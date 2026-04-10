Інфляція виходить з-під контролю: НБУ провалив власний прогноз

Споживча інфляція в Україні продовжує прискорюватися, суттєво перевищивши очікування регулятора: ціни зросли на 7,9% у річному вимірі та на 1,7% лише за один місяць. Національний банк офіційно визнав , що фактичне зростання вартості життя пробило стелю його січневих прогнозів, проте посадовці намагаються виправдати власні прорахунки виключно зовнішніми факторами та ситуацією в енергетиці.

Паливний шок та провал аналітики

Макроекономічний прогноз НБУ, закладений в Інфляційному звіті за січень 2026 року, виявився неадекватним реаліям. Щоб пояснити відхилення як загальної, так і базової інфляції, регулятор посилається на стрімке зростання вартості пального на тлі війни на Близькому Сході та світових цін на нафту.

Ціни на пальне злетіли одразу на 23,4%. Це подорожчання нафтопродуктів та газу автоматично вдарило по вартості транспортних послуг. Навіть адміністративно регульовані ціни, попри формальне уповільнення темпів зростання до 8,6%, виявилися вищими за прогноз Нацбанку. Головна причина — різкий стрибок вартості проїзду в міському маршрутному, приміському та міжміському транспорті.

Продуктові гойдалки: від дефіциту до розпродажу

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 8,4% р/р (вперше з початку року). Зниження відбулося не завдяки ефективній економічній політиці, а через збіг обставин:

Темпи зростання цін на свинину та курятину знизилися виключно завдяки напливу імпортної продукції.

Овочі борщового набору коштували більш ніж удвічі дешевше, ніж торік, лише тому, що аграрії масово розпродавали їх за безцінь з необладнаних сховищ через аномально теплу погоду.

Водночас ціни на інші базові товари демонструють вкрай негативну динаміку. Яйця дорожчали швидше порівняно з лютим (хоча через високу базу порівняння цей процес виглядає повільнішим у річному вимірі). А вартість гречки взагалі підскочила стрімкіше, ніж очікувалося, через низький урожай.

Базова інфляція також підвищилася, сягнувши 7,1% р/р. Зростання цін на оброблені продукти харчування пришвидшилося до 10,0% р/р. Причини очевидні: переробники підняли ціни на соняшникову олію через дефіцит пропозиції соняшника та зростання світових прайсів. Риба і морепродукти подорожчали внаслідок збільшення вартості імпорту з ЄС, підвищення цін на паливо та супутніх енергетичних витрат. Єдина категорія, де темпи зростання пригальмували — це кондитерські вироби та безалкогольні напої, винятково завдяки стабільно нижчим, ніж торік, цінам на цукор.

Сфера послуг: розплата за енергетику та логістику

Сектор послуг демонструє ознаки повноцінної кризи: інфляція тут пришвидшилася до 12,8%. Левова частка цього стрибка — перекладання витрат бізнесу на плечі кінцевого споживача:

Складна ситуація в енергетиці спровокувала підвищення тарифів на мобільний зв'язок.

Висока вартість електроенергії для комерційних підприємств автоматично збільшила цінники у ресторанах, кінотеатрах та сфері побутових послуг.

Дороге пальне збільшило витрати на транспортні послуги, серед яких таксі, вантажні перевезення, послуги СТО та курси водіїв.

На загальному тлі єдиним сегментом, де тривало зниження цін, виявилися непродовольчі товари (мінус 0,5% р/р).

Примітно, що регулятор називає поточну інфляцію «помірною». У підсумку Нацбанк змушений констатувати, що інфляція перевищила траєкторію його січневого прогнозу передусім через посилення тиску на виробничі витрати бізнесу внаслідок подорожчання енергоресурсів. Тепер регулятор обіцяє «врахувати» ці фактори в оновленому макроекономічному прогнозі, який буде оприлюднено 30 квітня 2026 року.