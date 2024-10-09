Більшість великих банків продовжують тримати паузу у перегляді депозитних ставок. За останні два тижні лише два великі банки зважилися на подальше зниження дохідності вкладів, натомість відразу чотири — її збільшили. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитними портфелями від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».
monobank підвищив дохідність депозитів у гривні на всі строки
Вересень великі банки завершили на піково низькій точці за ставками. Найменші середні ставки серед учасників депозитного огляду, за підсумками минулого місяця, були зафіксовані за 3-місячними депозитами — 11,54% річних, та 12,2% річних — за вкладами на 9 місяців. Трохи більше вони в середньому платили за річними вкладами (12,78% річних), і найбільше — за піврічними депозитами (12,91% річних).
При цьому в НБУ визнали, що фінансисти вже почали враховувати у своїй депозитній політиці зростаючу інфляцію.
«Номінальні ставки за гривневими інструментами відреагували на зростання інфляції і збереження ключової ставки незмінною протягом останніх місяців. Так, за попередніми оцінками, у вересні припинилося зниження ставок за строковими депозитами фізичних осіб. Це дозволило підтримати інтерес населення до заощаджень у гривні: строкові вклади у вересні відновили зростання», —
повідомляє регулятор у своєму Макроекономічному та Монетарному огляді за жовтень.
На перший тиждень жовтня середні ставки на рік зросли на 0,06 в.п., на 9 місяців — на 0,1 в.п., піврічні - на 0,04 в.п., а на три місяці - на 0,03 в.п.
Як банки змінювали ставки
Укрексімбанк знизив ставки за короткими вкладами: дохідність гривневих депозитів на 3 та 6 місяців зрізана на 0,3 в.п. Найвища ставка після змін зберігається на найкоротші вклади: 12,05% річних на 3 місяці. 11,75% річних банк пропонує за вкладами на рік та 9 місяців, 11,2% річних — на півроку.
Банк також знизив ставки за вкладами у доларі. Дохідність піврічних вкладів тут знизилася на 0,3 в.п. — до 0,85% річних. Решту вкладів у доларі банк зрізав на 0,2 в.п. За 3-місячними вкладами банк сплачує зараз 0,95% річних, а за річними та на 9 місяців — по 1,1% річних.
Дохідність за вкладами у валюті різав і Таскомбанк, щоправда, обмежився зменшенням дохідності лише річних вкладів у євро та доларі (мінус 0,25 в.п.). Наразі банк платить за річними вкладами в євро 1,5%, а в доларах — 2,5% річних.
У чотирьох інших великих банках відбулося підвищення ставок за вкладами у нацвалюті.
Найсуттєвіше збільшував дохідність гривневих вкладів Ідея Банк. Дохідність вкладів на рік зросла відразу на 1,25 в.п. — до 16,25% річних. Ставки за вкладами на 9 місяців збільшено на 1 в.п. — до 16% річних, 0,5 в.п. банк додав до ставок на 6 місяців і тепер сплачує за ними 15,25% річних.
Радабанк збільшив дохідність вкладів у гривні на 3 міс. на 1 в.п. — до 17% річних. Підвищені ставки банк пропонує під акційний депозит, про який ми писали у минулому випуску депозитного огляду.
Збільшили дохідність гривневих вкладів Універсал Банк і monobank, що працює за його ліцензією. Обидві фінустанови додали по 0,5 в.п. до дохідності гривневих депозитів на всі строки, які охоплює наш огляд. Після змін ставки в обох банках уніфіковані, за винятком вкладу на 9 місяців, що в лінійці Універсал Банку відсутній.
Ставки в обох банках за вкладами на рік наразі становлять 15,5% річних, 15,2% річних вони сплачують за вкладами на півроку, ставка на 3 місяці становить 15% річних. monobank також пропонує вклад на 9 місяців із дохідністю 15,4% річних.
На три місяці найвищі ставки пропонують Радабанк (17% річних), Акордбанк (15,75% річних), 15,5% річних можна отримати в Абанку.
За піврічними вкладами найкраща дохідність в Абанку (15,75% річних), 15,5% річних пропонують в Акордбанку, 15,25% річних — в Ідея Банку.
Дохідність за вкладами на 9 місяців уперше за довгий час перевищила ставки за короткими вкладами. 16% річних можна заробити за цими строковими депозитами в Ідея Банку, 15,4% річних — у monobank, 15% річних — у Таскомбанку.
Найвищу ставку за річними вкладами пропонують зараз в Ідея Банку (16,25% річних), 15,85% річних платять в Абанку, по 15,5% річних — в Універсал Банку та monobank.
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|16,25%
|1,25%
|16,00%
|1,00%
|15,25%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|0,01%
|-
|Універсал Банк
|15,50%
|0,50%
|-
|-
|15,20%
|0,50%
|15,00%
|0,50%
|-
|-
|monobank
|15,50%
|0,50%
|15,40%
|0,50%
|15,20%
|0,50%
|15,00%
|0,50%
|-
|-
|КомінБанк*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,30%
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|6,00%
|-
|Банк Львів*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|МТБ Банк
|14,30%
|-
|14,50%
|-
|14,80%
|-
|14,20%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|1,00%
|-
|-
|Укргазбанк
|12,75%
|-
|12,75%
|-
|11,75%
|-
|4,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|11,75%
|-
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укрексімбанк*
|11,75%
|-
|11,75%
|-
|11,20%
|0,30%
|12,05%
|0,30%
|-
|-
|Кредобанк
|11,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|9,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|8,50%
|-
|-
|-
|8,50%
|-
|7,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,49%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|13,25%
|-
|13,25%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.09.2024−07.10.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяців
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|КомінБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|0,25%
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|2,15%
|-
|2,12%
|-
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|2,00%
|-
|1,30%
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,20%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|1,10%
|0,20%
|1,10%
|0,20%
|0,85%
|0,30%
|0,95%
|0,20%
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.09.2024−07.10.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|0,25%
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.09.2024−07.10.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Коментарі - 7
а станет 15.5%-(18%+5%)=11.937
это так себе повышение
Акордбанк — очень часто 1996 даже центр
Таскомбанк — 2/3 валюты хлам аналогично привату
Універсал Банк (monobank) — заказывать за неделю и надеяться что не будет ветоши, и заново покругу
Глобус — 1996, 99 потертый хлам
Из норм банков только абанк пумб райф кредо сенс остальное игры в лотерею с валютным хламом. С Евро ситуация лучше