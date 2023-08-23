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23 серпня 2023, 14:30 Читать на русском

Невеликі банки продовжують переглядати депозитні ставки: хто пропонує найкращі умови

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Невеликі банки продовжують переглядати свою депозитну політику. Дохідність яких вкладів фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн збільшують, а яких — скорочують, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

У другому кварталі, за даними НБУ, обсяги гривневих коштів у банках продовжили зростати. Строкові кошти населення у гривні за квартал зросли на 14,1%, а, загалом, обсяги коштів приватних вкладників побільшали на 7,5%. Лідерами за приростом строкових коштів у гривні стали приватні банки — на 12,1%, та Приватбанк — +7,4%.

Щодо валютних депозитів приватних вкладників, то за квартал їх обсяги скоротились на 5,5%, причому найбільше — на 13,5% — скорочувалися строкові вклади. Рівень доларизації вкладів фізосіб за квартал знизився на 3 в.п. — до 34,6%. Причина — активне зростання вкладів у гривні та зниження популярності валютних вкладів.

За повідомленням регулятора, середня вартість гривневих депозитів на 12 місяців для населення у другому кварталі зросла на 1,3 в.п. — до 15,2% річних, тримісячних вкладів на 1,6 в.п. — до 14% річних.

Що стосується нових депозитів, то в структурі строкових коштів у другому кварталі знов домінували депозити на 3 та 6 місяців. Їхня частка складає 47,2%. 28,4% припадає на депозити терміном понад 6 міс.

Яку найбільшу дохідність пропонують невеликі банки та на які терміни

Найвищі ставки невеликі банки продовжують тримати на депозитах терміном на 3 та 6 місяців. Наразі найвищу дохідність на вклади в гривні на 3 місяці пропонує Радабанк — 20,5% річних. На рівні 19% річних за такими вкладами заробляють приватні клієнти чотирьох банків:

  • Асвіо,
  • Глобус,
  • Український капітал,
  • Юнекс Банк.

Дохідність у 19% річних залишається поки найвищою для гривневих вкладів на 6 місяців. Її приватним вкладникам пропонують лише дві фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн:

  • Радабанк,
  • Український капітал.

Які банки переглянули ставки за останні два тижні

Юнекс банк додав 0,5 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 12 місяців і 1 в.п. — до дохідності вкладів на 3 місяці, і тепер платить за ними 16,5% і 19% річних відповідно.

Піреус банк додав до дохідності вкладів у нацвалюті на 3 місяці 3 в.п і підвищив ставки за вкладами на 6 місяців на 2 в.п. Ставки за обома вкладами після підвищення становлять 18% річних.

На 1 в.п. — до 18% річних — підвищив ставку за вкладами у гривні на 3 місяці банк Клірінговий Дім.

Полтава-Банк знизив ставки за всіма гривневими вкладами (на 6, 9 та 12 місяців), віднявши від них по 1 в.п. Його клієнти на таких депозитах тепер заробляють 15,5%-16% річних.

Кристалбанк зменшив ставки за гривневими вкладами на 9 та 12 місяців на 0,25 в.п. — до 17,25% річних. Вклади на 3 та 6 місяців та безстрокові подорожчали. За безстроковими вкладами банк пропонує 5% річних, за 3-місячними депозитами платить 17,5% річних, за 6-місячними — 17%.

Кристалбанк також підвищив ставки за всіма видами вкладів у долларі та євро. В доларі найбільше зросли вклади на 6 місяців (на 1,9 в.п. — до 2,4% річних), найвища ставка після підвищення — на вклади на 12 місяців (+1,5 в.п. — до 3% річних). За схожим принципом банк підвищував ставки й в євро. Найбільше зросла дохідність вкладів на 6 місяців (+1 в.п. — до 1,4% річних), найбільше банк платить на вкладами на 12 місяців (+0,95 в.п. — до 1,8% річних).

РВС банк збільшував ставки за гривневими вкладами на 3 та 6 місяців, та скорочував за вкладами на 12 місяців. Після змін найвищу дохідність банк пропонує за вкладами на 6 місяців (16,9% річних).

Банк також зменшив дохідність вкладів у ВКВ на 12 місяців на 0,55 в.п. На стільки ж банк збільшив дохідність вкладів у доларі та євро на 6 місяців. Вклади на 3 місяці у цих валютах збільшено на 0,1 в.п. Найвища дохідність в обох валютах після всіх змін залишається на вклади на 12 місяців — 1,75% річних.

Комінвестбанк знизив дохідність вкладів у гривні, доларі та євро на 12 місяців. Від дохідності гривневих вкладів відмінусували 1,15 в.п. і платять за ними 16,1% річних. Вклади у доларі та євро подешевшали на 0,55 в.п. — до 1,75% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки по гривневих депозитах

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал* 18,50% - 18,50% - 19,00% - 19,00% - 0,50% -
Мотор-Банк 18,50% - 17,50% - 17,50% - 14,00% - - -
Асвіо банк 18,00% - - - 18,50% - 19,00% - - -
Агропросперіс 18,00% - 18,25% - 17,25% - 16,75% - - -
Глобус 17,50% - 17,00% - 16,50% - 19,00% - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 17,50% - 17,50% - 17,50% - 18,00% - - -
Кристалбанк* 17,25% 0,25% 17,25% 0,25% 17,00% 1,70% 17,50% 2,20% 5,00% 3,80%
Юнекс банк 16,50% 0,50% 15,75% - 15,75% - 19,00% 1,00% - -
РВС Банк 16,45% 1,50% - - 16,90% 0,40% 16,70% 1,35% 6,00% -
Полікомбанк 16,40% - 15,90% - 15,20% - 8,20% - - -
Комінвестбанк 16,10% 1,15% - - - - - - - -
Полтава-Банк 16,00% 1,00% 15,50% 1,00% 15,50% 1,00% - - 0,01% -
Піреус 16,00% - - - 18,00% 2,00% 18,00% 3,00% - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Радабанк 15,50% - 15,50% - 19,00% - 20,50% - - -
Кліринговий Дім 14,13% - 15,40% - 17,00% - 18,00% 1,00% - -
Грант 13,00% - - - 11,00% - - - - -
Індустріалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 6,00% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.08.2023−21.08.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 3,25% - 3,00% - 3,00% - 2,50% - 0,02% -
Кристалбанк* 3,00% 1,50% - - 2,40% 1,90% 2,15% 1,75% 0,05% 0,03%
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Асвіо банк 2,75% - - - 2,75% - - - - -
Глобус 2,50% - 1,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Радабанк 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Агропросперіс 2,00% - 2,00% - 1,75% - 1,50% - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
Комінвестбанк 1,75% 0,55% - - - - - - - -
РВС Банк 1,75% 0,55% - - 1,55% 0,55% 0,65% 0,10% 0,15% -
Кліринговий Дім 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Полікомбанк 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,75% - 0,35% - 0,55% - 0,50% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - - - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.08.2023−21.08.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,25% - 2,00% - 1,75% - 1,25% - 0,01% -
Глобус 2,00% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Кристалбанк* 1,80% 0,95% - - 1,40% 1,00% 0,80% 0,50% 0,05% 0,04%
Комінвестбанк 1,75% 0,55% - - - - - - - -
РВС Банк 1,75% 0,55% - - 1,55% 0,55% 0,65% 0,10% 0,15% -
Полікомбанк 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Радабанк 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кліринговий Дім 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,50% - 0,25% - 0,35% - 0,25% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк інвестицій та заощаджень
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.08.2023−21.08.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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