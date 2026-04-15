Топ-3 невеликі банки із найвищими відсотками за вкладами у гривні на 3 і 12 місяців

За останні два тижні лише 2 фінустанови із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн відкоригували свої ставки за гривневими вкладами для приватних клієнтів. Ринок в очікуванні чергових сигналів від НБУ: вже 30 квітня регулятор оголосить своє рішення щодо ключової ставки та дохідності своїх інструментів, що може дати поштовх для глобальніших змін на депозитному ринку. Скільки зараз максимально можна заробити на вкладах у невеликих банках, «Мінфін» розповість в черговому огляді.

Динаміка депозитних ставок показує наразі цікаву тенденцію: з 1 квітня середня дохідність гривневих депозитів на короткі строки трохи зросла, а от на довгі — залишилася незмінною. Хоча фінансисти передусім зацікавлені в залученні «довгих» вкладів. Так, Український індекс ставок за вкладами на 3 місяці з 1 до 15 квітня зріс із 13,38% річних до 13,41% річних, на 6 місяців — із 13,84% річних до 13,88% річних. Натомість ставки за вкладами в нацвалюті на 9 і 12 місяців залишилися незмінними — 14,09% річних і 13,71% річних відповідно.

Причина — в макроекономічній ситуації, яка не дає однозначної відповіді щодо подальших кроків НБУ у монетарній політиці. З одного боку, на початку року після сповільнення інфляції Нацбанк взяв курс на зниження облікової ставки. Проте об'єктивні зовнішні та внутрішні обставини сприяли пришвидшенню зростання споживчих цін. Тому фінансисти дедалі частіше говорять про те, що у квітні НБУ може знову підвищити ключову ставку, аби придушити подальше розкручування інфляції.

В такому випадку, на думку Сергія Мамедова, віцепрезидента Асоціації українських банків, середні ставки, залежно від терміну розміщення коштів, можуть зрости до 14,5−15,5%, а максимальні пропозиції знову можуть перетнути позначку у 17% річних.

Зараз найвища ставка за гривневими депозитами у невеликих банках залишається на рівні 17%. Стільки можна заробити на 3-місячному депозиті у Юнекс банку. Трохи менше платять Асвіо банк і Кристалбанк* — 16,25% річних.

Найбільше на 6-місячних вкладах у нацвалюті можна заробити у таких банках: Альтбанк (16,75% річних), Кристалбанк* (16,4% річних), Асвіо банк і Бізбанк (16,35% річних).

Найвищі відсоткі за вкладами у гривні на 9 місяців серед невеликих банків пропонують: Альтбанк (16,5% річних), Асвіо банк (16,35% річних), Міжнародний інвестиційний Банк (16,12% річних).

Найкращі заробітки на депозитах на 12 місяців у таких фінустановах із депозитним портфелем до 2 млрд грн: Асвіо банк (16,6% річних), Бізбанк (16,45% річних), Кристалбанк* (16,4% річних).

Як змінилися депозитні ставки у невеликих банках за останні 2 тижні

Міжнародний інвестиційний Банк зрізав дохідність вкладів у гривні на 12 і 9 місяців на 0,03 в.п. і тепер виплачує за ними 16,12% річних. Натомість ставку за 3-місячними депозитами тут підвищено на 0,4 в.п. Тепер приватні клієнти банку можуть заробити на таких вкладах 15% річних.

Банк також переглянув свої пропозиції для приватних власників депозитів у доларі. Ставки вкладів на 12 і 9 місяців «схудли» на 0,08 в.п. — до 1,67% річних, на 3 місяці — на 0,06 в.п. -до 0,74% річних. Натомість дохідність вкладів у доларі на 6 місяців зросла на 0,05 в.п. — до 1,3% річних.

Полтава-Банк знизив дохідність всіх своїх строкових гривневих депозитів на 0,5 в.п. Тепер банк пропонує розмістити фізособам гривню на 12 місяців під 14% річних, на 9 і 6 місяців — під 12,5% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.03.2026−13.04.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.03.2026−13.04.2026

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.03.2026−13.04.2026

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.