Приватні вкладники продовжують нести до банків валюту: що буде зі ставками за депозитами у ВКВ

У першому кварталі дохідність депозитів для приватних клієнтів збільшила рекордна кількість банків. Також більшість фінустанов зафіксувала зростання депозитів фізосіб. Про це свідчить опитування НБУ про банківське фондування за ІІ квартал. Про тенденції депозитного ринку та зміни, що відбулися у банках із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Як повідомляє Нацбанк, вперше за історію опитування банки повідомили про зростання загальної строковості депозитів. Банки також очікують збільшення вартості фондування, тобто підвищення дохідності вкладів. Причому, як від бізнесу, так і від населення.

У огляді за перший квартал регулятор наводив дані фінустанов про те, що частка їхніх зобов’язань у валюті за попередній період зросла. Але в першому квартали вона не змінилася. Минулого кварталу банкіри не очікували зміни питомої ваги валютних коштів клієнтів, «однак оцінки зростання дедалі оптимістичніші», вказував регулятор. Втім у свіжму опитуванні банкіри зберігають скепсис: збільшення зобов'язань банків в іноземній валюті вони в другому кварталі не очікують.

Що буде зі ставками за валютними депозитами

З березня банкіри фіксують поступове зниження попиту на конвертаційні депозити.

«За обсягами залучення такого ресурсу знизилось приблизно на 25−30%. Зрозуміло, що основною причиною цього є зменшення різниці між готівковим курсом та курсом НБУ. Водночас, до нас звертаються як діючі, так і нові клієнти, яким цікава така пропозиція», — каже Уляна П’ятак, виконавчий директор Банка Львів.

Нагадаємо, наприкінці липня минулого року НБУ дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит від 3 місяців та вище. А наприкінці вересня збільшив максимально можливу суму для купівлі ВКВ із 50 тис. до 100 тис. грн.

Така ініціатива регулятора щодо зниження тиску на гривню прижилася: за інформацією заступника голови НБУ Юрія Гелетія, минулого року за двома депозитними продуктами українці розмістили в банках майже $1,5 млрд (конвертаційні депозити та купівля доларів за офіційним курсом із подальшим розміщенням на депозит).

Допоки різниця між ринковим поточним курсом та курсом, за яким ці вкладники купували валюту, становила декілька гривень, ці люди активно на цьому заробляли, здаючи отриману валюту за вищим курсом до обмінників. Це поступово збивало курс і, як наслідок, зменшувало різницю між такими курсами.

Зараз ця різниця настільки зменшилася, що робить подібні операції часто невигідними для громадян. Тому зменшується і цікавість до конвертаційних депозитів.

«Різке зміцнення гривні на початку квітня сильно зіпсувало привабливість послуги з купівлі безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на тримісячних вкладах. У будь-якому разі, банки продовжують розглядати конвертаційні вклади як важливий інструмент для своїх клієнтів», — вважає директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Південний» Ігор Фомічов.

Перспективи щодо ставок за валютними депозитами в Україні він вважає не дуже оптимістичними. Оскільки попит на кредити у ВКВ у рази нижчий за пропозицію, тобто обсяги залучених на депозити в доларі на євро кошти.

«Банки загалом не дуже зацікавлені в залученні валютних ресурсів, адже розмістити валюту в нові кредити складніше, ніж гривню», — додає Ігор Фомічов.

З тим, що ставки за валютними депозитами навряд чи зміняться найближчим часом, погоджується й Сергій Анніков, керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку.

«Найімовірніше, що ставки будуть близькими до існуючого рівня. Суттєвих змін не очікуємо», — повідомив він у коментарі для «Мінфіну», додавши, що наразі банк не планує суттєвих змін у цьому напрямку.

Попри коливання курсу долара та євро на міжнародних ринках, через що ставки за вкладами в євро нижчі, ніж в доларі, Сергій Анніков вважає малоймовірним, що ставки у євро вирівняються зі ставками у доларах.

Які банки змінювали ставки

Цього разу такі банки серед фінансових установ із депозитним портфелем до 2 млрд грн змінювали ставки:

Український капітал додав відразу 2 в.п. до дохідности вкладів на 6 міс, та 1,4 в.п. до дохідності вкладів на 9 міс. Зараз його приватні вкладники заробляють на таких депозитах 2,25% річних. Дохідність вкладів на 12 міс досягла 2,5% річних після підвищення на 1,55 в.п. Ставки в євро банк цього разу не змінював.

Кристалбанк збільшив ставки в євро та доларі на 3 та 6 міс. У випадку з вкладами на 3 міс підвищення склало 0,24 в.п. у доларі, та 0,14 в.п. у євро (до 0,4% та 0,3% річних відповідно). Підвищення на вклади на 6 міс було суттєвішим: у доларі - 0,35 в.п., у євро — 0,25 в.п. Відповідно, дохідність цих вкладів збільшилась до 0,5% та 0,4% річних. Банк також додав 0,1 в.п. до вкладів у доларі на 12 міс, після чого дохідність цього строкового вкладу склала 1%. В гривні банк знизив всі ставки. Дохідність безстороких зменшилась на 0,1 в.п. (до 2,2% річних), на 1,1 в.п. знизились ставки за гривневими вкладами на 3 та 6 міс (до 14,15% та 14,25% відповідно). Строкові гривневі вклади на 12 міс «втратили» 0,3 в.п. і наразі становлять 15,25% річних.

РВС Банк провів ідентичні зміни за ставками в євро та доларі. Так, банк в обох валютах зменшив дохідність за вкладами на 6 міс (на 0,35 в.п. — до 0,7% річних), але збільшив на вклади на 3 та 12 міс. До дохідності перших вкладів банк додав 0,3 в.п. (до 0,55% річних), а до вкладів на 12 міс — 0,2 в.п. (до 1,45% річних). Банк також збільшував цього разу ставки за гривневими вкладами — зокрема, за вкладами на 6 та 12 міс. До першого він додав 0,35 в.п. (15,95% річних), до другого — 0,05 в.п. (16,1% річних). Водночас, банк знизив дохідність гривневих вкладів на 3 міс на 1,1 в.п. — до 14,5 % річних.

Укрбудінвестбанк збільшив дохідність всіх строкових вкладів у гривні. Найбільше — на вклади на 6 міс — на 3 в.п., на 12 міс банк додав 2 в.п., до вкладів на 3 міс банк додав 1 в.п. Після збільшень дохідність за цими вкладами сягнула 20,5%, 20% та 18% відповідно.

Збільшував дохідність гривневих вкладів і Мотор-Банк. Він додав по 0,5 в.п. до дохідності вкладів на 6 та 12 міс (до 17,5% та 18,5% річних відповідно). А також 1 в.п. до ставок на вклади на 9 міс, підвищивши їх дохідність до 17,5% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.05.2023−15.05.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.05.2023−15.05.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.05.2023−15.05.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.