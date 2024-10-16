Запровадження 5% військового збору з депозитів наближається: як реагують малі банки

Чим далі, тим менш цікавими стають банківські депозити, як інструмент заробітку. Проте гроші населення в банківській системі продовжують зростати. Це дозволяє фінансистам і далі різати прибутковість вкладів. Але ця тенденція недовговічна, вважають самі банкіри. Які умови пропонують приватним вкладникам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Після липневого падіння українці відновили депозитну активність. У вересні населення принесло до вітчизняних банків 22,9 млрд грн — на 2% більше, ніж у серпні. Левова частка з цих коштів — 17,8 млрд грн — була у нацвалюті (+2,4% м/м), еквівалент 5,11 млрд грн фізособи вклали у валюті (+1,3% м/м). Отже станом на вересень українці тримали в банках загалом 1,169 трлн грн: 767,54 млрд грн у нацвалюті та еквівалент 401,3 млрд грн у ВКВ ($9,74 млрд).

Середні відсотки на вклади у валюті у вересні не змінилися, а у нацвалюті — скоротились на 0,2% м/м — до 10,4% річних.

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев написав, що у вересні депозити населення показали максимальний приріст цього року. При цьому депозити підприємств у перший місяць осені скоротилися на 1% (мінус 9,1 млрд грн), і скорочення триває другий місяць поспіль.

«Приріст гривневих вкладів населення перекрив скорочення депозитів бізнесу. Найімовірніше, що така динаміка роздрібних депозитів у вересні обумовлюється стабілізацією другий місяць поспіль ситуації на валютному ринку.

З початку 2024 року динаміка банківських вкладів як у гривні (+4,2%), так і у валюті залишається висхідною (+3,8%). Утім, очевидним є і той факт, що приріст депозитної бази банківської системи у 2024 році суттєво уповільнився. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, кумулятивна динаміка вкладів у гривні з початку року уповільнилася майже у 5 разів", — додає Гетманцев.

Чого чекати далі

З минулої п'ятниці банки працюють, згідно із новими нормативами обов'язкового резервування. Під кошти фізосіб, розміщені на поточних рахунках, на вимогу, а також на строкових депозитах строком до 92 днів на рахунках в НБУ, фінансисти мають заморожувати 25% залучених грошей (раніше 20%).

Під залучену від приватних вкладників на згаданих умовах валюту — 35% (раніше — 30%). Це знижує можливості маневру для низки банків, із огляду ще й на те, що регулятор зменшив заробітки фінанансистів на своїх депозитних сертифікатах — із 16% до 15,5% на 3-місячні.

До цього додається й новий закон про підвищення податків: він був прийнятий ВР 10 жовтня, 15 — вже підписаний спікером ВРУ і надісланий на підпис Президенту. Замість 19,5% із депозитних доходів доведеться сплатити до 23% (військовий збір збільшено з 1,5 до 5%). А це зменшує реальну дохідність вкладів.

Як зміниться реальна дохідність депозитів у гривні

За даними Hugs.fund

Через це деякі банки вже почали переглядати депозитну політику. Минулого разу ми писали про підвищення ставок низкою великих банків, серед яких був Ідея Банк. Директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко повідомив «Мінфін», що банк спрацював на випередження загального тренду на підвищення ставок. За його словами, протягом осени «можна очікувати підвищення ставок на 1−2% річних».

«Ми прогнозуємо підвищення ставок конкурентів на ринку депозитів. Таке підвищення викликано рішенням Правління НБУ № 345 від 20.09.2024 щодо нормативів обов’язкового резервування та вимогою сплати підвищеного податку на доходи банків. Банки боротимуться за клієнта», — пояснив банкір.

Але нюанс податкового закону щодо ретроспективного стягнення податку з доходів, у тому числі й з депозитних, може створити проблеми як банкам, так і їх клієнтам. Банки, після набуття законом чинності, мають, як податкові агенти, відразу перерахувати відсотки, виходячи з нових норм, із 1 жовтня. Але що робити, якщо, наприклад, строк дії депозиту закінчується саме в період, коли новий закон ще не діє?

Більшість банків чекають на підписання закону, та утримуються від коментарів на цю тему. Інші кажуть, що діятимуть відповідно до чинних на сьогодні норм. «Банк ще не визначився з цим питанням: доки не вступив в дію закон, працюємо по-старому», — сказали нам в Ідея Банку.

В Піреусі розповіли, що, оскільки зміни щодо підвищення податків ще не набрали чинності, військовий збір банк утримує на рівні 1,5%. «Будемо утримувати ВЗ за діючою ставкою, доки закон не набуде чинності», — пояснили у банку щодо депозитів, які закінчуються в цей період, а також і щодо депозитів із виплатою доходів наприкінці строку.

Банк також посилається на редакцію закону, де ретроспективні стягнення щодо ВЗ не передбачені.

«Все залишимо як є, відповідно до останньої редакції Прикінцевих та перехідних положень Законопроєкту 11416-д передбачено, що «доходи платників військового збору — осіб, визначених пунктом 162.1 статті 162 Податкового кодексу України, нараховані за наслідками податкових періодів до набрання чинності цим законом, оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання)», — повідомили у банку.

В одному з банків на умовах анонімності «Мінфіну» розповіли, що чекають на остаточну версію закону. «Голова податкового комітету наче публікував її після юристів, але 100% впевненості немає», — пояснили свою позицію у банку.

Наш співрозмовник також додав, що залишаються великі питання щодо здачі податкової звітності «у випадку застосування двох ставок одного збору».

«Суто формально порахувати його (відсоток після підвищення податку — ред.) „до“ і „після“ набуття законом чинності нескладно, бо відсотки рахуються щоденно. Але от що з тим робити далі — ніхто поки не розуміє. Всі чекають на остаточну версію закону та можливі роз'яснення податкової», — каже він.

«На нашу думку, додаткове оподаткування, найімовірніше, матиме вплив на дохідність депозитних вкладів для населення», — погоджуються в Укргазбанку. Але додають, що вартість депозитних вкладів для приватних клієнтів банк визначатиме на базі інших чинників.

«Оскільки наш банк на постійній основі здійснює дуже прискіпливий моніторинг ринку депозитних вкладів, тож, відповідно, й у подальшому визначатиме вартість депозитних вкладів для приватних клієнтів, виходячи з поточних тенденцій та кон'юнктури ринку», — кажуть у банку.

В Ощадбанку підвищувати ставки протягом осені не планують. Щодо підвищенного оподаткування доходів із депозитів кажуть, що керуються нормами чинного законодавства. «Відповідно до норм Податкового кодексу, доходи у вигляді відсотків остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування. Тобто застосовується ставка податку, яка діє під час їх нарахування», — кажуть у банку.

Не пов'язують дохідність депозитів виключно із підвищенням податків і в Юнекс Банку. «Нещодавно ми підвищили ставки за вкладами строком понад 3 місяці. Таким чином, крива дохідності в гривневій лінійці депозита Unex Максимум отримала класичну форму, за якою більші відсотки вкладник отримує за більший строк розміщення коштів. Відтак, максимальна ставка наразі становить 15,5% річних.

Але я не пов’язувала б підвищення ставок із майбутнім зростанням військового збору. Так, його підвищення матиме вплив на депозитний ринок, проте поточний перегляд ставок — це реакція ринку насамперед на прискорення інфляції цієї осені і посилення конкуренції на ринку", — вважає директорка департаменту маркетингу банку Аліна Компанець.

«В загальному сенсі приводів для зростання відсотків за гривневими вкладами катма. Адже ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами очікувано залишається сталою (як і облікова ставка). Власне, це вже похідні від рівня інфляції, яка наразі до міри є контрольованою», — вважає Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Він погоджується, що збільшення військового збору — «прямий шлях до скорочення доходу за вкладами». Звідси, на його думку, можливі ризики переформатування депозитного сегмента. Банкір не виключає, що протягом найближчих тижнів більшість банків вдасться до перегляду ставок за різними видами депозитів.

Втім, суттєвого стрибка у дохідності очікувати не варто. Ставки, на думку Дмитра Замотаєва, можуть зрости на 0,5−1%.

«Найімовірніше, це матиме вигляд „бонусу“ при відкритті депозиту, або як „акційна пропозиція“, що діятиме впродовж 1−2 місяців (тобто дійсна ставка +1%) При цьому особливий „акцент“ матимуть ультракороткі вклади, адже невдовзі саме цей вид депозиту зазнає змін: ми припускаємо, що до кінця року ставки на такі вклади скоротяться в середньому на 1−1,5 в.п. — середня дохідність складе до 8,5% річних», — вважає він.

У Глобус Банку також вивчають питання щодо впровадження акційних пропозицій для тих вкладників, що планують розмістити кошти на ультракоротких (до 6 міс.) та довгострокових вкладах (від 1 року до 2,5 років).

Як банки змінювали ставки

Кредитвест Банк зменшив ставки за всіма гривневими вкладами, крім найдовших (на рік), на 0,5 в.п. Тепер на 3-місячних вкладах тут можна заробити 15,5% річних, на 6-місячних — 15% річних. Ставки на 9 та 12 місяців зрівнялися і становлять 14,5% річних.

Банк також порізав всі ставки депозитів в доларі, і після змін майже за всіма вкладами платить 2,5% річних. Виключення — вклади на 3 місяці, ставка за якими становить 2,25% річних.

Полтава-Банк зрізав дохідність гривневих вкладів на 0,5 в.п. Зараз найвищу ставку банк тримає за річними вкладами (15% річних), 14,5% річних платить за вкладами на 9 місяців, 13,5% річних — за піврічними.

Альтбанк зменшив ставку гривневих вкладів до запитання на 0,5 в.п. — до 5% річних.

Юнекс Банк збільшив ставки за всіма вкладами у нацвалюті, окрім найкоротших на 3 місяці. На 1 в.п. зросла дохідність річних вкладів (до 15% річних), на 0,75 в.п. — ставка вкладів на 9 місяців (до 14,5% річних). Ставка на піврічні вклади збільшилась на 0,5 в.п. — до 14,25% річних.

Найкраща дохідність за вкладами на 3 місяці зараз тримається на рівні 15,75% річних і отримати таку дохідність можна в Асвіо та Кристалбанку. 15,5% річних платять у Кредитвестбанку, 15,3% річних — у банку Кліринговий Дім.

Найвища ставка за піврічними вкладами є дещо нижчою: 15,5% річних пропонує Асвіо банк, 15,2% річних — банк Український капітал, 15,05% річних — Кристалбанк.

За вкладами на 9 місяців найбільше платить МІБ (15,5% річних), банк Український капітал (15,25% річних), Бізбанк (14,55% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.10.2024−14.10.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.10.2024−14.10.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.10.2024−14.10.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.