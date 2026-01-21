Multi від Мінфін
21 січня 2026, 15:29

Ставки «довгих» вкладів у 2 рази вище інфляції: як зафіксувати високу прибутковість

За останні два тижні свої ставки за вкладами для приватних клієнтів скорегував лише один банк із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Однак фінансисти прогнозують, що в цьому році банки продовжать знижувати дохідність вкладів. Скільки можна заробити на депозиті у невеликому банку зараз, як рухатимуться ставки надалі та як можна зафіксувати вищу дохідність, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Як змінилися ставки за останні два тижні в невеликих банках

Міжнародний інвестиційний Банк знизив ставки за депозитами в гривні на 12 і 9 місяців на 0,05 в.п. і тепер платить за ними 16,2% річних.

Банк також переписав свої пропозиції за вкладами в доларі. Депозитні ставки на 12 і 9 місяців у цій валюті «схудли» на 0,2 в.п. до 1,8% річних. Дохідність доларових депозитів на 3 місяці збільшено на 0,1 в.п. до 0,9% річних.

Ставку за безстроковими вкладами в доларі і євро зрізано на 0,01% до 0,01% річних.

Прогноз по депозитним ставкам

Фінансисти говорять, що у найближчі кілька місяців банки утримуватимуться від суттєвого перегляду своїх депозитних пропозицій.

«Очікуємо, що гривневі депозити будуть зберігати свою дохідність на поточному рівні до березня», — прокоментували «Мінфіну» ситуацію на депозитному ринку в пресслужбі Ощадбанку.

Вже 29 січня Нацбанк оприлюднить своє рішення щодо рівня ключової ставки та дохідності своїх фінансових інструментів, від яких залежить рівень депозитних ставок банків. Формально, у регулятора є підстави почати пом'якшення монетарної політики.

«Інфляція повернулася до зниження в червні 2025 року. За підсумками минулого року вона була навіть нижчою, ніж очікував Національний банк (річна інфляція склала 8% — ред.). НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме і у 2026 році», — повідомив заступник Голови НБУ Володимир Лепушинський.

Однак регулятор навряд чи поспішатиме зі зниженням ключової ставки з огляду на поки що остаточно незакриті питання фінансування бюджету коштом міжнародної допомоги і важкі наслідки обстрілів енергосистеми. До того ж навіть якщо ставку у січні буде скориговано, ефект на депозитному ринку проявиться за кілька місяців.

Утім, поки що НБУ налаштований на зниження ставки в цьому році. У жовтневому прогнозі Нацбанку передбачено, що цей процес буде розпочато у І кварталі 2026 року.

«Якщо облікова ставка знижуватиметься, це синхронно позначиться і на вартості інших монетарних інструментів, зокрема депозитних сертифікатів НБУ. Такі зміни поступово коригуватимуть тренди в депозитному сегменті: ставки за гривневими вкладами, ймовірно, дещо знизяться. Але для вкладників арифметика проста: дохідність депозиту має перекривати інфляцію та податкове навантаження.

Якщо інфляція перебуватиме на рівні 9,7−10%, з урахуванням податків на відсотки (23%) ставки за гривневими вкладами мають стартувати приблизно з 13% річних. Але з огляду на досвід минулих років громадяни «шукатимуть» депозити, ставки за якими будуть на 1−2 в.п. вищими. Можна сказати, що у 2026 році в разі зниження облікової ставки та інших монетарних інструментів на 1−1,5 в.п., банки зможуть запропонувати новим вкладникам дохідність на рівні 14−15% річних", — пояснює віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов.

Разом із тим поки у вкладників залишається можливість зафіксувати дохідність вкладу на вищому рівні. Наразі найвища дохідність, яку пропонують невеликі банки за вкладами в гривні на 1 рік і 6 місяців, складає 16,9% річних, на 9 місяців — 16,5% річних. Фінансисти говорять, що саме ці строки наразі залишаються популярними серед вкладників.

«Найбільш привабливими в цьому році будуть вклади терміном на 6−9 місяців, а також на 1 рік. Разом з тим банки активно розвиватимуть і інші вклади: на термін від 3 до 6 міс., 9−12 міс., а також ми не виключаємо, що поступово почнеться рух в бік більш тривалих вкладів — на 1−1,5 року. Але все залежатиме від воєнних обставин та ситуації в економіці країни», — розповів «Мінфіну» Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Український капітал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Агропросперіс 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 16,20% 0,05% 16,20% 0,05% 15,25% - 15,00% - 0,25% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 16,25% - - -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.01.2026−19.01.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,80% 0,20% 1,80% 0,20% 1,25% - 0,90% 0,10% 0,01% 0,01%
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Піреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.01.2026−19.01.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бізбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% 0,01%
Піреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.01.2026−19.01.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
