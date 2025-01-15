Банкіри взяли паузу: як зміняться ставки за вкладами найближчі 3 місяці

Вже за тиждень Монетарний комітет НБУ вирішуватиме подальшу траєкторію облікової ставки. Що очікують від регулятора банкіри та чи готові підвищувати дохідність вкладів, — читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

За останні 2 тижні великі банки (з портфелем депозитів фізосіб понад 2 млрд грн) майже не змінювали дохідність гривневих вкладів. Єдиним виключенням став Банк Львів. Фінустанова підвищила дохідність вкладів на 3 місяці відразу на 2 в.п. — до 16,5% річних. Інші банки залишили ставки в усіх валютах незмінними. Вочевидь, банкіри взяли паузу і чекають на нові сигнали від регулятора.

Чи змінить НБУ облікову ставку

Думки банкірів щодо подальших дій НБУ розділилися. «Зміну облікової ставки на найближчому монетарному комітеті НБУ не прогнозуємо, відповідно, не очікуємо на коригування відсоткових ставок за депозитами за результатами засідання», — каже керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку Максим Гончарук.

Його колеги припускають зміни, проте не беруться прогнозувати ймовірні рівні ключової ставки.

«Якщо будуть коригування ставок, вони, ймовірно, матимуть обережний характер і не будуть різкими. Однак конкретний рівень прогнозувати складно, оскільки це залежить від багатьох чинників, включаючи зовнішні ризики та внутрішню динаміку» — кажуть у Піреусі.

Інші опитані «Мінфіном» банкіри допускають підвищення ключової ставки у межах 0,5−1 в.п. Одна з причин — прискорення темпів інфляції, яка, за підсумками минулого року, склала 12%. Тим паче, що такий варінт допускав і сам регулятор на минулому засіданні щодо облікової ставки (тоді її підвищили на 0,5 в.п., із огляду на високі темпи зростання споживчих цін).

«Більшість членів Монетарного комітету висловили думку, що облікова ставка може залишатися на рівні 13,5% до літа 2025 року. Однак, у разі подальшого зростання інфляційного тиску, НБУ готовий посилити відсоткову політику та застосувати додаткові монетарні заходи.

З огляду на це, на засіданні 23 січня НБУ, ймовірно, залишить облікову ставку на рівні 13,5%. Проте, якщо інфляційний тиск посилиться, можливе подальше підвищення ставки для підтримки макроекономічної стабільності — на рівні збільшення на 0,5−1%", — припускає директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

Руслан Левчин, начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку, говорить про існування «достатньо високої вірогідністі підвищення облікової ставки на 0,5%, з огляду на високі темпи інфляції». Такий прогноз дає також і директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків.

«З огляду на те, що інфляція, за результатами 2024 року, є двозначною, ми не здивуємось, якщо регулятор підвищить облікову ставку додатково на 0,5% — до 14% річних», — аргументує він свої очікування.

Річний рівень інфляції у 12%, каже голова правління Юнекс банку Іван Світек, навіть вищий за пікові позначки, яких, згідно з останнім макропрогнозом регулятора, очікували лише наприкінці першого кварталу. Зважаючи на це, є привід говорити про підвищення облікової ставки в межах 0,5% під час першого засідання монетарного комітету у січні.

«А, можливо, зважаючи ще й на курсові коливання наприкінці минулого та початку цього року, буде переглянуто й відсоткову політику у бік підвищення ставок за інструментами НБУ, щоб підтримати привабливість гривневих депозитів для населення», — додає банкір.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв вважає, що коригування облікової ставки та ставок за 3-місячними депозитними сертифікатами можуть бути синхронними.

«Тобто триватиме період зміцнення — підтримки гривні, що також має позитивно вплинути на курсову динаміку на валютному ринку. Наразі можна припустити, що на найближчому засіданні Монетарного комітету НБУ буде ухвалене рішення про збільшення облікової ставки на 0,5−1 в.п. — до 14−14,5%, відповідно, ставка за 3-місячними депсертифікатами може зрости до 16,5−17%», — прогнозує він.

Як відреагують банки

Банки зазвичай коригують ставки поступово, з огляду на свої довгострокові стратегічні цілі та потреби клієнтів, кажуть у Піреус банку.

Вплив зміни облікової ставки може бути відстроченим, погоджується Олександр Супрунович із Кредобанку та додає, що цей вплив залежить від низки інших чинників, включно з конкуренцією між банками за клієнтів та загальний економічний стан.

Банки, які вже адаптували свої ставки до попереднього підвищення, можуть не змінювати їх, очікуючи на подальші рішення НБУ, каже він. Якщо облікова ставка залишиться на нинішньому рівні — 13,5%, ставки за депозитами можуть залишитися стабільними або навіть несуттєво зменшитись в рамках 0,25−0,75 в.п.

«Якщо НБУ підвищить облікову ставку та ціни на депозитні сертифікати, банки можуть збільшити ставки за депозитами, щоб залучити більше коштів від вкладників. Це може призвести до підвищення депозитних ставок на 0,5−1% або більше, залежно від рішення НБУ і реакції ринку», — говорить Олександр Супрунович із Кредобанку.

Про поступове зростання середніх значень ставок по ринку говорить також Іван Світек із Юнекс банку.

«Частково, це буде реакцією на ймовірне підвищення облікової ставки, частково — відповідь на інфляційну динаміку. Протягом тривалого часу індекс UIRD майже за усіма строками утримується поблизу позначки 13% річних, тож, можна розраховувати на зростання середньої прибутковості строкових вкладів у гривні до 13,5% річних.

Але невеликі банки, де конкуренція є значно гострішою, вже доволі давно пропонують значно привабливіші умови за депозитами. Тут нескладно знайти ставки понад 16% річних. Думаю, що певне зростання дохідності відбуватиметься і у цій частині ринку. Але, найімовірніше, не таке жваве", — пояснює він.

У великих банках зростання дохідності вкладів навряд чи буде суттєвим, каже Микола Войтків із Акордбанку. «У банківській системі дуже значний обсяг ліквідності. У грудні він ще збільшився, коли було проведено бюджетних платежів на сотні мільярдів гривень. Тому малоймовірно, що зростання ставок за депозитами буде відчутним, за виключенням окремих невеликих банків», — вважає банкір.

Дмитро Замотаєв із Глобус Банку вважає, що зміни у ставках за гривневими вкладами можуть бути синхронними до змін облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами.

«При цьому пам’ятаємо, що з грудня, коли вперше за тривалий час ці два показники були збільшені, залишився, так би мовити, певний «борг» перед новими вкладниками у розмірі 0,5 в.п. Адже банки масово не вдалися до перегляду наявних ставок, обмежившись додатковими «бонусними» надбавками.

Тому можна припустити, що зміни в дохідності гривневих вкладів враховуватимуть як грудневі, так січневі «монетарні» зміни, та, в принципі, будуть рівнозначними для всіх видів гривневих вкладів. Тобто, якщо облікову ставку підвищать до 14%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами зросте до 16,5%, то банки можуть внести відповідні зміни до своїх депозитних програм у розмірі до 1 в.п. до наявних ставок (з огляду на грудневі монетарні зміни).

Наприклад, середні ставки за короткими вкладами можуть досягти 11% річних, а середні ставки за вкладами від 1 року потенційно можуть скласти 14% річних", — прогнозує банкір.

Які строкові депозити «в ходу»

Банкіри кажуть, що клієнти, як і раніше, надають перевагу вкладам на короткі та середні строки. Такі запити банки вже заклали до своїх депозитних політик на цей рік.

У Піреус банку збираються активно просувати і короткі депозити, і довгі. «Такий підхід забезпечує баланс між стабільністю ресурсної бази банку та потребами клієнтів», — додають у банку. Більшість клієнтів цього банку орієнтуються на вклади строком на 3 та 6 місяців, але є попит і на ультракороткі депозити.

Максим Гончарук із ОТП Банку каже, що клієнти банку надають перевагу класичним коротким та середнім депозитам — на 3 та 6 місяців — причому вже протягом останніх 2 років. Такі вклади найкраще задовольняють потребу клієнтів у збереженні та накопиченні коштів, каже він і додає, що на таких строках банк і фокусуватиметься цього року.

Строки на 3 та 6 місяців популярні й в Укрсиббанку, каже Руслан Левчин, клієнти не дуже зацікавлені у довгих вкладах. «Ми зовсім не бачимо попиту на довгі депозити з боку юридичних осіб. Фізичні особи з двох існуючих у банку опцій — на 3 або 6 місяців, переважно обирають депозити на 3 місяці», — деталізує він.

«На перший квартал 2025 року ми зосередилися на короткострокових вкладах (4−6 місяців), на які ми і пропонуємо вищі ставки», — каже Олександр Супрунович з Кредобанку та додає, що клієнти вкладаються у такі депозити «рішучіше».

Юнекс із минулого року робить ставку на довгі вклади.

«Після оптимізації кривої дохідності за строками ми зафіксували поступове зростання частки вкладів терміном 1 рік. Такі строки обирають зазвичай заможніші та фінансово освіченіші клієнти: вони розуміють, що інфляція ближче до літа почне уповільнюватися, і варто зафіксувати зараз високу ставку на тривалий строк», — пояснює логіку депозитної політики банку Іван Світек.

Проте, зважаючи на значну популярність серед українців депозитів строком три місяці, банк залишає привабливі умови й для них, додає він.

Глобус Банк активно просуває свої пропозиції за довгостроковими вкладами. Таку політику банк зберігає й цього року. За вкладами на 1,5−2 роки банк надає найвигідніші відсотки: від 11,5% до 13% річних, каже Дмитро Замотаєв.

«Серед наших вкладників понад 80% розміщують кошти на депозитах від 1 до 2,5 років, близько 15% — на вкладах від 6 місяців до 12 місяців, і лише 5% — на ультракороткі терміни (3−6 місяці), вклади в іноземній валюті наразі майже не залучаються й їх частка не перевищує 1%», — розповідає банкір.

Приорітети на довгі вклади не змінювали й в Укргазбанку, традиційно вони мають вищу дохідність. Найпопулярнішими серед вкладників банку є депозити в гривні, розміщені на строк від 6 до 12 місяців, повідомили у фінустанові. Водночас частка депозитів на строки від 12 місяців в загальному депозитному портфелі складає 27%.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.12.2024−13.101.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2024

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.12.2024−13.01.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.12.2024−13.101.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.