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13 грудня 2023, 14:30

Невеликі банки «притримують» депозитні ставки

В очікуванні рішення НБУ щодо облікової ставки, невеликі банки цього разу практично не вносили змін до рівня депозитних ставок. Які умови пропонують вкладникам фінансові установи з депозитними портфелями до 2 млрд грн — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

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Жоден із учасників огляду цього разу не змінював ставки у ВКВ, і лише троє коригували дохідність вкладів у гривні.

Так, найсуттєвіші коригування цього разу провів Агропросперіс, який знизив ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 0,5 в.п. Розкид за ставками після змін становить від 16% - за вкладами на 3 міс., до 16,75% річних — на 12 міс.

Юнекс Банк додав 1 в.п. до дохідності вкладів на 3 міс. і тепер платить за ними 18% річних.

Радабанк, навпаки, дохідність таких вкладів трохи знизив, відібравши 0,25 в.п., — до 18,75% річних.

Радабанк та Юнекс — у трійці лідерів за рівнем дохідності на 3-місячні депозити, разом із банком Кліринговий Дім, який пропонує за такими строковими вкладами 18% річних.

Найкращі умови за вкладами на 6 міс. пропонують Кристалбанк та Піреус (17% річних). За вкладами на 9 міс. найвищу ставку пропонує Кристалбанк — 16,75% річних.

Банки очікують на рішення регулятора за підсумками засідання Монетарного комітету НБУ 13−14 грудня і поки що притримують ставки. Залежно від того, чи збереже НБУ можливість банкам і надалі заробляти на різниці між обліковою ставкою та ставками за депозитними сертифікатами овернайт і 3-місячним депо, залежатиме й те, як банки вибудовуватимуть свою депозитну політику.

«Мінфін» попросив читачів дати свій прогноз щодо того, що буде далі з депозитами, кредитами та курсом.

На момент публікації більшість, що відповіли (42%), очікують зниження облікової ставки на 1%. Приблизно така сама частина — 39% - передбачає зниження на 2%. Цікаво, що 19% опитаних читачів вірять, що НБУ рівень облікової ставки у грудні не змінить.

70% читачів, що відповіли, вважають, що також будуть знижені й ставки за депозитними сертифікатами, причому 27% очікують зниження на 1−2% більше рівня зниження облікової ставки.

Щодо очікувань щодо дохідності вкладів на 3 міс. після нового року, голоси розподілилися таким чином: 36% опитаних читачів «Мінфіну» очікують на рівень 12% річних, 22% респондентів прогнозують дохідність таких вкладів на рівні 14% річних, песимістів виявилося лише 14%: вони припускають найнижчі середні ставки у 10% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 17,00% - 16,50% - 16,00% - 15,50% - - -
Агропросперіс 16,75% 0,50% 16,50% 0,50% 16,25% 0,50% 16,00% 0,50% - -
Кристалбанк* 16,75% - 16,75% - 17,00% - 17,50% - 6,00% -
Банк інвестицій та завантажень
 16,50% - 16,50% - 16,50% - 17,00% - - -
Український капітал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 15,50% - 0,50% -
РВС Банк 16,15% - - - 15,50% - 14,50% - 6,00% -
Комінвестбанк 16,15% - - - - - - - - -
Полтава-Банк 16,00% - 15,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Полікомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - -
Асвіо банк 15,50% - - - 16,50% - 17,20% - - -
Юнекс банк 15,50% - 14,75% - 14,75% - 18,00% 1,00% - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Піреус 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Радабанк * 14,50% - 14,50% - 16,50% - 18,75% 0,25% - -
Кліринговий Дім 14,13% - 15,40% - 15,35% - 18,00% - - -
Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Індустріалбанк - - 14,75% - 15,00% - 11,25% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - - - 5,50% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.11.2023−11.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,30% - - - 3,10% - 2,55% - 0,05% -
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Український капітал*
 2,75% - 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,02% -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Асвіо банк 2,25% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Банк інвестицій та завантажень
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,35% - 0,50% - 0,15% -
Комінвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Агропросперіс 1,75% - 1,75% - 1,50% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім 1,63% - 2,60% - 2,50% - 1,50% - - -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.11.2023−11.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 2,00% - - - 1,35% - 0,50% - 0,15% -
Комінвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,40% - 0,80% - 0,05% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Радабанк * 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кліринговий Дім 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк інвестицій та завантажень
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.11.2023−11.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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