20 січня 2026, 11:14

Зростання зарплат сповільнилося, що зменшило тиск на ціни — НБУ

Як і прогнозував НБУ, інфляція повернулася до зниження в червні 2025 року. За підсумками минулого року вона була навіть нижчою, ніж очікував Національний банк. Про це розповів заступник Голови НБУ Володимир Лепушинський на заході Центру економічної стратегії, присвяченому головним трендам 2025 року і перспективам 2026 року для української економіки.

Як і прогнозував НБУ, інфляція повернулася до зниження в червні 2025 року.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Основна причина відхилення від прогнозу НБУ

Основна причина відхилення від прогнозу НБУ — кращі врожаї. У 2024 році був неврожай, що позначилося на цінах на продовольство. Натомість у 2025 році ситуація з врожаями поліпшилася, а ціни на продукти сповільнили зростання.

«Але це лише частина чинників, чому інфляція знижується. Важливою також була послідовна політика НБУ. Зниження інфляції відбувається за багатьма категоріями товарів та послуг, тобто не можна сказати, що це лише вплив кращих врожаїв. Уповільнюється також фундаментальна складова», — сказав Лепушинський.

Крім того, сповільнилася інфляція послуг. Це, у тому числі, результат очікуваного поліпшення ситуації на ринку праці.

Хоч виклики з пошуком працівників залишаються, вони є меншими, ніж у попередні періоди. Як результат, зростання зарплат сповільнилося, що зменшило тиск на ціни.

Що очікує НБУ

НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме і в 2026 році.

У жовтневому прогнозі НБУ передбачено, що у І кварталі 2026 року розпочнеться цикл зниження облікової ставки.

Одним із чинників, що не давав НБУ змоги перейти до цього процесу раніше, була значна невизначеність щодо зовнішнього фінансування. Зараз вона суттєво зменшилася.

Крім того, перенесення наслідків обстрілів енергосистеми на ціни є двостороннім. З одного боку, це збільшує витрати бізнесу, що тисне на ціни. З іншого — обмежує споживчий попит, що зменшує ціновий тиск.

«Традиційно будемо дивитися на ситуацію в комплексі. Вже наприкінці січня представимо оновлений макроекономічний прогноз та оприлюднимо рішення щодо облікової ставки», — сказав заступник Голови НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
