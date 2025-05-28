Малі банки призупинили підвищення дохідності вкладів: на яких відсотках закінчують травень

За оперативними даними НБУ, у квітні бізнес та населення принесли до банків на депозити 56,8 млрд грн. При цьому ставки для обох груп за місяць зросли незначно. Як змінювалась дохідність вкладів у травні, та які умови приватним вкладниками пропонують наразі банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Із 56,8 млрд грн більшу частину вкладали у гривні: порівнюючи з попереднім місяцем, корпоративний сектор приніс 16,5 млрд грн (+1,5%), фізособи — 26,4 млрд (+3,3%).

Більше вкладались домогосподарства й у депозити у ВКВ. Якщо кошти бізнесу на валютних вкладах зросли за місяць на 1,7% (+6,86 млрд грн), то населення вклалось у валютні депозити на 2,2% більше, ніж у березні (+9,14 млрд грн).

Загалом на вкладах бізнес у квітні тримав 1,5 трлн грн, населення — 1,26 трлн грн.

Середньозважені відсоткові ставки у гривні за новими депозитами для бізнес-клієнтів зросли суттєвіше, ніж для фізосіб, — на 0,37 в.п., а для населення — лише на 0,12 в.п. У валюті для обох груп клієнтів ставка майже не змінилася, скоригувавшись на 0,01 в.п. за місяць.

За даними ж ФГВФО, частка строкових вкладів фізосіб у загальній структурі вкладів майже не змінилася: у квітні вона склала 30,22%, зменшившись за місяць на 0,1 в.п. Як і раніше, більшість воліє тримати власні гроші на вкладах до запитання: у квітні їх частка збільшилась на 0,1 в.п. — до 69,78%.

Коштів «середнячків», тобто вкладників, що тримають на депозитах від 200 до 600 тис. грн, за місяць поменшало, так само як і коштів найбільшої групи вкладників, з вкладами до 200 тис. грн. Натомість вкладники з найбільшими сумами збільшили кошти на депозитах.

Група вкладників % вкладників % сум вкладів до 200 тис. грн 98,12 (-0,04) 28,15 (-0,23) від 200 до 600 тис. грн 1,32 (+0,02) 21,7 (-0,20) понад 600 тис. грн 0,56 (+0,02) 50,15 (+0,43)

*Дані ФГВФО на 1.05.25, порівнюючи з 1.04.25

Що буде далі зі ставками

Минулого разу «Мінфін» спитав про перспективи підвищення депозитних ставок у представників великих фінустанов. Більшість із них вважали, що темпи підвищення сповільнюватимуться, і суттєвих змін влітку не відбудеться. Серед основних причин — сповільнення інфляції, що його прогнозує НБУ.

Через це регулятор навряд чи підвищуватиме облікову ставку та інші робочі ставки, що впливають на рівень ставок за депозитами фінустанов.

«Зростання ставок за гривневими вкладами фізосіб відображало попереднє підвищення облікової ставки НБУ до 15% та статистичні дані щодо прискорення інфляції. Втім, ми вважаємо, що додаткового підвищення ставок за гривневими депозитами фізосіб не очікується внаслідок вичерпання чинників зростання та відсутності очікування щодо додаткового підвищення облікової ставки та додаткового прискорення інфляції», — пояснює керівник управління ризик-менеджменту МТБ Банку Геннадій Качуровський.

«У короткостроковій перспективі суттєвих змін у дохідності ми в Юнекс Банку не очікуємо. Якщо підвищення й відбудеться, то воно, вірогідно, не досягатиме такого рівня, як у квітні, зростання не перевищить 0,5−1,5 в.п.», — каже директорка з маркетингу банку Аліна Компанець.

«Згідно з опитуваннями, бізнес і населення через рік очікують інфляцію на рівні близько 10%. Отже, заощадження у гривневих депозитах і ОВДП мають забезпечити належний захист коштів від інфляції. <...> Наразі багато банків пропонують гривневі депозити з дохідністю 15% річних і більше (до оподаткування доходів)», — вважають у НБУ.

З якими депозитними ставками українські банки закінчують травень

Строк Малі банки Великі банки 3 міс. 14,19 (+0,13) 13,06 (+0,05) 6 міс. 14,65 (+0,15) 13,67 (+0,07) 9 міс. 14,28 (-0,29) 13,87 (+0,09) 12 міс. 14,62 (+0,27) 13,55 (+0,17)

*% річних. Середні ставки на 05.25, порівнюючи з 04.25. Дані «Мінфіну»

17,3% річних під тримісячні вклади можна отримати у банку Кліринговий Дім. Найвищу ставку за піврічними вкладами пропонує Альтбанк (17% річних). Найкраща пропозиція за 9-місячними та річними вкладами — у Асвіо банку (16,8% та 16,85% річних).

Як банки змінювали ставки

Серед учасників огляду цього разу лише один банк змінював ставки у гривні: Асвіо банк. Найбільше банк додав до річних вкладів (1,1 в.п.), найменше — до тримісячних. Розрив між дохідністю всіх вкладів у лінійці вирівнявся майже на один рівень: найбільше банк після змін платить за річними вкладами (16,85% річних), найменше (16,7% річних) — за тримісячними.

На відміну від великих колег, малі банки майже не чіпали ставки у ВКВ. Хоча без деяких корегувань не обійшлося.

Так, РВС банк трохи зменшив дохідність вкладів у доларі та євро на рік: в обох валютах — на 0,05 в.п. — до 1,95% річних.

Водночас Бізбанк додав 0,5 в.п. до дохідності вкладів у доларі на пів року та рік і тепер платить за ними 2,45% та 2,5% річних відповідно.

Зниження великими банками ставок у ВКВ банкіри не коментують, але кажуть, що зростання їх дохідності теж не варто чекати. «Через низьку дохідність валютних депозитів їх, радше, треба розглядати, як елемент збереження, а не примноження коштів», — каже Аліна Компанець.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.05.2025−26.05.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.05.2025−26.05.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.05.2025−26.05.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.