За останні два тижні свої ставки за вкладами для приватних клієнтів скорегував лише один банк із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Однак фінансисти прогнозують, що в цьому році банки продовжать знижувати дохідність вкладів. Скільки можна заробити на депозиті у невеликому банку зараз, як рухатимуться ставки надалі та як можна зафіксувати вищу дохідність, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Ставки «довгих» вкладів у 2 рази вище інфляції: як зафіксувати високу прибутковість
Як змінилися ставки за останні два тижні в невеликих банках
Міжнародний інвестиційний Банк знизив ставки за депозитами в гривні на 12 і 9 місяців на 0,05 в.п. і тепер платить за ними 16,2% річних.
Банк також переписав свої пропозиції за вкладами в доларі. Депозитні ставки на 12 і 9 місяців у цій валюті «схудли» на 0,2 в.п. до 1,8% річних. Дохідність доларових депозитів на 3 місяці збільшено на 0,1 в.п. до 0,9% річних.
Ставку за безстроковими вкладами в доларі і євро зрізано на 0,01% до 0,01% річних.
Прогноз по депозитним ставкам
Фінансисти говорять, що у найближчі кілька місяців банки утримуватимуться від суттєвого перегляду своїх депозитних пропозицій.
«Очікуємо, що гривневі депозити будуть зберігати свою дохідність на поточному рівні до березня», — прокоментували «Мінфіну» ситуацію на депозитному ринку в пресслужбі Ощадбанку.
Вже 29 січня Нацбанк оприлюднить своє рішення щодо рівня ключової ставки та дохідності своїх фінансових інструментів, від яких залежить рівень депозитних ставок банків. Формально, у регулятора є підстави почати пом'якшення монетарної політики.
«Інфляція повернулася до зниження в червні 2025 року. За підсумками минулого року вона була навіть нижчою, ніж очікував Національний банк (річна інфляція склала 8% — ред.). НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме і у 2026 році», — повідомив заступник Голови НБУ Володимир Лепушинський.
Однак регулятор навряд чи поспішатиме зі зниженням ключової ставки з огляду на поки що остаточно незакриті питання фінансування бюджету коштом міжнародної допомоги і важкі наслідки обстрілів енергосистеми. До того ж навіть якщо ставку у січні буде скориговано, ефект на депозитному ринку проявиться за кілька місяців.
Утім, поки що НБУ налаштований на зниження ставки в цьому році. У жовтневому прогнозі Нацбанку передбачено, що цей процес буде розпочато у І кварталі 2026 року.
«Якщо облікова ставка знижуватиметься, це синхронно позначиться і на вартості інших монетарних інструментів, зокрема депозитних сертифікатів НБУ. Такі зміни поступово коригуватимуть тренди в депозитному сегменті: ставки за гривневими вкладами, ймовірно, дещо знизяться. Але для вкладників арифметика проста: дохідність депозиту має перекривати інфляцію та податкове навантаження.
Якщо інфляція перебуватиме на рівні 9,7−10%, з урахуванням податків на відсотки (23%) ставки за гривневими вкладами мають стартувати приблизно з 13% річних. Але з огляду на досвід минулих років громадяни «шукатимуть» депозити, ставки за якими будуть на 1−2 в.п. вищими. Можна сказати, що у 2026 році в разі зниження облікової ставки та інших монетарних інструментів на 1−1,5 в.п., банки зможуть запропонувати новим вкладникам дохідність на рівні 14−15% річних", — пояснює віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов.
Разом із тим поки у вкладників залишається можливість зафіксувати дохідність вкладу на вищому рівні. Наразі найвища дохідність, яку пропонують невеликі банки за вкладами в гривні на 1 рік і 6 місяців, складає 16,9% річних, на 9 місяців — 16,5% річних. Фінансисти говорять, що саме ці строки наразі залишаються популярними серед вкладників.
«Найбільш привабливими в цьому році будуть вклади терміном на 6−9 місяців, а також на 1 рік. Разом з тим банки активно розвиватимуть і інші вклади: на термін від 3 до 6 міс., 9−12 міс., а також ми не виключаємо, що поступово почнеться рух в бік більш тривалих вкладів — на 1−1,5 року. Але все залежатиме від воєнних обставин та ситуації в економіці країни», — розповів «Мінфіну» Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|16,90%
|-
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Бизбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|Агропросперіс
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|16,20%
|0,05%
|16,20%
|0,05%
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.01.2026−19.01.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|0,20%
|1,80%
|0,20%
|1,25%
|-
|0,90%
|0,10%
|0,01%
|0,01%
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.01.2026−19.01.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|0,01%
|Піреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.01.2026−19.01.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
