Великі банки активно ріжуть дохідність валютних депозитів

Після недовгого затишшя великі банки знову знижують дохідність вкладів, причому здебільшого — валютних. Чому знову дешевшають депозити у ВКВ, та які умови пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Дохідність валютних депозитів вже давно була чисто символічною: практично повна відсутність валютного кредитування і високі нормативи резервування роблять цей ресурс нецікавим для банків. Наразі середня ставка на 3-місячні депозити в доларі на 22 жовтня становила 0,61% річних, у євро — 0,27% річних, середня дохідність вкладів на рік — 1,2% і 0,62% відповідно.

Навіть за таких умов фінансисти продовжують її різати. Ключові центробанки світу почали пом'якшувати свою грошову кредитну-політику. ЄЦБ днями знизив ключову ставку на 25 б.п. ФРС у вересні вперше з 2020 року знизив свою ключову ставку відразу на 0,5 б.п., і зараз експерти дискутують, на скільки регулятор знизить цей показник на засіданні 6−7 листопада.

Крім того, банкіри намагаються зупинити масову конвертацію гривневих депозитів у валютні, яка розпочалася на тлі девальвації гривні, прискорення інфляції і одночасного зниження ставок за депозитами у нацвалюті.

Згідно з індексом UIRD, найбільше з початку року скоротилась дохідність вкладів на 9 міс. (-1,7 в.п. — до 12,88% річних), піврічних зменшилась на 1,68 в.п. (до 12,84% річних), річних — на 1,47 (до 12,85% річних). Найменше постраждали найкоротші вклади (-0,7 в.п. — до 12,98% річних).

З іншого боку, формується вже нова тенденція: попри запевнення окремих банкірів, що умов для підвищення ставок за гривневими вкладами наразі немає, інші враховують підвищення військового збору та закладають це у ставки, зокрема, у вигляді акційних відсотків.

Як банки змінювали ставки

Банк Кредит Дніпро знизив дохідність річних вкладів у доларі на 0,25 в.п. — до 1,75% річних. В євро «під ніж» пішли ставки коротких вкладів: дохідність депозитів на 3 та 6 міс. скоротилась на 0,2 в.п. — до 0,4% річних.

Укрсиббанк зменшив дохідність вкладів в євро та доларі на 0,25 в.п. У лінійці таких вкладів пропозиція банку є лише на 3 та 6 місяців, отже, після змін за такими вкладами в обох валютах банк тепер платить 1,75% річних.

Прокредит Банк відняв 0,2 в.п. від дохідності доларових вкладів на рік і тепер платить за ними 0,8% річних. На 0,5 в.п. зрізано дохідність вкладів на 3 та 6 місяців — до 1% річних. В євро ставку на рік банк зменшив на 0,4 в.п. — до 0,1% річних, 0,8 в.п. втратили ставки вкладів на 3 та 6 місяців. Тепер на таких депозитах тут можна заробити лише 0,2% річних.

Найбільші зниження за депозитнимих ставками у ВКВ провів КомінБанк. Дохідність доларових вкладів на 3 місяці зменшили на 1,05 в.п. — до 0,35% річних, на 6 та 9 місяців — на 1,3 в.п. — до 1,1% річних. Найбільше «схудли» ставки вкладів на рік: на 1,4 в.п. — до 1,5% річних.

В євро банк зменшив ставку найкоротших вкладів на 0,8 в.п. (до 0,1% річних), ставки на 6 та 9 місяців скоротилися відразу на 0,95 в.п. — до 0,2% річних, вклади на рік приноситимуть власникам на 1,15 в.п. менше — лише 0,25% річних.

Банк також порізав і ставки гривневих вкладів на 0,5 в.п. Найменше після змін банк платить за найкоротшими вкладами (13,75% річних), 14% річних тут можна заробити на вкладах на 6 та 9 місяців, 14,5% річних — на депозиті на 1 рік.

Креді Агриколь Банк зрізав дохідність тримісячних депозитів у гривні на 0,5 в.п. — до 10% річних, піврічних — на 1 в.п. — до 11% річних. Найбільше скоротилися ставки за річними вкладами — на 1,5 в.п. — до 10,5% річних.

Єдиним банком, хто цього разу підвищував ставки в гривні, став Банк Альянс. Щоправда, підвищення були несуттєві: на 0,1 в.п. збільшилась дохідність вкладів на 9 місяців, по 0,2 в.п. додали до ставок вкладів на 3 та 6 місяців — і тепер платять за ними 14,4% та по 14,2% річних відповідно.

Всі банки, які знижували та підвищували відсотки за вкладами цього разу, не відповіли на запити «Мінфіну» про причини такого рішення.

Які ставки у ВКВ зараз пропонують банки

Найвищі ставки в доларі на 3 місяці — 2,25% річних — наразі пропонують два банки: Радабанк та Акордбанк. Ті самі банки пропонують найбільшу дохідність і за євровими вкладами: Радабанк — 1,5% річних, Акордбанк — 1,25% річних.

На півроку в доларі вибір ширший: найбільше можна отримати в Акордбанку та Радабанку (2,5% річних), в банку Львів — 2,25% річних, 2,1% річних — у МТБ Банку. В євро на ці строки найкращі умови пропонують Радабанк (1,75% річних), Акордбанк (1,5% річних), банк Львів (1,25% річних).

На 9 місяців найбільші ставки в доларі у Радабанку (2,5% річних), Таскомбанк та банк Львів платять 2,25% річних, МТБ Банк — 2,12% річних. В євро найбільшу ставку — 1,4% річних — пропонують у monobank та Радабанку.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.10.2024−21.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.10.2024−21.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.10.2024−21.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.