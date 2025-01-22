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22 січня 2025, 7:30

Депозити фізосіб: 4 банки з найвищою дохідністю за короткими вкладами

Вже завтра Нацбанк оголосить про своє рішення щодо ключової ставки. Фінансисти чекають від регулятора сигналів, які допоможуть формувати подальшу депозитну політику. Про те, скільки зараз можна заробити на вкладах у невеликих банках (із депозитним портфелем до 2 млрд грн), розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Як показують дані опитування «Мінфіну», більшість банкірів не чекають від регулятора різких кроків і прогнозують можливе підвищення ключової ставки на 0,5−1%, що відображатиме реакцію НБУ на високі темпи інфляції.

Відповідно, такі зміни можуть згодом дзеркально позначитися на дохідності депозитів. Проте рішення регулятора залишається головною інтригою, а тому напередодні засідання банки практично припинили коригувати ставки.

Причому такої політики дотримуються як великі банки, так і дрібні фінустанови. Минулого разу ми писали, що з великих банків лише один підвищив дохідність коротких вкладів — Банк Львів. За останні два тижні лише один банк із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн переглянув дохідність вкладів.

Зокрема, Юнекс Банк підвищив ставки за вкладами на 6 та 9 місяців на 0,75 в.п. та 0,5 в.п. відповідно. Дохідність за цими вкладами після коригування зрівнялася і становить 15,25% річних.

Скільки українці вклали у депозити

Свіжа статистика НБУ показала, що за минулий рік депозити фізосіб в українських банках зросли на 16%, бізнесу — на 20%.

Вкладення зростали протягом усього року, за винятком двох відкатів: за депозитами фізосіб це відбулося у липні, за депозитами бізнесу — у вересні.

Вклади фізосіб та бізнесу у 2024 р., трлн грн

У грудні вкладення у банках досягли 162,05 млрд грн. І більшу частину з них принесло до фінустанов аж ніяк не населення: 129,84 млрд грн у банки поклав бізнес — на 9,4% більше, ніж у листопаді. Абсолютна більшість вкладалася у гривні: нацвалюти юрособи поклали на депозити 199,44 млрд грн (+12,3% м/м). У ВКВ обсяги були скромнішими: $142 млн (+1,4% м/м).

Фізособи в грудні поклали на депозити 29,61 млрд грн (+2,5% м/м). Більшість цих коштів також були у нацвалюті: 21,95 млрд грн (+2,8% м/м). У ВКВ населення інвестувало в депозити $78 млн — на 0,8% більше, ніж у листопаді.

При цьому за цей період середньозважені ставки скоротилися для бізнесу на 1,6 в.п., а для населення — на 1,3 в.п., і в грудні зрівнялися, досягнувши 7,3% річних. Гривня за цей час девальвувала з 36,38 до 42,04 грн/$.

Скільки платять малі банки

Невеликі банки вже давно пропонують ставки вище, ніж низка їхніх колег обсягом побільше. Зокрема, дохідність 16% річних у гривні на 3 місяці можна отримати у Кредитвесті та Кристалбанку. 15,6% річних платить Асвіо Банк, 15,3% - банк Кліринговий Дім.

За вкладами на півроку найпривабливіші ставки у Кредитвест Банку (16% річних), 15,75% річних пропонують в Асвіо Банку, 15,25% річних — у Юнексі.

Максимальні ставки за вкладами на 9 місяців — 15,25% річних — можна знайти в Юнекс Банку та банку Український капітал. 14,75% річних за такими вкладами платить Кристалбанк, 14,55% річних — Бізбанк.

За річними вкладами найвища ставка у банку Український капітал (15,75% річних). Ще три банки — Юнекс, Асвіо та Кредитвест — пропонують 15,5%. 14,55% річних можна заробити на вкладах на 1 рік у Бізбанку.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал* 15,75% - 15,25% - 15,20% - 15,00% - 0,01% -
Асвіо банк 15,50% - - - 15,75% - 15,60% - - -
Кредитвест Банк 15,50% - 15,50% - 16,00% - 16,00% - -
Юнекс банк 15,50% - 15,25% 0,50% 15,25% 0,75% 15,00% - - -
Кристалбанк* 15,00% - 14,75% - 15,5% - 16,00% - 6,00% -
Агропросперіс 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - -
Бізбанк 14,55% - 14,55% - 14,55% - 14,45% - - -
Полікомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 13,5% - 13,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - 3,00% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,00% - 0,25% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Кліринговий Дім - - 13,90% - 14,35% - 15,30% - - -
Індустріалбанк - - 11,75% - 11,50% - 9,35% - - -
Альтбанк - - - - 14,00% - - - 5,00% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.01.2025−20.01.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Асвіо банк 2,55% - - - 2,25% - 2,00% - - -
Кредитвест Банк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Бизбанк 1,95% - 1,95% - 1,95% - 1,85% - - -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.01.2025−20.01.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Асвіо банк 1,75% - - - 1,50% - 1,25% - - -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бізбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.01.2025−20.01.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Надія Кемуларія
Редактор Надія Кемуларія
Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес
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