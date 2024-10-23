Після недовгого затишшя великі банки знову знижують дохідність вкладів, причому здебільшого — валютних. Чому знову дешевшають депозити у ВКВ, та які умови пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Великі банки активно ріжуть дохідність валютних депозитів
Дохідність валютних депозитів вже давно була чисто символічною: практично повна відсутність валютного кредитування і високі нормативи резервування роблять цей ресурс нецікавим для банків. Наразі середня ставка на 3-місячні депозити в доларі на 22 жовтня становила 0,61% річних, у євро — 0,27% річних, середня дохідність вкладів на рік — 1,2% і 0,62% відповідно.
Навіть за таких умов фінансисти продовжують її різати. Ключові центробанки світу почали пом'якшувати свою грошову кредитну-політику. ЄЦБ днями знизив ключову ставку на 25 б.п. ФРС у вересні вперше з 2020 року знизив свою ключову ставку відразу на 0,5 б.п., і зараз експерти дискутують, на скільки регулятор знизить цей показник на засіданні 6−7 листопада.
Крім того, банкіри намагаються зупинити масову конвертацію гривневих депозитів у валютні, яка розпочалася на тлі девальвації гривні, прискорення інфляції і одночасного зниження ставок за депозитами у нацвалюті.
Згідно з індексом UIRD, найбільше з початку року скоротилась дохідність вкладів на 9 міс. (-1,7 в.п. — до 12,88% річних), піврічних зменшилась на 1,68 в.п. (до 12,84% річних), річних — на 1,47 (до 12,85% річних). Найменше постраждали найкоротші вклади (-0,7 в.п. — до 12,98% річних).
З іншого боку, формується вже нова тенденція: попри запевнення окремих банкірів, що умов для підвищення ставок за гривневими вкладами наразі немає, інші враховують підвищення військового збору та закладають це у ставки, зокрема, у вигляді акційних відсотків.
Як банки змінювали ставки
Банк Кредит Дніпро знизив дохідність річних вкладів у доларі на 0,25 в.п. — до 1,75% річних. В євро «під ніж» пішли ставки коротких вкладів: дохідність депозитів на 3 та 6 міс. скоротилась на 0,2 в.п. — до 0,4% річних.
Укрсиббанк зменшив дохідність вкладів в євро та доларі на 0,25 в.п. У лінійці таких вкладів пропозиція банку є лише на 3 та 6 місяців, отже, після змін за такими вкладами в обох валютах банк тепер платить 1,75% річних.
Прокредит Банк відняв 0,2 в.п. від дохідності доларових вкладів на рік і тепер платить за ними 0,8% річних. На 0,5 в.п. зрізано дохідність вкладів на 3 та 6 місяців — до 1% річних. В євро ставку на рік банк зменшив на 0,4 в.п. — до 0,1% річних, 0,8 в.п. втратили ставки вкладів на 3 та 6 місяців. Тепер на таких депозитах тут можна заробити лише 0,2% річних.
Найбільші зниження за депозитнимих ставками у ВКВ провів КомінБанк. Дохідність доларових вкладів на 3 місяці зменшили на 1,05 в.п. — до 0,35% річних, на 6 та 9 місяців — на 1,3 в.п. — до 1,1% річних. Найбільше «схудли» ставки вкладів на рік: на 1,4 в.п. — до 1,5% річних.
В євро банк зменшив ставку найкоротших вкладів на 0,8 в.п. (до 0,1% річних), ставки на 6 та 9 місяців скоротилися відразу на 0,95 в.п. — до 0,2% річних, вклади на рік приноситимуть власникам на 1,15 в.п. менше — лише 0,25% річних.
Банк також порізав і ставки гривневих вкладів на 0,5 в.п. Найменше після змін банк платить за найкоротшими вкладами (13,75% річних), 14% річних тут можна заробити на вкладах на 6 та 9 місяців, 14,5% річних — на депозиті на 1 рік.
Креді Агриколь Банк зрізав дохідність тримісячних депозитів у гривні на 0,5 в.п. — до 10% річних, піврічних — на 1 в.п. — до 11% річних. Найбільше скоротилися ставки за річними вкладами — на 1,5 в.п. — до 10,5% річних.
Єдиним банком, хто цього разу підвищував ставки в гривні, став Банк Альянс. Щоправда, підвищення були несуттєві: на 0,1 в.п. збільшилась дохідність вкладів на 9 місяців, по 0,2 в.п. додали до ставок вкладів на 3 та 6 місяців — і тепер платять за ними 14,4% та по 14,2% річних відповідно.
Всі банки, які знижували та підвищували відсотки за вкладами цього разу, не відповіли на запити «Мінфіну» про причини такого рішення.
Які ставки у ВКВ зараз пропонують банки
Найвищі ставки в доларі на 3 місяці — 2,25% річних — наразі пропонують два банки: Радабанк та Акордбанк. Ті самі банки пропонують найбільшу дохідність і за євровими вкладами: Радабанк — 1,5% річних, Акордбанк — 1,25% річних.
На півроку в доларі вибір ширший: найбільше можна отримати в Акордбанку та Радабанку (2,5% річних), в банку Львів — 2,25% річних, 2,1% річних — у МТБ Банку. В євро на ці строки найкращі умови пропонують Радабанк (1,75% річних), Акордбанк (1,5% річних), банк Львів (1,25% річних).
На 9 місяців найбільші ставки в доларі у Радабанку (2,5% річних), Таскомбанк та банк Львів платять 2,25% річних, МТБ Банк — 2,12% річних. В євро найбільшу ставку — 1,4% річних — пропонують у monobank та Радабанку.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,25%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|0,01%
|-
|Універсал Банк
|15,50%
|-
|-
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|monobank
|15,50%
|-
|15,40%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,40%
|0,10%
|14,20%
|0,20%
|14,20%
|0,20%
|6,00%
|-
|Банк Львів*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|КомінБанк*
|14,50%
|0,50%
|14,00%
|0,50%
|14,00%
|0,50%
|13,75%
|0,50%
|-
|-
|МТБ Банк
|14,30%
|-
|14,50%
|-
|14,80%
|-
|14,20%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|12,75%
|-
|12,75%
|-
|11,75%
|-
|4,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|11,75%
|-
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укрексімбанк*
|11,75%
|-
|11,75%
|-
|11,20%
|-
|12,05%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|11,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|1,50%
|-
|-
|11,00%
|1,00%
|10,00%
|0,50%
|1,00%
|-
|Приватбанк
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|9,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|8,50%
|-
|-
|-
|8,50%
|-
|7,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,49%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|13,25%
|-
|13,25%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.10.2024−21.10.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|2,15%
|-
|2,12%
|-
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|2,00%
|-
|1,30%
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,20%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|0,25%
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|1,40%
|1,10%
|1,30%
|1,10%
|1,30%
|0,35%
|1,05%
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,95%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|0,20%
|-
|-
|1,00%
|0,50%
|1,00%
|0,50%
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|0,25%
|1,75%
|0,25%
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.10.2024−21.10.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|1,15%
|0,20%
|0,95%
|0,20%
|0,95%
|0,10%
|0,80%
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|0,40%
|-
|-
|0,20%
|0,80%
|0,20%
|0,80%
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,40%
|0,20%
|0,40%
|0,20%
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,75%
|0,25%
|0,75%
|0,25%
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.10.2024−21.10.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Коментарі - 1
Зрозуміло що багато хто не має можливості вкладати в інші інструменти, але це просто поступове спалювання заощаджень…