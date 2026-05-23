Нацбанк випустив нову монету незвичної форми (фото)

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 травня 2026, 10:19

Нацбанк випустив нову монету незвичної форми (фото)

Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету «Український авангард. Олександра Екстер» номіналом 10 гривень. Вона присвячена українській художниці, педагогу, одній із засновниць стилю ар-деко Олександрі Екстер. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк випустив нову монету незвичної форми (фото)
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Випуск даної пам’ятної монети започатковує новий напрям у нумізматичній програмі НБУ, присвячений темі українського авангарду.

Нову монеті презентував голова НБУ Андрій Пишний під час відкриття виставки «Авангардистки» у Музеї авангарду (філія Музею історії міста Києва). Участь у заході взяли представники державних органів та фінансової сфери, мистецької та музейної спільноти, міжнародних дипломатичних кіл тощо.

Характерстики

  • Пам’ятна монета «Український авангард. Олександра Екстер» виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999 проби.
  • Категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед».
  • Маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.
  • Елемент оздоблення — кольоровий друк.
  • Гурт монети — гладкий.
  • Тираж — до 10 000 штук.
  • Введення в обіг — 22 травня 2026 року.

Дизайн

На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі зображено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер.

Угорі на аверсі розміщено малий Державний Герб України, праворуч від ескізу — вертикальний напис ОЛЕКСАНДРА ЕКСТЕР та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку; ліворуч від ескізу — номінал 10 із графічним символом гривні ₴, напис УКРАЇНА, рік карбування — 2026.

На реверсі монети на дзеркальному тлі — стилізований фрагмент оформлення театральної сцени як відсилання до сценографічних робіт Олександри Екстер.

Художник — Микола Коваленко. Скульптор — Анатолій Демяненко.

Де придбати

Придбати монету «Український авангард. Олександра Екстер» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 2 червня 2026 року, а також у банків-дистриб'юторів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами