).

Це дозволяє банкам не надто перейматися залученням нових клієнтів, в тому числі й завдяки традиційним новорічним акціям. Акційні пропозиції з підвищеними ставками за оформлення вкладу під час зимових свят ми знайшли всього у двох банках.

А-Банк В А-Банку в рамках акції «OneLove Депозит» вкладники можуть отримати надбавку +0,5% до ставки за депозитом під час оформлення нового вкладу «Онлайн» на будь-який термін. Ще додаткову надбавку +0,5% — при оформленні вкладу на суму від 150 тис. грн на 6, 12, 15 місяців. Тобто, якщо стандартна ставка в банку, скажімо, на депозит терміном на 12 місяців становить 15,35% річних, то, розмістивши кошти у розмірі від 150 тис. грн зараз, вкладник отримає дохідність 15,85% річних. «Це дуже зручно для клієнтів — оформляти депозит онлайн — не потрібно стояти в чергах та турбуватися про захист своїх коштів. Кошти клієнтів на депозитному рахунку завжди у безпеці та захищені Фондом гарантування вкладів», — каже заступник голови правління А-Банку, керівник напрямку «Роздрібні продажі» Вікторія Баканова. «Депозит „Онлайн“ може бути корисний для широкої аудиторії — для всіх, хто віддає перевагу онлайн-сервісам та хоче відкривати депозит, та управляти своїми коштами без відвідування відділення банку», — зауважила представниця банку. Щоб скористатися вигідною пропозицією, варто поспішити. Акція діятиме до 10 січня 2024 року.



Агропросперіс Банк

Можливість виграти Apple iPhone 15 Pro або планшет iPad за оформлення строкових депозитів пропонує Агропросперіс Банк.

Акція передбачає розіграш для клієнтів, які до 15 березня 2024 року відкриють або автоматично продовжать депозит на суму від 50 тис. грн на 9 або 12 місяців.

Учасником акції може стати будь-який приватний вкладник, кількість вкладів необмежена.

Банк інвестицій та заощаджень

До 29 грудня можна розмістити депозит «Новорічні відсотки» у Банку інвестицій та заощаджень. Термін акційного вкладу становить 93 дні, відкрити депозит можна на суму від 1 тис. грн до 1 млн грн.

Відсоткова ставка у гривні становитиме до 19% річних — 17% річних основної базової ставки та гарантований додатковий бонус 0,5%, 1%, 1,5% або 2%, який стане відомий після стирання захисного поля скетч-картки.

Відсотки за вкладом банк виплачуватиме наприкінці терміну. Дострокове розірвання договору не передбачене.

Окрім акційних пропозицій банків, також можна скористатися бонусами від «Мінфіну». Перевагою нашої програми є те, що додатковий відсоток до ставки за депозитом можна отримувати весь рік, не тільки у період свят.

💸 Кредити

Високі ризики змусили фінустанови фактично поставити на паузу широке кредитування. Надто, якщо фінустанови можуть безризиково заробляти 5% річних за депсертифікатами «овернайт», і 19% річних — за тримісячними депсертифікатами НБУ.

Тому банкіри не надто турбуються про розширення кола потенційних позичальників. Акційну кредитну пропозицію ми знайшли лише в одному банку.

Банк інвестицій та заощаджень

До кінця січня 2024 року тим, хто скористається кредитом готівкою «Акційний», банк пропонує не сплачувати щомісячну комісію у розмірі 2% протягом перших двох місяців.

Проте, разову комісію 2% доведеться сплатити у будь-якому випадку. Позику можна взяти на суму від 5 тис. до 250 тис. грн на термін від 12 до 36 місяців. Відсоткова ставка за кредитом становить 40% річних. Орієнтовна реальна річна відсоткова ставка, за інформацією банку, складає від 97,08% до 105% річних.

🤝 Партнерські програми для клієнтів

Значно ширший перелік бонусів і подарунків банки пропонують споживачам у партнерстві з платіжними системами та торгівельними мережами, виробниками товарів, сервісними службами тощо.

Банк Кліринговий Дім Велика стаття зимових витрат — подарунки до свята. Можливість виграти iPhone 14 та 1 000 призів по 200 грн дарує банк «Кліринговий Дім» та Visa для учасників акції «Зимовий вайб». Щоб спробувати свою удачу, треба до 29 лютого 2024 року включно розраховуватися за покупки картками банку «Кліринговий Дім» Visa Classic, Visa Gold, Вільна та Вільна мультивалютна на суму від 4 000 грн на місяць. «Головний розіграш iPhone 14 128GB відбудеться 15 березня 2024 року, між усіма учасниками акції. Грошове заохочення у розмірі 200 грн за оплату товарів та послуг отримають 333 клієнти банку щомісячно у період дії акції. Відкрити картку Вільна мультивалютна можна за 1 хвилину у застосунку MyBank365», — повідомили у банку.



Часто схожі акції зустрічаються у декількох банках одночасно, втім, також чимало унікальних колаборацій.

Банк Кредит Дніпро Банк Кредит Дніпро запустив акцію «Зимовий кураж із Visa Platinum та Visa Infinite». Власники цих карток мають шанс виграти один із 15 сертифікатів на 5 000 грн від одного з найкращих винних магазинів України «Good Wine»! «Щоб взяти участь в акції, клієнтам Банку достатньо здійснювати розрахунки карткою Visa Platinum чи Visa Infinite на суму від 60 000 грн протягом місяця в період її проведення — з 01.12.2023 до 29.02.2024 року», — зауважили у банку.



Акція «Зимовий кураж із Visa Platinum та Visa Infinite» проходить у три етапи: 1 етап — із 01.12.2023 до 31.12.2023,

до 31.12.2023, 2 етап — із 01.01.2024 до 31.01.2024,

до 31.01.2024, 3 етап — із 01.02.2024 до 29.02.2024. На кожному етапі (5 січня, 6 лютого, 6 березня 2024 року відповідно) будуть розіграні по 5 подарункових сертифікатів від «Good Wine» номіналом 5 000 грн.



Подарунки під ялинку

Виграти сертифікат Розетка на 10 000 грн або подорож до казкових Карпат можна з Mastercard від Укргазбанку. Для цього необхідно до 5 лютого 2024 року робити оплати від 300 грн.

24 новорічних бокси з технікою Apple та сертифікат на туристичну подорож на 100 тис. грн розігрує Mastercard та Приватбанк. Щоб взяти участь в акції, треба розраховуватись будь-якою карткою Visa від Приватбанку, крім Корпоративної, і здійснити, щонайменше, 5 оплат через еквайринг Приватбанку (POS-термінал або додаток «Термінал») на суму від 100 грн кожна. Переможців визначатимуть до 15 січня 2024 року у ході розіграшів.

Сертифікат Giftmall номіналом 500 грн обіцяє Райффайзен Банк за розрахунки кредитною карткою Mastercard. При цьому перші 120 учасників, які виконають умови акції, отримають сертифікат гарантовано. Акція діє до кінця грудня 2023 року.

Зробити святкові купівлі вигідними пропонує ПУМБ. За придбання товарів у 17 партнерських мережах, серед яких Цитрус, MOYO, КнигоЛенд, Proizd ua, страхування й багато інших, передбачається кешбек від 3% до 10%.

Також споживачам фінпослуг пропонується закупити подарунки із солідним дисконтом. Наприклад, при замовленні товарів на Makeup на суму від 1 000 грн і оплаті карткою Visa від Укргазбанк, ОТП Банк, МТБ Банк надається знижка 10%. Але з цим треба поспішити, оскільки пропозиція діє лише до 30 грудня 2023 року.

Смачний стіл не за всі гроші

Ціни на продукти сьогодні «кусаються», але святкового столу зі смаколиками ніхто не скасовував. Зробити удар по бюджету менш відчутним можна, скориставшись спеціальними пропозиціями, наприклад, від Mastercard та Фора у партнерстві з Укрсиббанк, Укрексимбанк, ОТП Банк.

До 31 грудня для споживачів збільшено кешбеки бонусами до 100 % у Фора. Подібна акція також є й у колаборації із Сільпо. Тут доступна знижка 50% на обрані товари.

Обираючи щось смачненьке до столу, можна поповнити колекцію святкових стікерів «Різдзвоники». З картою Mastercard від Кредобанк, Ідея Банк, Акордбанк, Укргазбанк, Укрексимбанк й ін. є змога зібрати їх ще більше. Для цього треба щось купити на суму від 99 грн в одному із супермаркетів «Сільпо», Le Silpo.

Доставити швидко та дешево

Доставити усі покупки додому теж можна за акційною ціною. Скажімо, замовивши улюблені продукти до святкового столу в АТБ й розрахувавшись карткою Visa від Укрексімбанк, можна отримати безкоштовну доставку. Головне, щоб сума замовлення перевищила 1 000 гривень, а вага не була більшою 20 кг. Пропозиція діє до 31 грудня 2023 року.

Bolt у Києві пропонує знижку 20% на всі поїздки, оплачені карткою Visa від Таскомбанку, Укргазбанку, ОТП, Укрексімбанку. Втім, варто мати на увазі, що у новорічну ніч, 1 січня 2024 року, дія пропозиції закінчується.

Святкове дозвілля

Відвідати «Резиденцію Санти» до 7 січня 2024 року кияни та гості столиці можуть на 10% дешевше. Для цього потрібно купити квитки онлайн або у касі Концерт-холу ВДНГ, і розрахуватися карткою Mastercard Таскомбанку, Кредобанку, ОТП, Райффайзена, Укргазбанку тощо.

Власникам карток Visa теж передбачена знижка 5% на святкову ковзанку, новорічний фудкорт, паркінг на території виставкового комплексу ВДНГ. Скористатися пропозицією можна до 17 березня 2024 року.

Не обійшли увагою фінустанови й поціновувачів екстремальнішого зимового відпочинку. Так, до 1 березня 2024 за скіпаси на підйомники на понад 10 гірськолижних курортах України можна повернути до 50% вартості. Це доступно завдяки преміальним карткам Visa, зокрема, від Ощадбанку та Укргазбанку.

Для тих, хто відкриє гірськолижний сезон із Visa від Укрексімбанк, є змога отримати знижку 10% на тури SNIGTRAVEL. Крім того, 10-відсотковий дисконт передбачений також у 20 закладах на курорті Драгобрат (мають спеціальні відмітки про участь у цій пропозиції) при розрахунку карткою Visa. Пропозиція діятиме до 10 квітня 2024 року.

«Мінфін» підготував добірку найцікавіших святкових акцій. З усім спектром актуальних пропозицій, а також з їх умовами можна ознайомитися безпосередньо на офіційних сайтах фінустанов, або на сайті «Мінфіну».