Нацбанк випустив нову монету незвичної форми (фото)

Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету «Український авангард. Олександра Екстер» номіналом 10 гривень. Вона присвячена українській художниці, педагогу, одній із засновниць стилю ар-деко Олександрі Екстер. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Випуск даної пам’ятної монети започатковує новий напрям у нумізматичній програмі НБУ, присвячений темі українського авангарду.

Нову монеті презентував голова НБУ Андрій Пишний під час відкриття виставки «Авангардистки» у Музеї авангарду (філія Музею історії міста Києва). Участь у заході взяли представники державних органів та фінансової сфери, мистецької та музейної спільноти, міжнародних дипломатичних кіл тощо.

Характерстики

Пам’ятна монета «Український авангард. Олександра Екстер» виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999 проби.

Категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед».

Маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.

Елемент оздоблення — кольоровий друк.

Гурт монети — гладкий.

Тираж — до 10 000 штук.

Введення в обіг — 22 травня 2026 року.

Дизайн

На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі зображено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер.

Угорі на аверсі розміщено малий Державний Герб України, праворуч від ескізу — вертикальний напис ОЛЕКСАНДРА ЕКСТЕР та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку; ліворуч від ескізу — номінал 10 із графічним символом гривні ₴, напис УКРАЇНА, рік карбування — 2026.

На реверсі монети на дзеркальному тлі — стилізований фрагмент оформлення театральної сцени як відсилання до сценографічних робіт Олександри Екстер.

Художник — Микола Коваленко. Скульптор — Анатолій Демяненко.

Де придбати

Придбати монету «Український авангард. Олександра Екстер» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 2 червня 2026 року, а також у банків-дистриб'юторів.