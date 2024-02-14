Зменшення обсягів депозитів: В НБУ назвали причину

Що кажуть в НБУ

«По-перше, це сезонність. На грудень концентрується досить значний обсяг виплат на зарплати та грошове утримання, тому за грудень зазвичай обсяг виплат зростає. У січні, коли ці кошти витрачаються, відповідно вони перетікають на рахунки юридичних осіб, і вони знижуються», — пояснив керівник департаменту НБУ.

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Лепушинський запевнив, що оперативна статистика у лютому відображає поступове зростання депозитів до запитання та строкових вкладів у гривні.

«Тобто довіра до банківської системи є, зберігається і це позитивний сигнал», — наголосив представник НБУ.

Що відбувається з депозитами

Як писав «Мінфін», депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн — до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року.

Депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн — до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн.

НБУ уточнив, що знизилися як депозити в гривні — на 2,6%, або 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так і у валюті — на 2,1% у доларовому еквіваленті, або $0,20 млрд, до $9,47 млрд.

Депозити бізнесу в першому місяці нового року зменшилися на 1,7 в.п., або 21,8 млрд грн — до 1 трлн 259,5 млрд грн. Це пов'язано з падінням гривневих депозитів на 3,5%, або 32,5 млрд грн, — до 884,85 млрд грн. Водночас валютні депозити в доларовому вираженні збільшилися на 3,2%, або $0,31 млрд — до $9,89 млрд.

Середня ставка нових оформлених гривневих депозитів для населення в січні залишилася незмінною — 11,7%, тоді як для корпоративного сектору, після паузи в грудні, опустилася на 0,3 відсоткового пункту (в.п.) — до 9,9%, повернувшись на рівень листопада 2022 року.

Щодо валютних депозитів, то їхня прибутковість для фізосіб четвертий місяць поспіль залишилася на рівні близько 1,0% річних, тоді як для юросіб набрала 0,2 в.п., повернувшись до показника серпня минулого року — 0,7% річних.