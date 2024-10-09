monobank підвищив дохідність депозитів у гривні на всі строки

Більшість великих банків продовжують тримати паузу у перегляді депозитних ставок. За останні два тижні лише два великі банки зважилися на подальше зниження дохідності вкладів, натомість відразу чотири — її збільшили. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитними портфелями від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Вересень великі банки завершили на піково низькій точці за ставками. Найменші середні ставки серед учасників депозитного огляду, за підсумками минулого місяця, були зафіксовані за 3-місячними депозитами — 11,54% річних, та 12,2% річних — за вкладами на 9 місяців. Трохи більше вони в середньому платили за річними вкладами (12,78% річних), і найбільше — за піврічними депозитами (12,91% річних).

При цьому в НБУ визнали, що фінансисти вже почали враховувати у своїй депозитній політиці зростаючу інфляцію.

«Номінальні ставки за гривневими інструментами відреагували на зростання інфляції і збереження ключової ставки незмінною протягом останніх місяців. Так, за попередніми оцінками, у вересні припинилося зниження ставок за строковими депозитами фізичних осіб. Це дозволило підтримати інтерес населення до заощаджень у гривні: строкові вклади у вересні відновили зростання», — повідомляє регулятор у своєму Макроекономічному та Монетарному огляді за жовтень.

На перший тиждень жовтня середні ставки на рік зросли на 0,06 в.п., на 9 місяців — на 0,1 в.п., піврічні - на 0,04 в.п., а на три місяці - на 0,03 в.п.

Як банки змінювали ставки

Укрексімбанк знизив ставки за короткими вкладами: дохідність гривневих депозитів на 3 та 6 місяців зрізана на 0,3 в.п. Найвища ставка після змін зберігається на найкоротші вклади: 12,05% річних на 3 місяці. 11,75% річних банк пропонує за вкладами на рік та 9 місяців, 11,2% річних — на півроку.

Банк також знизив ставки за вкладами у доларі. Дохідність піврічних вкладів тут знизилася на 0,3 в.п. — до 0,85% річних. Решту вкладів у доларі банк зрізав на 0,2 в.п. За 3-місячними вкладами банк сплачує зараз 0,95% річних, а за річними та на 9 місяців — по 1,1% річних.

Дохідність за вкладами у валюті різав і Таскомбанк, щоправда, обмежився зменшенням дохідності лише річних вкладів у євро та доларі (мінус 0,25 в.п.). Наразі банк платить за річними вкладами в євро 1,5%, а в доларах — 2,5% річних.

У чотирьох інших великих банках відбулося підвищення ставок за вкладами у нацвалюті.

Найсуттєвіше збільшував дохідність гривневих вкладів Ідея Банк. Дохідність вкладів на рік зросла відразу на 1,25 в.п. — до 16,25% річних. Ставки за вкладами на 9 місяців збільшено на 1 в.п. — до 16% річних, 0,5 в.п. банк додав до ставок на 6 місяців і тепер сплачує за ними 15,25% річних.

Радабанк збільшив дохідність вкладів у гривні на 3 міс. на 1 в.п. — до 17% річних. Підвищені ставки банк пропонує під акційний депозит, про який ми писали у минулому випуску депозитного огляду.

Збільшили дохідність гривневих вкладів Універсал Банк і monobank, що працює за його ліцензією. Обидві фінустанови додали по 0,5 в.п. до дохідності гривневих депозитів на всі строки, які охоплює наш огляд. Після змін ставки в обох банках уніфіковані, за винятком вкладу на 9 місяців, що в лінійці Універсал Банку відсутній.

Ставки в обох банках за вкладами на рік наразі становлять 15,5% річних, 15,2% річних вони сплачують за вкладами на півроку, ставка на 3 місяці становить 15% річних. monobank також пропонує вклад на 9 місяців із дохідністю 15,4% річних.

На три місяці найвищі ставки пропонують Радабанк (17% річних), Акордбанк (15,75% річних), 15,5% річних можна отримати в Абанку.

За піврічними вкладами найкраща дохідність в Абанку (15,75% річних), 15,5% річних пропонують в Акордбанку, 15,25% річних — в Ідея Банку.

Дохідність за вкладами на 9 місяців уперше за довгий час перевищила ставки за короткими вкладами. 16% річних можна заробити за цими строковими депозитами в Ідея Банку, 15,4% річних — у monobank, 15% річних — у Таскомбанку.

Найвищу ставку за річними вкладами пропонують зараз в Ідея Банку (16,25% річних), 15,85% річних платять в Абанку, по 15,5% річних — в Універсал Банку та monobank.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.09.2024−07.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2024

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.09.2024−07.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.09.2024−07.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.