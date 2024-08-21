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21 серпня 2024, 14:30

Малі банки переключають клієнтів на довгі депозити: де все ще можна заробити 16% річних за 91 день

Малі банки потроху переключаються на довгі депозити, але й намагаються утримати високі ставки на короткі. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Єдиним банком, хто за останні два тижні збільшив ставки за гривневими вкладами, був Бізбанк. Він додав 0,45 в.п. до дохідності піврічних вкладів, за якими зараз пропонує найкращі умови в лінійці — 15% річних.

У банку повідомили, що збільшену ставку за піврічними вкладами пропонують в рамках депозитної акції, яка передбачає виплату відсотків наприкінці терміну дії вкладу.

«Подальше корегування відсоткових ставок залежатиме від трендів на ринку та рішень Національного банку України», — уточнили в банку.

РВС Банк порізав ставки депозитів як у гривні, так і у доларі. У гривні дохідність всіх вкладів впала на 3 в.п. Ставки за вкладами на 3 та 6 місяців нині становлять 11% річних, на 0,5% більше банк пропонує за річними вкладами. В доларі банк на 0,1 в.п. зрізав ставку вкладів на 3 місяці і платить за ними 0,6% річних. Банк утримався від прогнозів щодо можливих подальших змін ставок.

Банк Агропросперіс зменшив дохідність всіх гривневих вкладів. На 0,75 в.п. зменшено ставку річних вкладів, ставку вкладів на 6 та 9 місяців зменшено на 1 в.п., дохідність 3-місячних вкладів зрізано на 1,5 в.п. За цими вкладами банк наразі пропонує найменшу дохідність за лінійкою класичних депозитів — 13,5% річних, найбільше ж банк платить після змін за річними вкладами — 15% річних.

«Зниження депозитних ставок пов’язане з сезонністю кредитного портфеля, оскільки наш банк переважно фінансує аграрний сектор, який має дуже виражену сезонність», — пояснив фінансовий директор Агропросперіс Банку Олександр Штефан.

Він також додав, що, за результатами другого кварталу, банк входить до першої десятки банків за відносним приростом портфеля, та вважає, що, попри останнє зниження, дохідність вкладів в банку залишається досить привабливою.

«До середини вересня подальший перегляд ставок не плануємо, дивитимемося на таргетери інфляції та можливі зміни монетарного дизайну від НБУ», — каже Штефан.

Активізацію кредитування відзначив й економіст Богдан Данилишин. Станом на 14 серпня кредитування корпоративного сектору збільшилось на 9,5% р/р (+69,65 млрд грн), населення — на 23,1% р/р (+48,84 млрд грн), пише він. Водночас збільшуються й депозитні портфелі банків: у бізнеса — на 225,99 млрд грн р/р (+19,7%), у населення — на 175,42 млрд грн р/р (+18,1%).

Щоб підтримувати довгострокове кредитування, банки мають знижувати кредитні ставки, а це означає, що робити вони це будуть, зокрема, за рахунок переорієнтації на довші депозити, про що банкіри кажуть вже не перший місяць.

Якщо дивитися по середніх ставках малих банків-учасників депозитного огляду в серпні, то найвища становила 14,22% річних (9 місяців), на другому місці — річні вклади (14,14% річних), 13,73% в середньому малі банки платять за вкладами на півроку, і найменше — за короткими 3-місячними (13,62% річних). Короткі вклади в середньому втратили найбільше, порівнюючи з початком серпня (-0,32 в.п.) та з початком року (-1,54 в.п.).

Водночас низка малих банків досі утримують за короткими вкладами ставки вище ринкових. Наприклад, 16% річних на 3-місячні вклади можна отримати в банку Кредитвест, 15,8% — в банку Кліринговий Дім, та по 15,75% річних — в Кристалбанку та Асвіо банку. Кредитвест та Асвіо пропонують найкращі умови за піврічними вкладами (15,5% та 15,25% річних відповідно). За вкладами на 9 місяців найкраща дохідність у МІБ (15,5% річних), а також у Кредитвеста та Полтава-Банку (по 15% річних).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 15,50% - - - 15,25% - 15,75% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% -
Комінвестбанк 15,15% - - - - - - - - -
Агропросперіс 15,00% 0,75% 14,50% 1,00% 14,25% 1,00% 13,50% 1,50% - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% -
Бізбанк 14,55% - 14,55% - 15,00% 0,45% 14,45% - - -
Український капітал* 14,50% - 14,50% - 14,75% - 15,00% - 0,01% -
Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - -
Полікомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 14,50% - - -
Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
РВС Банк 11,50% 3,00% - - 11,00% 3,00% 11,00% 3,00% 5,00% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Кліринговий Дім - - 14,40% - 14,35% - 15,80% - - -
Індустріалбанк - - 11,75% - 11,50% - 10,00% - - -
Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.08.2024−19.08.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 3,00% - 3,00% - 2,75% - -
Бізбанк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 1,85% - - -
Комінвестбанк 2,50% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% 0,10% 0,12% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.08.2024−19.08.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Комінвестбанк 2,20% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% 0,10% 0,12% -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бізбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.08.2024−19.08.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Надія Кемуларія
Редактор Надія Кемуларія
Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес
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