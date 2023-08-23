Невеликі банки продовжують переглядати депозитні ставки: хто пропонує найкращі умови

Невеликі банки продовжують переглядати свою депозитну політику. Дохідність яких вкладів фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн збільшують, а яких — скорочують, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

У другому кварталі, за даними НБУ, обсяги гривневих коштів у банках продовжили зростати. Строкові кошти населення у гривні за квартал зросли на 14,1%, а, загалом, обсяги коштів приватних вкладників побільшали на 7,5%. Лідерами за приростом строкових коштів у гривні стали приватні банки — на 12,1%, та Приватбанк — +7,4%.

Щодо валютних депозитів приватних вкладників, то за квартал їх обсяги скоротились на 5,5%, причому найбільше — на 13,5% — скорочувалися строкові вклади. Рівень доларизації вкладів фізосіб за квартал знизився на 3 в.п. — до 34,6%. Причина — активне зростання вкладів у гривні та зниження популярності валютних вкладів.

За повідомленням регулятора, середня вартість гривневих депозитів на 12 місяців для населення у другому кварталі зросла на 1,3 в.п. — до 15,2% річних, тримісячних вкладів — на 1,6 в.п. — до 14% річних.

Що стосується нових депозитів, то в структурі строкових коштів у другому кварталі знов домінували депозити на 3 та 6 місяців. Їхня частка складає 47,2%. 28,4% припадає на депозити терміном понад 6 міс.

Яку найбільшу дохідність пропонують невеликі банки та на які терміни

Найвищі ставки невеликі банки продовжують тримати на депозитах терміном на 3 та 6 місяців. Наразі найвищу дохідність на вклади в гривні на 3 місяці пропонує Радабанк — 20,5% річних. На рівні 19% річних за такими вкладами заробляють приватні клієнти чотирьох банків:

Асвіо,

Глобус,

Український капітал,

Юнекс Банк.

Дохідність у 19% річних залишається поки найвищою для гривневих вкладів на 6 місяців. Її приватним вкладникам пропонують лише дві фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн:

Радабанк,

Український капітал.

Які банки переглянули ставки за останні два тижні

Юнекс банк додав 0,5 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 12 місяців і 1 в.п. — до дохідності вкладів на 3 місяці, і тепер платить за ними 16,5% і 19% річних відповідно.

Піреус банк додав до дохідності вкладів у нацвалюті на 3 місяці 3 в.п і підвищив ставки за вкладами на 6 місяців на 2 в.п. Ставки за обома вкладами після підвищення становлять 18% річних.

На 1 в.п. — до 18% річних — підвищив ставку за вкладами у гривні на 3 місяці банк Клірінговий Дім.

Полтава-Банк знизив ставки за всіма гривневими вкладами (на 6, 9 та 12 місяців), віднявши від них по 1 в.п. Його клієнти на таких депозитах тепер заробляють 15,5%-16% річних.

Кристалбанк зменшив ставки за гривневими вкладами на 9 та 12 місяців на 0,25 в.п. — до 17,25% річних. Вклади на 3 та 6 місяців та безстрокові подорожчали. За безстроковими вкладами банк пропонує 5% річних, за 3-місячними депозитами платить 17,5% річних, за 6-місячними — 17%.

Кристалбанк також підвищив ставки за всіма видами вкладів у долларі та євро. В доларі найбільше зросли вклади на 6 місяців (на 1,9 в.п. — до 2,4% річних), найвища ставка після підвищення — на вклади на 12 місяців (+1,5 в.п. — до 3% річних). За схожим принципом банк підвищував ставки й в євро. Найбільше зросла дохідність вкладів на 6 місяців (+1 в.п. — до 1,4% річних), найбільше банк платить на вкладами на 12 місяців (+0,95 в.п. — до 1,8% річних).

РВС банк збільшував ставки за гривневими вкладами на 3 та 6 місяців, та скорочував за вкладами на 12 місяців. Після змін найвищу дохідність банк пропонує за вкладами на 6 місяців (16,9% річних).

Банк також зменшив дохідність вкладів у ВКВ на 12 місяців на 0,55 в.п. На стільки ж банк збільшив дохідність вкладів у доларі та євро на 6 місяців. Вклади на 3 місяці у цих валютах збільшено на 0,1 в.п. Найвища дохідність в обох валютах після всіх змін залишається на вклади на 12 місяців — 1,75% річних.

Комінвестбанк знизив дохідність вкладів у гривні, доларі та євро на 12 місяців. Від дохідності гривневих вкладів відмінусували 1,15 в.п. і платять за ними 16,1% річних. Вклади у доларі та євро подешевшали на 0,55 в.п. — до 1,75% річних.

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Максимальні ставки по гривневих депозитах

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.08.2023−21.08.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.08.2023−21.08.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.08.2023−21.08.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.