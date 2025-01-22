Вже завтра Нацбанк оголосить про своє рішення щодо ключової ставки. Фінансисти чекають від регулятора сигналів, які допоможуть формувати подальшу депозитну політику. Про те, скільки зараз можна заробити на вкладах у невеликих банках (із депозитним портфелем до 2 млрд грн), розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».
Депозити фізосіб: 4 банки з найвищою дохідністю за короткими вкладами
Як показують дані опитування «Мінфіну», більшість банкірів не чекають від регулятора різких кроків і прогнозують можливе підвищення ключової ставки на 0,5−1%, що відображатиме реакцію НБУ на високі темпи інфляції.
Відповідно, такі зміни можуть згодом дзеркально позначитися на дохідності депозитів. Проте рішення регулятора залишається головною інтригою, а тому напередодні засідання банки практично припинили коригувати ставки.
Причому такої політики дотримуються як великі банки, так і дрібні фінустанови. Минулого разу ми писали, що з великих банків лише один підвищив дохідність коротких вкладів — Банк Львів. За останні два тижні лише один банк із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн переглянув дохідність вкладів.
Зокрема, Юнекс Банк підвищив ставки за вкладами на 6 та 9 місяців на 0,75 в.п. та 0,5 в.п. відповідно. Дохідність за цими вкладами після коригування зрівнялася і становить 15,25% річних.
Скільки українці вклали у депозити
Свіжа статистика НБУ
показала, що за минулий рік депозити фізосіб в українських банках зросли на 16%, бізнесу — на 20%.
Вкладення зростали протягом усього року, за винятком двох відкатів: за депозитами фізосіб це відбулося у липні, за депозитами бізнесу — у вересні.
Вклади фізосіб та бізнесу у 2024 р., трлн грн
У грудні вкладення у банках досягли 162,05 млрд грн. І більшу частину з них принесло до фінустанов аж ніяк не населення: 129,84 млрд грн у банки поклав бізнес — на 9,4% більше, ніж у листопаді. Абсолютна більшість вкладалася у гривні: нацвалюти юрособи поклали на депозити 199,44 млрд грн (+12,3% м/м). У ВКВ обсяги були скромнішими: $142 млн (+1,4% м/м).
Фізособи в грудні поклали на депозити 29,61 млрд грн (+2,5% м/м). Більшість цих коштів також були у нацвалюті: 21,95 млрд грн (+2,8% м/м). У ВКВ населення інвестувало в депозити $78 млн — на 0,8% більше, ніж у листопаді.
При цьому за цей період середньозважені ставки скоротилися для бізнесу на 1,6 в.п., а для населення — на 1,3 в.п., і в грудні зрівнялися, досягнувши 7,3% річних. Гривня за цей час девальвувала з 36,38 до 42,04 грн/$.
Скільки платять малі банки
Невеликі банки вже давно пропонують ставки вище, ніж низка їхніх колег обсягом побільше. Зокрема, дохідність 16% річних у гривні на 3 місяці можна отримати у Кредитвесті та Кристалбанку. 15,6% річних платить Асвіо Банк, 15,3% - банк Кліринговий Дім.
За вкладами на півроку найпривабливіші ставки у Кредитвест Банку (16% річних), 15,75% річних пропонують в Асвіо Банку, 15,25% річних — у Юнексі.
Максимальні ставки за вкладами на 9 місяців — 15,25% річних — можна знайти в Юнекс Банку та банку Український капітал. 14,75% річних за такими вкладами платить Кристалбанк, 14,55% річних — Бізбанк.
За річними вкладами найвища ставка у банку Український капітал (15,75% річних). Ще три банки — Юнекс, Асвіо та Кредитвест — пропонують 15,5%. 14,55% річних можна заробити на вкладах на 1 рік у Бізбанку.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Український капітал*
|15,75%
|-
|15,25%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|15,50%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,60%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|15,25%
|0,50%
|15,25%
|0,75%
|15,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|15,5%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|-
|Агропросперіс
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|14,55%
|-
|14,55%
|-
|14,55%
|-
|14,45%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|14,25%
|-
|14,15%
|-
|14,05%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|13,5%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|3,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|11,00%
|-
|0,25%
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,90%
|-
|14,35%
|-
|15,30%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.01.2025−20.01.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
— Банки-переможці премії FinAwards 2024
Долар США
Програма БОНУС до депозитів
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:
Глобус, Кредитвест Банк, Кліринговий Дім.
Оберіть банк та отримайте бонус!
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.01.2025−20.01.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.01.2025−20.01.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
З методикою дослідження можна ознайомитися тут.
Коментарі