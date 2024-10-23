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23 жовтня 2024, 15:13

Великі банки активно ріжуть дохідність валютних депозитів

Після недовгого затишшя великі банки знову знижують дохідність вкладів, причому здебільшого — валютних. Чому знову дешевшають депозити у ВКВ, та які умови пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Дохідність валютних депозитів вже давно була чисто символічною: практично повна відсутність валютного кредитування і високі нормативи резервування роблять цей ресурс нецікавим для банків. Наразі середня ставка на 3-місячні депозити в доларі на 22 жовтня становила 0,61% річних, у євро — 0,27% річних, середня дохідність вкладів на рік — 1,2% і 0,62% відповідно.

Навіть за таких умов фінансисти продовжують її різати. Ключові центробанки світу почали пом'якшувати свою грошову кредитну-політику. ЄЦБ днями знизив ключову ставку на 25 б.п. ФРС у вересні вперше з 2020 року знизив свою ключову ставку відразу на 0,5 б.п., і зараз експерти дискутують, на скільки регулятор знизить цей показник на засіданні 6−7 листопада.

Крім того, банкіри намагаються зупинити масову конвертацію гривневих депозитів у валютні, яка розпочалася на тлі девальвації гривні, прискорення інфляції і одночасного зниження ставок за депозитами у нацвалюті.

Згідно з індексом UIRD, найбільше з початку року скоротилась дохідність вкладів на 9 міс. (-1,7 в.п. — до 12,88% річних), піврічних зменшилась на 1,68 в.п. (до 12,84% річних), річних — на 1,47 (до 12,85% річних). Найменше постраждали найкоротші вклади (-0,7 в.п. — до 12,98% річних).

З іншого боку, формується вже нова тенденція: попри запевнення окремих банкірів, що умов для підвищення ставок за гривневими вкладами наразі немає, інші враховують підвищення військового збору та закладають це у ставки, зокрема, у вигляді акційних відсотків.

Як банки змінювали ставки

Банк Кредит Дніпро знизив дохідність річних вкладів у доларі на 0,25 в.п. — до 1,75% річних. В євро «під ніж» пішли ставки коротких вкладів: дохідність депозитів на 3 та 6 міс. скоротилась на 0,2 в.п. — до 0,4% річних.

Укрсиббанк зменшив дохідність вкладів в євро та доларі на 0,25 в.п. У лінійці таких вкладів пропозиція банку є лише на 3 та 6 місяців, отже, після змін за такими вкладами в обох валютах банк тепер платить 1,75% річних.

Прокредит Банк відняв 0,2 в.п. від дохідності доларових вкладів на рік і тепер платить за ними 0,8% річних. На 0,5 в.п. зрізано дохідність вкладів на 3 та 6 місяців — до 1% річних. В євро ставку на рік банк зменшив на 0,4 в.п. — до 0,1% річних, 0,8 в.п. втратили ставки вкладів на 3 та 6 місяців. Тепер на таких депозитах тут можна заробити лише 0,2% річних.

Найбільші зниження за депозитнимих ставками у ВКВ провів КомінБанк. Дохідність доларових вкладів на 3 місяці зменшили на 1,05 в.п. — до 0,35% річних, на 6 та 9 місяців — на 1,3 в.п. — до 1,1% річних. Найбільше «схудли» ставки вкладів на рік: на 1,4 в.п. — до 1,5% річних.

В євро банк зменшив ставку найкоротших вкладів на 0,8 в.п. (до 0,1% річних), ставки на 6 та 9 місяців скоротилися відразу на 0,95 в.п. — до 0,2% річних, вклади на рік приноситимуть власникам на 1,15 в.п. менше лише 0,25% річних.

Банк також порізав і ставки гривневих вкладів на 0,5 в.п. Найменше після змін банк платить за найкоротшими вкладами (13,75% річних), 14% річних тут можна заробити на вкладах на 6 та 9 місяців, 14,5% річних — на депозиті на 1 рік.

Креді Агриколь Банк зрізав дохідність тримісячних депозитів у гривні на 0,5 в.п. — до 10% річних, піврічних — на 1 в.п. — до 11% річних. Найбільше скоротилися ставки за річними вкладами на 1,5 в.п. — до 10,5% річних.

Єдиним банком, хто цього разу підвищував ставки в гривні, став Банк Альянс. Щоправда, підвищення були несуттєві: на 0,1 в.п. збільшилась дохідність вкладів на 9 місяців, по 0,2 в.п. додали до ставок вкладів на 3 та 6 місяців — і тепер платять за ними 14,4% та по 14,2% річних відповідно.

Всі банки, які знижували та підвищували відсотки за вкладами цього разу, не відповіли на запити «Мінфіну» про причини такого рішення.

Які ставки у ВКВ зараз пропонують банки

Найвищі ставки в доларі на 3 місяці — 2,25% річних — наразі пропонують два банки: Радабанк та Акордбанк. Ті самі банки пропонують найбільшу дохідність і за євровими вкладами: Радабанк — 1,5% річних, Акордбанк — 1,25% річних.

На півроку в доларі вибір ширший: найбільше можна отримати в Акордбанку та Радабанку (2,5% річних), в банку Львів — 2,25% річних, 2,1% річних — у МТБ Банку. В євро на ці строки найкращі умови пропонують Радабанк (1,75% річних), Акордбанк (1,5% річних), банк Львів (1,25% річних).

На 9 місяців найбільші ставки в доларі у Радабанку (2,5% річних), Таскомбанк та банк Львів платять 2,25% річних, МТБ Банк — 2,12% річних. В євро найбільшу ставку — 1,4% річних — пропонують у monobank та Радабанку.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 16,25% - 16,00% - 15,25% - - - - -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,50% - 0,01% -
Універсал Банк 15,50% - - - 15,20% - 15,00% - - -
monobank 15,50% - 15,40% - 15,20% - 15,00% - - -
Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 15,00% - 15,00% - 4,00% -
Альянс Банк 14,50% - 14,40% 0,10% 14,20% 0,20% 14,20% 0,20% 6,00% -
Банк Львів* 14,50% - 14,50% - 14,25% - 14,00% - 5,00% -
КомінБанк* 14,50% 0,50% 14,00% 0,50% 14,00% 0,50% 13,75% 0,50% - -
МТБ Банк 14,30% - 14,50% - 14,80% - 14,20% - - -
Акордбанк 14,00% - - - 15,50% - 15,75% - 5,00% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 14,00% - 14,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Радабанк * 13,00% - 13,00% - 15,00% - 17,00% - - -
Укргазбанк 12,75% - 12,75% - 11,75% - 4,00% - - -
Восток Банк 12,50% - - - 13,00% - 13,00% - - -
Глобус* 12,50% - 12,00% - 11,50% - 10,50% - - -
Кредит Дніпро Банк 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% -
Укрексімбанк* 11,75% - 11,75% - 11,20% - 12,05% - - -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правекс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% 1,50% - - 11,00% 1,00% 10,00% 0,50% 1,00% -
Приватбанк 10,00% - 9,00% - 9,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,49% - 3,00% -
Південний - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.10.2024−21.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
МТБ Банк 2,15% - 2,12% - 2,10% - 1,90% - - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Альянс Банк 2,00% - 1,30% - 0,75% - 0,75% - 0,20% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% 0,25% - - 1,50% - 0,80% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
КомінБанк* 1,50% 1,40% 1,10% 1,30% 1,10% 1,30% 0,35% 1,05% - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрексімбанк* 1,10% - 1,10% - 0,85% - 0,95% - - -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 0,80% 0,20% - - 1,00% 0,50% 1,00% 0,50% 0,01% -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,75% 0,25% 1,75% 0,25% - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.10.2024−21.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Універсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
КомінБанк* 0,25% 1,15% 0,20% 0,95% 0,20% 0,95% 0,10% 0,80% - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% 0,40% - - 0,20% 0,80% 0,20% 0,80% 0,01% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,40% 0,20% 0,40% 0,20% - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,75% 0,25% 0,75% 0,25% - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.10.2024−21.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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Коментарі - 1

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0
ValNa82
ValNa82
23 жовтня 2024, 15:57
#
З ставкою 15−16% та ще за мінусом всіх відрахувань на мою думку, просто потрібно вже забирати кошти в національній валюті з банків, бо виглядає як знущання і вкладувати точно в щось інше.
Зрозуміло що багато хто не має можливості вкладати в інші інструменти, але це просто поступове спалювання заощаджень…
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