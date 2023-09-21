Банки адаптуються до нової облікової ставки: як вони планують змінювати дохідність за вкладами

Минулого тижня Нацбанк знизив облікову ставку до 20% річних. Як ця зміна позначиться на ставках за депозитами, як уже реагують банки і скільки наразі платять за депозитами фінустанови з депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Окрім зниження облікової ставки, НБУ також знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та сертифікатами «овернайт». До того ж, із 11 вересня НБУ знову підвищив нормативи обов'язкового резервування за строковими коштами та вкладами фізосіб та бізнесу. А з 18 вересня — підкоригував вимоги щодо залишків строкових депозитів фізосіб.

Ставки за депозитними сертифікатами знизили до рівня ключової ставки — до 20% річних Сертифікати «овернайт» — до 16% річних Частка залишків строкових депозитів фізичних осіб, яка враховується при розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати, знижена наполовину — з 70% до 35%. Нормативи ж обов'язкового резервування за строковими коштами та вкладами фізосіб та бізнесу НБУ підвищив. Ціна питання, як уже писав «Мінфін», — 50 млрд грн.

Банки, каже член правління Укрексімбанку Михайло Медко, орієнтуються на ставку за депозитними сертифікатами та прибутковістю інших активних операцій банку (зокрема кредитування). За його словами, на ціноутворення впливають інші фактори, такі як норматив обов'язкового резервування. «Чим він нижче, тим більшу ставку банки можуть запропонувати клієнтам. Якщо НБУ буде зменшувати ставки по ДС і одночасно зменшувати норми резервування, то це дозволить банкам знижувати свої ставки повільніше, або, навіть залишити їх на існуючому рівні», — каже банкір.

«Банкам доведеться докласти зусиль, щоб виконати нові нормативи резервування, й їм доведеться періодично залучати для цього додаткові кошти громадян. При цьому прибутковість цих операцій для банків скоротиться, оскільки схема „залучили гроші на вклади — вклали у депсертифікати Нацбанку“ приноситиме менше доходів. І при цьому не завжди банки ризикуватимуть і вкладатимуть короткі вклади населення у довші ОВДП. Ризик ліквідності ніхто не скасовував», — каже фінансовий експерт Олексій Козирєв.

Хто знижуватиме ставки «зважено» та «поступово»

«Усі ці рішення, звісно, будуть мати вплив на розмір процентних ставок, які пропонуватимуть банки за вкладами фізичних осіб. <...> Банки будуть реагувати поступово та по факту відповідних змін. Але однозначно, що процентні ставки будуть у цілому знижуватися. Проте зниження процентних ставок імовірніше не здійснюватиметься прямопропорційно до зниження ключової ставки», — каже Михайло Медко.

Він додає, що «напевно, банк скоригує ставки із залучення коштів, фізичних осіб у сторону зниження. Але зміна процентних ставок буде здійснена зважено, щоб насамперед зберегти ті обсяги, і ту динаміку залучення строкових вкладів, які банк має зараз».

За попереднього зниження облікової ставки на 3% у середньому ставки на ринку знизилися на 0,5−1%, каже Катерина Мелеш, директор із роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. На її думку, приблизно в такому ж поступовому режимі та повільному темпі банки знижуватимуть депозитні ставки й зараз.

Про зниження ставок говорить і Сергій Козлов, член правління Агропросперіс Банку, наголошуючи, що в банку проводитимуть цей процес «поступово і значно повільнішим темпом зі зниженням на 0,5−1,5% для зручності наших клієнтів».

Семен Бабаєв, заступник голови правління Правекс Банку та керівник головного управління роздрібного бізнесу банку, каже, що стратегією банку за гривневими вкладами буде поступове зниження відсоткових ставок.

Кредобанк також поступово знижуватиме ставки у гривні, з огляду на всі фактори та тенденції ринку. «Насамперед, це стосуватиметься вкладів на короткі терміни та депозитів для масового сегменту клієнтів», — уточнив «Мінфіну» Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

Знижувати ставки планує Приватбанк. «Наразі банк розглядає можливість і доцільність поступового зниження процентних ставок за вкладами, — каже член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко та припускає, що «процентні ставки за вкладами [на ринку] можуть знизитися до кінця року на 2−4% річних».

Натомість у ще одній державній фінустанові - Укргазбанку — «у найближчій перспективі суттєвого зменшення ставок за депозитними вкладами» не планують. Однак, у банку додали, що «водночас, передбачаючи подальший загальний тренд щодо зниження розміру депозитних ставок за вкладами до кінця року, максимальний розмір ставок за депозитами може бути переглянутий».

Яку дохідність прогнозують банкіри

«Якщо говорити про коригування депозитних ставок, то ситуація буде залежати і від рішень НБУ, і від ситуації в кожному банку окремо — банки будуть змінювати ставки в залежності від потреби у ліквідності та необхідності збалансувати активи та пасиви <...> У разі подальшого зменшення середньої ставки на ринку банк буде реагувати відповідно до ситуації», — уточнює директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

«Ринок за гривневими вкладами <...> прийме курс на зниження відсоткових ставок, проте деякі банки можуть реагувати зниженням миттєво, інші - можуть приймати рішення про зниження ставок впродовж тижнів або навіть місяців. <...> У середньому, вже до кінця вересня ринок може відреагувати зниженням процентних ставок на 1−2 в.п. та на 3−5 в.п. — до кінця року», — вважає Семен Бабаєв.

«Важко [рівень депозитних ставок до кінця року] спрогнозувати. Але зважаючи на пряму залежність від облікової ставки, ставки на депозити, що пропонуватимуть банки, також знижуватимуться при пониженні облікової ставки. Можливо, до рівня 12−13% річних, але це також залежатиме і від ситуації на ринку та від потреби банків у залученні додаткових коштів», — вважає Олександр Супрунович.

«Враховуючи розмір процентних ставок, які наразі пропонують банки-лідери за вкладними операціями, то вважаємо, що ставки в цілому не суттєво зміняться. За різними строками діапазон процентних ставок буде в коридорі 13−16 % річних до кінця року» — припускає Михайло Медко.

За словами директора департаменту розвитку роздрібних продуктів Юнекс Банку Сергія Савки, те, які ставки зможе запропонувати ринок до кінця року, залежить не лише від рівня облікової ставки, а й від дизайну монетарної політики загалом.

«Деякі зміни НБУ ухвалив ще у четвер під час перегляду облікової ставки. Зокрема, зменшено вагу першої складової розрахунку ліміту вкладень у тримісячні депозитні сертифікати. Відтак більшу вагу отримала складова, що відповідає за динаміку приросту портфелю строкових вкладів. А загальний обсяг таких депозитів втратив половину своєї ваги.

Якими далі будуть кроки регулятора щодо зміни дизайну монетарної політики — сказати неможливо. Впевнений, що й сам регулятор не зможе відповісти на це питання. Якщо припустити, що він залишиться таким, як сьогодні, тобто високі норми резервування по коштах на вимогу та доступ банків до тримісячних депосертифікатів за обліковою ставкою, при зменшенні останньої до 18% річних, максимальна дохідність тримісячних гривневих депозитів не перевищуватиме 15−16% річних", — вважає Савка.

Сергій Козлов зазначає, що ще декілька місяців тому різниця між обліковою ставкою та середніми ринковими ставками за гривневими вкладами становила понад 10%, а в деяких випадках — 12% і більше. Дії регулятора, за його словами, призвели до того, що за 2023 рік різниця між обліковою ставкою та середньою відсотковою ставкою за вкладами на ринку знизилася фактично втричі.

«Відповідно, облікова ставка та середні депозитні ставки починають рухатися синхронно, але з різним темпом, зважаючи на різницю між ними, що виникла ще на початку широкомасштабної війни у 2022 році. Після наступного зниження облікової ставки, згідно з нашими очікуваннями, ринкові процентні ставки прийдуть у певну рівновагу, якщо не буде інших викликів. Для вкладників це виглядатиме все ж таки, як зниження, але очікуємо, що помірковано: на 1−2% від сьогоднішнього рівня», — вважає банкір.

На що ще очікувати вкладникам

«НБУ не просто було знижено відсоткову ставку Національного банку, а у тому числі скориговано дизайн монетарної політики. Саме це, перш за все, змушуватиме нас та інші банки додатково конкурувати за клієнтів-фізичних осіб. Думаємо, що ставки будуть мати тренд на зниження, але вкладання в строкові депозити в національній валюті залишиться вигідним для населення», — пояснює Катерина Мелеш.

«Значним чинником може стати зближення ставок найбільших банків та фінустанов середнього розміру. Це суттєво посилить конкуренцію на ринку та сприятиме інтенсифікації запуску різноманітних бонусних програм. Виграє, звісно, вкладник», — вважає Сергій Савка.

Про бонусні програми говорять й інші банки, з якими поспілкувався «Мінфін».

Правекс використовуватиме бонусні ставки за розміщення депозитів у мобільному додатку, за лонгацію вкладів та певну суму вкладу тощо. Акції та системи лояльності за строковими вкладами планує використовувати банк Кредит Дніпро.

Агропросперіс дасть клієнтам люфт у часі для оформлення депозитів за «старими», вищими ставками, а також працює над тим, щоб покращити сервіси для клієнтів. Банк назвав віддалену ідентифікацію, дистанційне відкриття карток та розвиток преміального обслуговування серед напрямків, які він посилюватиме для залучення вкладників. Таким же шляхом йде Юнекс. У банку переконані, що не менше за рівень ставок для вкладників важливі такі можливості, як безкоштовно та комфортно завести кошти на депозит у банку, управляти ними та вивести за необхідності.

Все, що відбувається, означає для вкладників декілька ключових моментів:

банки знижуватимуть ставки,

при цьому спробують балансувати та утримувати ставки на більш-менш привабливому рівні,

більшою мірою невеликі банки, меншою — великі, але це робитимуть усі фінансові установи,

знижуватимуть ставки вони поступово.

Поки що ж, на думку Сергія Савки, важко сказати, як саме розвиватиметься ситуація — найближчими тижнями ринок буде зайнятий тим, що адаптуватиметься до нової облікової ставки.

Як невеликі банки змінювали ставки цього разу

Банк Український капітал знизив ставки у гривні за всіма строковими вкладами. Дохідність вкладів на 6, 9 та 12 міс. зменшилась на 1 в.п. Найбільше «постраждали» відсотки за вкладами на 3 міс.: їх скоротили на 2,5 в.п. Після всіх змін банк платить за вкладами на 3 міс. 15,5%, за рештою — на рівні 16,5% річних.

Банк Юнекс також цього разу зменшував доходність усіх гривневих строкових вкладів. Ставки за ними втратили по 1 в.п., найбільша дохідність залишилася за вкладами на 3 міс. — 18% річних, найменша — на 6 та 9 міс. (14,75% річних).

РВС Банк знизив ставку за гривневими вкладами на 3 міс. на 3,7 в.п., на 6 міс. — на 2,9 в.п., і на рік — на 1,95 в.п. Після коригувань банк платить за цими вкладами 13%, 14% та 14,5% річних, відповідно.

Банк також вносив зміни до рівня депозитних ставок у доларі та євро. В обох валютах банк знизив ставки за вкладами на 6 та 12 міс., але при цьому збільшив за вкладами на 3 міс. Найбільша дохідність у доларі та євро залишається за вкладами на 12 міс. (по 2,5% річних).

Єдиним банком, який цього разу не вносив змін до ставок у гривні та євро, проте знижував ставки у доларі, став Агропросперіс. Банк зменшив доходність доларових вкладів на 3 міс. на 1,2 в.п. — до 0,3% річних.

За підсумками змін за два тижні, Агропросперіс пропонує найбільшу дохідність за гривневими вкладами на 9 міс. — 18% річних. За вкладами на 6 міс. найбільше платить Піреус — 18% річних.

Найбільша кількість невеликих банків продовжують максимально утримувати на високому рівні ставки за гривневими вкладами на 3 міс. Найбільше за ними платить Радабанк (20,5% річних). Серед банків, які також пропонують гарну прибутковість за цими строковими вкладами:

Асвіо банк — 19% річних,

— 19% річних, Банк інвестицій та заощаджень — 18%,

— 18%, Глобус — 18%,

— 18%, Кліринговий Дім — 18%,

— 18%, Піреус — 18%,

— 18%, Юнекс банк — 18%.

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Максимальні ставки по гривневих депозитах

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.09.2023−18.09.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.09.2023−18.09.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Максимальные ставки по вкладам в евро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.09.2023−18.09.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.