Якими будуть депозитні ставки в українських банках у листопаді

Збереження облікової ставки НБУ не стало несподіванкою для банків. Тому, ця подія не вплине на динаміку депозитних ставок. Але банкіри кажуть, що у найближчий місяць їх коригування можливе. Як зміниться дохідність вкладів у листопаді та скільки зараз можна заробити, розмістивши гроші у банку з депозитним портфелем до 2 млрд грн, «Мінфін» розповість у свіжому депозитному огляді.

Попри поступове сповільнення інфляції, Нацбанк продовжує дотримуватись політики дорогих грошей. Збереження ключової ставки на поточному рівні 15,5% річних регулятор пояснює декількома чинниками.

«Інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема, пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися. За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови», — йдеться на офіційному сайті Національного банку.

Населення дійсно продовжує накопичувати кошти на своїх банківських рахунках. За даними Фонда гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня 2025 року загальна сума приватних вкладників (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 515,4 млрд грн, що на 23,4 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Водночас темпи зростання грошей населення у банківський системі сповільнюються. Крім того, експерти вказують на інші негативні сигнали.

«Рівень строкових заощаджень населення становить лише 5 % ВВП. За 8 місяців 2025 року строкові гривневі вклади населення (у депозити банків та ОВДП) зросли лише на 50 млрд грн, що становить мізерну величину, порівнюючи зі споживчими витратами населення (близько 3,5 трлн грн за 8 місяців) чи з обсягами витрат населення на придбання іноземної валюти (206 млрд грн за 8 місяців)», — пише Богдан Данилишин, завідувач кафедри Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Крім того, понад 70% всіх грошей фізосіб у банках розміщено на умовах до запитання, ще понад 17% — на депозитах строком до 3 місяців.

При цьому найвищі заробітки за гривневими вкладами можна отримати, розмістивши кошти на строк 6−9 місяців або на 1 рік. Середня дохідність таких депозитів становить 14,5% річних, а максимальна — 16,5−17% річних.

«Заявлена дохідність банківських вкладів завжди наведена у річному вимірі, тому, при коротших строках потрібно правильно перераховувати доходи. Якщо, умовно, пропонується ставка 17% річних на вклад 6 місяців, то реально вона складе 8,5%, із яких клієнтові доведеться сплатити ще 23% податку — а це 1,95%. Тобто заявлені 17% річних фактично перетворюються на „чисті“ 6,55%», — уточнює Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Прогноз дохідності депозитів: чому вона знову може зрости

Водночас усі опитані «Мінфіном» банкіри вважають поточний рівень депозитних ставок ринковим, а тому у найближчій перспективі не очікують різких змін дохідності гривневих вкладів.

«На сьогодні не спостерігається передумов для зміни відсоткової політики за депозитами серед ключових гравців ринку. Банки вже адаптували свої ставки до поточного рівня облікової ставки, тому найближчим часом істотних коливань не очікується. Можливі короткострокові промоакції наприкінці року, але базові ставки за основними депозитними продуктами, ймовірно, залишаться без змін», — говорить Дмитро Коваль, директор Департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ.

Із ним погоджується Микола Войтків, директор департаменту ризик-менеджменту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

«Особливих змін відсоткових ставок за депозитами ми не очікуємо. На сьогодні вони на максимальних рівнях, можливо, окремі банки розпочнуть цикл незначного зниження ставок на довші строки, очікуючи, що наступного разу НБУ знизить облікову ставку на 0,5−1%», — прокоментував він ситуацію на депозитному ринку для «Мінфіну».

Змусити банки знову почати активно підвищувати дохідність гривневих депозитів може подальша девальвація гривні.

«Якщо зниження курсу гривні триватиме, це може вплинути на поведінку вкладників та загальні інфляційні очікування, що, зі свого боку, може стати чинником для перегляду ставок. Але наразі ситуація залишається контрольованою», — вважає Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банку.

Поки що ж, за словами Дмитра Коваля із ПУМБу, «ставки за строковими гривневими депозитами на термін від трьох місяців перекривають очікуваний рівень девальвації національної валюти».

Ірина Стрепетова із Сенс Банку не виключає підвищення ставок «за певних умов — зокрема, у разі зміни ліквідності чи зростання конкуренції за ресурс».

Але у базовому сценарії кардинальних змін у дохідності вкладів не передбачається.

«До кінця року дохідність гривневих вкладів залишиться більш-менш сталою. Водночас, якщо офіційний курс долара перебуватиме на рівні 42,2−43 грн, а на світових ринках співвідношення долара до євро не перевищить 1,18 (тобто курс євро в Україні перебуватиме в межах 50−51 грн), це може стимулювати громадян уважніше вивчати депозитні пропозиції», — резюмує Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

Як невеликі банки змінили депозитні ставки за останні два тижні

Міжнародний інвестиційний Банк знизив дохідність вкладів у гривні на 12 і 9 місяців на 0,05 в.п. і тепер платить за такими депозитами 16,25% річних.

РВС Банк порізав дохідність всієї лінійки депозитів у нацвалюті: ставку вкладів на 12 місяців знижено на 3 в.п. — до 10% річних, на 6 місяців — на 5 в.п. — до 7% річних, на 3 місяці — на 6 в.п. — до 6% річних. За безстроковими вкладами ставку зрізано на 3 в.п. — до 2% річних.

Так само ґрунтовно банк переглянув свої пропозиції за вкладами в доларі: дохідність таких депозитів на 12 місяців зрізано на 0,9 в.п. — до 1% річних, на 6 місяців — на 0,4 в.п. — до 0,8% річних, на 3 місяці — на 0,3 в.п. — до 0,3% річних. На безстрокових депозитах у доларі тепер тут можна заробити символічні 0,01% річних («мінус» 0,06 в.п.).

Подешевшали у цьому банку і євровклади: ставку вкладів на 12 місяців знижено на 0,9 в.п. — до 1% річних, на 6 місяців — на 0,4 в.п. — до 0,8% річних, і на 3 місяці — на 0,3 в.п. — до 0,3% річних.

Полтава-Банк підвищив ставку за депозитами в гривні на 6 місяців на 0,5 в.п. — до 16,5% річних.

Бізбанк на 0,5 в.п. підвищив ставки депозитів у євро на всі доступні у цьому банку строки розміщення: вклади у цій валюті на 12 місяців подорожчали до 1,35% річних, на 6 місяців — тепер складають 1,25% річних, на 3 місяці — 1,15% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.10.2025−27.10.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.10.2025−27.10.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.10.2025−27.10.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.