З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5%: як відреагують банки

З середини вересня великі банки призупинили перегляд ставок: станом на 25 вересня ставки у гривні та ВКВ змінив лише один банк. Які умови наразі фінустанови з депозитними портфелями від 2 млрд грн можуть запропонувати приватним клієнтам, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Із 28 учасників депозитного огляду ставки цього разу знизив лише один — Альянс Банк. Він порізав дохідність практично всіх строкових вкладів у гривні (окрім річних), знизив ставку за вкладами у доларах на 9 місяців, але підвищив ставки за короткими вкладами (на 3 та 6 місяців).

Зараз щодо визначення подальшої депозитної політики банкіри опинилися в дуже непростій ситуації. З одного боку, НБУ зменшив їхні заробітки на депозитних сертифікатах: із 20 вересня доходність 3-місячних депозитних сертифікатів знижено з 16% до 15,5%. При цьому депсертифікати Нацбанку залишаються одним із головних інструментів заробітку наших банків.

З іншого боку, фінансистам доведеться докласти чималих зусиль, щоб утримати клієнтів (особливо тих, хто гостро потребує ресурсу). Девальвація гривні та інфляція на тлі зниження дохідності банківських вкладів сильно охолодили бажання українців розміщувати свої кошти в нацвалюті.

Як уже писав «Мінфін», громадяни все активніше перевкладають свої гроші з гривневих вкладів на валютні депозити. При цьому вклади у ВКВ для банкірів стануть ще обтяжливішими. З 11 жовтня норматив обов'язкового резервування банків на валютні вклади збільшиться з 10% до 15%. Це означає, що фінансисти повинні заморозити на своїх рахунках вже 15% від обсягів коштів, залучених на валютні депозити.

Крім того, НБУ збільшив із 20% до 25% норматив резервування за вкладами фізосіб до 92 днів.

І, нарешті, головне — підвищення військового збору з депозитних доходів із 1,5% до 5%, що підвищить загальний розмір відрахувань з них до 23%. Поки що відповідний законопроєкт прийнято лише у першому читанні. Але він передбачає запровадження нових правил заднім числом — з 1 жовтня.

Виходить, щоб зацікавити клієнтів у розміщенні гривневих вкладів, банкірам потрібно підвищувати ставки. Але особливо розганятись тут вони не можуть — їх обмежує стеля заробітків за депозитними сертифікатами. Рятує ситуацію лише висока ліквідність банківської системи.

Тому «Мінфін» з'ясував, як фінансисти збираються реагувати на ці виклики.

Що кажуть банкіри

Поки що на жовтень банкіри не тільки не планують підвищень, навпаки, подумують про зниження дохідності гривневих вкладів. У кращому випадку, ставки залишаться без змін, повідомили «Мінфіну» керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергій Анніков та начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів та пасивів Руслан Левчин із Укрсиббанку. Вони також не очікують на суттєві зміни щодо ставок у середньому на ринку.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв каже, що зниження ставки за депозитним сертифікатом «стане стимулом лише для незначної корекції ставок в окремих банках». «Деякі банки можуть знизити ставки до 0,5 відсоткових пункта, з огляду на зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами», — додав Руслан Левчин.

Змінами відсоткової політики НБУ більшість банків пояснює відсутність планів щодо підвищення. Про це повідомив директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків.

Директор департаменту казначейства та фінансових інститутів, член правління Кредитвест Банку Сергій Ярошенко каже, що у зв'язку зі зміною відсоткової політики Нацбанку банк знижуватиме ставки за вкладами на 3−6 місяців. Такі самі зміни він прогнозує і в середньому на ринку. «За іншими термінами змін не очікуємо», — додав банкір.

Зростання за ставками у жовтні поки що немає жодних підстав прогнозувати, каже директорка з маркетингу Юнекс Банку Аліна Компанець. Вона також пояснює свій погляд зниженням дохідності депсертифікатів та збільшенням норм резервування для вкладів терміном до трьох місяців.

«Загалом усі ці заходи, радше, стимулюють поступове зменшення ставок, ніж їх зростання. Щоправда, конкуренція між банками за вкладника останніми місяцями навіть загострилася, тому і про скорочення дохідності гривневих депозитів говорити поки що не можна», — пояснює вона те, що відбувається на ринку.

Аліна Компанець каже, що зараз на ринку склалася досить нетривіальна ситуація: ставки за вкладами у національній валюті на терміни від 3-х до 12 місяців майже ідентичні.

«Це реакція ринку не лише на дизайн монетарної політики, а й настрої українців, які за часів надзвичайної невизначеності намагаються уникнути довгих термінів за депозитами, щоб мати вільніший доступ до заощаджень.

Тому, на мою думку, без радикальних змін ситуації в країні та на фронті очікувати на розворот цього тренду не варто. А, з огляду на той факт, що облікова ставка, за прогнозами щонайменше до кінця року залишатиметься незмінною, абсолютні показники дохідності гривневих вкладів не змінюватимуться у жовтні", — вважає вона.

Скільки готові платити за вкладами у жовтні

Начальник управління продуктів роздрібного та приватного бізнесу Радабанку Дмитро Лаврушин наводить й інші причини, через які банк не закладає підвищення ставок у жовтні: стабільна ситуація на ринку банківських вкладів та відсутність значних коливань рівня інфляції.

На думку Дмитра Замотаєва, поточний рівень інфляції, а також її прогнозований рівень на наступний рік у 9,7%, якраз може змусити громадян перейти на тактику коротких вкладів. На користь цього тренду, каже банкір, грає і невизначеність щодо того, як ми пройдемо осінньо-зимовий період, прогнозоване зростання військового збору, а також новий валютний «орієнтир» — а це курс 45 грн/$ 2025 року.

Однак цю тенденцію погасить інша — активізація банківського кредитування, вважає Дмитро Замотаєв, та прогнозує, що з жовтня до грудня середні ставки перебуватимуть у наступних рамках:

Вклади від 3 міс. до 6 міс. — середня дохідність до 10% річних.

Вклади від 9 міс. до 1 року — середня дохідність 11−12% річних.

Вклади від 1 до 2,5 років — середня дохідність до 13% річних.

Внаслідок останнього зниження ставки НБУ, кажуть у МТБ Банку, за півтора місяці середня ставка за залученими депозитами знизилася, за статистикою регулятора, з 13,7% до 12,3%. «При цьому ставки у державних банках та банках-нерезидентах досить помірні, а ставки у середніх банках із приватним капіталом становлять у середньому 14 % при незначній диференціації за термінами. Саме на такий рівень ставок і орієнтується МТБ Банк», — повідомив начальник управління ризик-менеджменту банку Геннадій Качуровський, додавши, що підвищень у банку не планують.

Дмитро Лаврушин із Радабанку прогнозує, що середні ставки на ринку за класичними гривневими депозитами перебуватимуть у діапазоні 12,5−13,5% річних, залежно від терміну вкладу. «Зокрема, для депозитів на 3−6 міс. очікується ставка ближче до нижньої межі цього діапазону, біля 12,5% річних. На довші терміни, такі як 9−12 міс., ставки, ймовірно, будуть вищими — до 13,5%», — передбачає банкір.​

Із такою думкою згоден і Микола Войтків із Акордбанку. «Середньозважені ставки стабілізувалися, подальше зниження середніх ставок за гривневими депозитами буде незначним, і коливатиметься в рамках 12−14%, залежно від терміну», — говорить банкір.

У Бізбанку прогнозують, що ставки, найімовірніше, залишаться на поточному рівні, але банки впроваджуватимуть депозитні акції як із підвищеними відсотковими ставками в середньому 15%, так і з розіграшами подарунків. Банк проводить до кінця жовтня одну із таких акцій, а тому не планує інших підвищень.

Таким же шляхом йдуть і в Таскомбанку, проводячи акцію з підвищення ставок, приурочену до дня народження банку. «Прогнозуємо, що середні ринкові ставки за депозитами у національній валюті на 3−12 місяців залишаться на рівні 14−15% річних. Такий прогноз обумовлений, зокрема, тим, що основні гравці на ринку депозитів продовжують пропонувати подібні умови. Хоча незначні коливання ставок можливі, ми очікуємо, що загальна тенденція стабільності збережеться», — каже директор розвитку роздрібного та мікробізнесу Олександр Репях.

Аліна Компанець звертає увагу, що банки поза топ-20, дані за якими не беруть участь у розрахунку UIRD, пропонують дуже привабливі ставки у 14−15% річних на 3 міс., при тому, що UIRD-3 вже довгий час тримається біля показника 13 %. «Такими пропозиціями варто скористатися», — вважає Аліна Компанець.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.09.2024−23.09.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.09.2024−23.09.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.09.2024−23.09.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.