monobank підвищив дохідність депозитів у гривні на всі строки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 жовтня 2024, 14:47

monobank підвищив дохідність депозитів у гривні на всі строки

Більшість великих банків продовжують тримати паузу у перегляді депозитних ставок. За останні два тижні лише два великі банки зважилися на подальше зниження дохідності вкладів, натомість відразу чотири — її збільшили. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитними портфелями від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Вересень великі банки завершили на піково низькій точці за ставками. Найменші середні ставки серед учасників депозитного огляду, за підсумками минулого місяця, були зафіксовані за 3-місячними депозитами — 11,54% річних, та 12,2% річних — за вкладами на 9 місяців. Трохи більше вони в середньому платили за річними вкладами (12,78% річних), і найбільше — за піврічними депозитами (12,91% річних).

При цьому в НБУ визнали, що фінансисти вже почали враховувати у своїй депозитній політиці зростаючу інфляцію.

«Номінальні ставки за гривневими інструментами відреагували на зростання інфляції і збереження ключової ставки незмінною протягом останніх місяців. Так, за попередніми оцінками, у вересні припинилося зниження ставок за строковими депозитами фізичних осіб. Це дозволило підтримати інтерес населення до заощаджень у гривні: строкові вклади у вересні відновили зростання», — повідомляє регулятор у своєму Макроекономічному та Монетарному огляді за жовтень.

На перший тиждень жовтня середні ставки на рік зросли на 0,06 в.п., на 9 місяців — на 0,1 в.п., піврічні - на 0,04 в.п., а на три місяці - на 0,03 в.п.

Як банки змінювали ставки

Укрексімбанк знизив ставки за короткими вкладами: дохідність гривневих депозитів на 3 та 6 місяців зрізана на 0,3 в.п. Найвища ставка після змін зберігається на найкоротші вклади: 12,05% річних на 3 місяці. 11,75% річних банк пропонує за вкладами на рік та 9 місяців, 11,2% річних — на півроку.

Банк також знизив ставки за вкладами у доларі. Дохідність піврічних вкладів тут знизилася на 0,3 в.п. — до 0,85% річних. Решту вкладів у доларі банк зрізав на 0,2 в.п. За 3-місячними вкладами банк сплачує зараз 0,95% річних, а за річними та на 9 місяців — по 1,1% річних.

Дохідність за вкладами у валюті різав і Таскомбанк, щоправда, обмежився зменшенням дохідності лише річних вкладів у євро та доларі (мінус 0,25 в.п.). Наразі банк платить за річними вкладами в євро 1,5%, а в доларах — 2,5% річних.

У чотирьох інших великих банках відбулося підвищення ставок за вкладами у нацвалюті.

Найсуттєвіше збільшував дохідність гривневих вкладів Ідея Банк. Дохідність вкладів на рік зросла відразу на 1,25 в.п. — до 16,25% річних. Ставки за вкладами на 9 місяців збільшено на 1 в.п. — до 16% річних, 0,5 в.п. банк додав до ставок на 6 місяців і тепер сплачує за ними 15,25% річних.

Радабанк збільшив дохідність вкладів у гривні на 3 міс. на 1 в.п. — до 17% річних. Підвищені ставки банк пропонує під акційний депозит, про який ми писали у минулому випуску депозитного огляду.

Збільшили дохідність гривневих вкладів Універсал Банк і monobank, що працює за його ліцензією. Обидві фінустанови додали по 0,5 в.п. до дохідності гривневих депозитів на всі строки, які охоплює наш огляд. Після змін ставки в обох банках уніфіковані, за винятком вкладу на 9 місяців, що в лінійці Універсал Банку відсутній.

Ставки в обох банках за вкладами на рік наразі становлять 15,5% річних, 15,2% річних вони сплачують за вкладами на півроку, ставка на 3 місяці становить 15% річних. monobank також пропонує вклад на 9 місяців із дохідністю 15,4% річних.

На три місяці найвищі ставки пропонують Радабанк (17% річних), Акордбанк (15,75% річних), 15,5% річних можна отримати в Абанку.

За піврічними вкладами найкраща дохідність в Абанку (15,75% річних), 15,5% річних пропонують в Акордбанку, 15,25% річних — в Ідея Банку.

Дохідність за вкладами на 9 місяців уперше за довгий час перевищила ставки за короткими вкладами. 16% річних можна заробити за цими строковими депозитами в Ідея Банку, 15,4% річних — у monobank, 15% річних — у Таскомбанку.

Найвищу ставку за річними вкладами пропонують зараз в Ідея Банку (16,25% річних), 15,85% річних платять в Абанку, по 15,5% річних — в Універсал Банку та monobank.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 16,25% 1,25% 16,00% 1,00% 15,25% 0,50% - - - -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,50% - 0,01% -
Універсал Банк 15,50% 0,50% - - 15,20% 0,50% 15,00% 0,50% - -
monobank 15,50% 0,50% 15,40% 0,50% 15,20% 0,50% 15,00% 0,50% - -
КомінБанк* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 14,25% - - -
Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 15,00% - 15,00% - 4,00% -
Альянс Банк 14,50% - 14,30% - 14,00% - 14,00% - 6,00% -
Банк Львів* 14,50% - 14,50% - 14,25% - 14,00% - 5,00% -
МТБ Банк 14,30% - 14,50% - 14,80% - 14,20% - - -
Акордбанк 14,00% - - - 15,50% - 15,75% - 5,00% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 14,00% - 14,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Радабанк * 13,00% - 13,00% - 15,00% - 17,00% 1,00% - -
Укргазбанк 12,75% - 12,75% - 11,75% - 4,00% - - -
Восток Банк 12,50% - - - 13,00% - 13,00% - - -
Глобус* 12,50% - 12,00% - 11,50% - 10,50% - - -
Креді Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Кредит Дніпро Банк 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% -
Укрексімбанк* 11,75% - 11,75% - 11,20% 0,30% 12,05% 0,30% - -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правекс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Приватбанк 10,00% - 9,00% - 9,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,49% - 3,00% -
Південний - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.09.2024−07.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2024

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк, Піреус Банк, Кліринговий Дім.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяців Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КомінБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Таскомбанк 2,50% 0,25% 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
МТБ Банк 2,15% - 2,12% - 2,10% - 1,90% - - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Альянс Банк 2,00% - 1,30% - 0,75% - 0,75% - 0,20% -
Кредит Дніпро Банк
 2,00% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрексімбанк* 1,10% 0,20% 1,10% 0,20% 0,85% 0,30% 0,95% 0,20% - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.09.2024−07.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Універсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
Таскомбанк 1,50% 0,25% 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Прокредит Банк* 0,50% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.09.2024−07.10.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Надія Кемуларія
Редактор Надія Кемуларія
Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
krv77
krv77
9 жовтня 2024, 15:36
#
Но учитывая, что было 15%-(18%+1.5%)=12.075
а станет 15.5%-(18%+5%)=11.937
это так себе повышение
+
0
S1ax
S1ax
9 жовтня 2024, 15:59
#
Можно, пожалуйста, формулу по которой вы считаете?
+
+15
RussellUA
RussellUA
9 жовтня 2024, 16:16
#
ПДФО 18% і новий військовий збір 5%.
+
0
Abramon
Abramon
9 жовтня 2024, 17:12
#
На 24 місяці Моно 16% пропонує.))
+
+15
RussellUA
RussellUA
9 жовтня 2024, 18:01
#
Ризикнете поставити на 24 місяців свої заощадження не знаючи, що чекає в майбутньому і це в умовах війни?)
+
+15
KotletaDollarov
KotletaDollarov
9 жовтня 2024, 17:48
#
Потом попробуйте доллары снять в нормальном состоянии из банков от 2% на 12мес
Акордбанк — очень часто 1996 даже центр
Таскомбанк — 2/3 валюты хлам аналогично привату
Універсал Банк (monobank) — заказывать за неделю и надеяться что не будет ветоши, и заново покругу
Глобус — 1996, 99 потертый хлам

Из норм банков только абанк пумб райф кредо сенс остальное игры в лотерею с валютным хламом. С Евро ситуация лучше
+
0
56187340
56187340
9 жовтня 2024, 18:15
#
Кто понизили ставки в валюте , думаю вы ощутите отток капитала. Уже скоро.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами