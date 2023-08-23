Невеликі банки продовжують переглядати депозитні ставки: хто пропонує найкращі умови
Невеликі банки продовжують переглядати свою депозитну політику. Дохідність яких вкладів фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн збільшують, а яких — скорочують, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
У другому кварталі, за даними НБУ, обсяги гривневих коштів у банках продовжили зростати. Строкові кошти населення у гривні за квартал зросли на 14,1%, а, загалом, обсяги коштів приватних вкладників побільшали на 7,5%. Лідерами за приростом строкових коштів у гривні стали приватні банки — на 12,1%, та Приватбанк — +7,4%.
Щодо валютних депозитів приватних вкладників, то за квартал їх обсяги скоротились на 5,5%, причому найбільше — на 13,5% — скорочувалися строкові вклади. Рівень доларизації вкладів фізосіб за квартал знизився на 3 в.п. — до 34,6%. Причина — активне зростання вкладів у гривні та зниження популярності валютних вкладів.
За повідомленням регулятора, середня вартість гривневих депозитів на 12 місяців для населення у другому кварталі зросла на 1,3 в.п. — до 15,2% річних, тримісячних вкладів — на 1,6 в.п. — до 14% річних.
Що стосується нових депозитів, то в структурі строкових коштів у другому кварталі знов домінували депозити на 3 та 6 місяців. Їхня частка складає 47,2%. 28,4% припадає на депозити терміном понад 6 міс.
Яку найбільшу дохідність пропонують невеликі банки та на які терміни
Найвищі ставки невеликі банки продовжують тримати на депозитах терміном на 3 та 6 місяців. Наразі найвищу дохідність на вклади в гривні на 3 місяці пропонує Радабанк — 20,5% річних. На рівні 19% річних за такими вкладами заробляють приватні клієнти чотирьох банків:
- Асвіо,
- Глобус,
- Український капітал,
- Юнекс Банк.
Дохідність у 19% річних залишається поки найвищою для гривневих вкладів на 6 місяців. Її приватним вкладникам пропонують лише дві фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн:
- Радабанк,
- Український капітал.
Які банки переглянули ставки за останні два тижні
Юнекс банк додав 0,5 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 12 місяців і 1 в.п. — до дохідності вкладів на 3 місяці, і тепер платить за ними 16,5% і 19% річних відповідно.
Піреус банк додав до дохідності вкладів у нацвалюті на 3 місяці 3 в.п і підвищив ставки за вкладами на 6 місяців на 2 в.п. Ставки за обома вкладами після підвищення становлять 18% річних.
На 1 в.п. — до 18% річних — підвищив ставку за вкладами у гривні на 3 місяці банк Клірінговий Дім.
Полтава-Банк знизив ставки за всіма гривневими вкладами (на 6, 9 та 12 місяців), віднявши від них по 1 в.п. Його клієнти на таких депозитах тепер заробляють 15,5%-16% річних.
Кристалбанк зменшив ставки за гривневими вкладами на 9 та 12 місяців на 0,25 в.п. — до 17,25% річних. Вклади на 3 та 6 місяців та безстрокові подорожчали. За безстроковими вкладами банк пропонує 5% річних, за 3-місячними депозитами платить 17,5% річних, за 6-місячними — 17%.
Кристалбанк також підвищив ставки за всіма видами вкладів у долларі та євро. В доларі найбільше зросли вклади на 6 місяців (на 1,9 в.п. — до 2,4% річних), найвища ставка після підвищення — на вклади на 12 місяців (+1,5 в.п. — до 3% річних). За схожим принципом банк підвищував ставки й в євро. Найбільше зросла дохідність вкладів на 6 місяців (+1 в.п. — до 1,4% річних), найбільше банк платить на вкладами на 12 місяців (+0,95 в.п. — до 1,8% річних).
РВС банк збільшував ставки за гривневими вкладами на 3 та 6 місяців, та скорочував за вкладами на 12 місяців. Після змін найвищу дохідність банк пропонує за вкладами на 6 місяців (16,9% річних).
Банк також зменшив дохідність вкладів у ВКВ на 12 місяців на 0,55 в.п. На стільки ж банк збільшив дохідність вкладів у доларі та євро на 6 місяців. Вклади на 3 місяці у цих валютах збільшено на 0,1 в.п. Найвища дохідність в обох валютах після всіх змін залишається на вклади на 12 місяців — 1,75% річних.
Комінвестбанк знизив дохідність вкладів у гривні, доларі та євро на 12 місяців. Від дохідності гривневих вкладів відмінусували 1,15 в.п. і платять за ними 16,1% річних. Вклади у доларі та євро подешевшали на 0,55 в.п. — до 1,75% річних.
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Максимальні ставки по гривневих депозитах
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Український капітал*
|18,50%
|-
|18,50%
|-
|19,00%
|-
|19,00%
|-
|0,50%
|-
|Мотор-Банк
|18,50%
|-
|17,50%
|-
|17,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|18,00%
|-
|-
|-
|18,50%
|-
|19,00%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|18,00%
|-
|18,25%
|-
|17,25%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Глобус
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|19,00%
|-
|-
|-
|17,50%
|-
|17,50%
|-
|17,50%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|17,25%
|0,25%
|17,25%
|0,25%
|17,00%
|1,70%
|17,50%
|2,20%
|5,00%
|3,80%
|Юнекс банк
|16,50%
|0,50%
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|19,00%
|1,00%
|-
|-
|РВС Банк
|16,45%
|1,50%
|-
|-
|16,90%
|0,40%
|16,70%
|1,35%
|6,00%
|-
|Полікомбанк
|16,40%
|-
|15,90%
|-
|15,20%
|-
|8,20%
|-
|-
|-
|Комінвестбанк
|16,10%
|1,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|1,00%
|15,50%
|1,00%
|15,50%
|1,00%
|-
|-
|0,01%
|-
|Піреус
|16,00%
|-
|-
|-
|18,00%
|2,00%
|18,00%
|3,00%
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Радабанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|19,00%
|-
|20,50%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|17,00%
|-
|18,00%
|1,00%
|-
|-
|Грант
|13,00%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.08.2023−21.08.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|3,25%
|-
|3,00%
|-
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|0,02%
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|1,50%
|-
|-
|2,40%
|1,90%
|2,15%
|1,75%
|0,05%
|0,03%
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|2,75%
|-
|-
|-
|2,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|Глобус
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Комінвестбанк
|1,75%
|0,55%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,75%
|0,55%
|-
|-
|1,55%
|0,55%
|0,65%
|0,10%
|0,15%
|-
|Кліринговий Дім
|1,63%
|-
|1,80%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,75%
|-
|0,35%
|-
|0,55%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.08.2023−21.08.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Глобус
|2,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|0,95%
|-
|-
|1,40%
|1,00%
|0,80%
|0,50%
|0,05%
|0,04%
|Комінвестбанк
|1,75%
|0,55%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,75%
|0,55%
|-
|-
|1,55%
|0,55%
|0,65%
|0,10%
|0,15%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.08.2023−21.08.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів
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