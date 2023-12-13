В очікуванні рішення НБУ щодо облікової ставки, невеликі банки цього разу практично не вносили змін до рівня депозитних ставок. Які умови пропонують вкладникам фінансові установи з депозитними портфелями до 2 млрд грн — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Невеликі банки «притримують» депозитні ставки
Жоден із учасників огляду цього разу не змінював ставки у ВКВ, і лише троє коригували дохідність вкладів у гривні.
Так, найсуттєвіші коригування цього разу провів Агропросперіс, який знизив ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 0,5 в.п. Розкид за ставками після змін становить від 16% - за вкладами на 3 міс., до 16,75% річних — на 12 міс.
Юнекс Банк додав 1 в.п. до дохідності вкладів на 3 міс. і тепер платить за ними 18% річних.
Радабанк, навпаки, дохідність таких вкладів трохи знизив, відібравши 0,25 в.п., — до 18,75% річних.
Радабанк та Юнекс — у трійці лідерів за рівнем дохідності на 3-місячні депозити, разом із банком Кліринговий Дім, який пропонує за такими строковими вкладами 18% річних.
Найкращі умови за вкладами на 6 міс. пропонують Кристалбанк та Піреус (17% річних). За вкладами на 9 міс. найвищу ставку пропонує Кристалбанк — 16,75% річних.
Банки очікують на рішення регулятора за підсумками засідання Монетарного комітету НБУ 13−14 грудня і поки що притримують ставки. Залежно від того, чи збереже НБУ можливість банкам і надалі заробляти на різниці між обліковою ставкою та ставками за депозитними сертифікатами овернайт і 3-місячним депо, залежатиме й те, як банки вибудовуватимуть свою депозитну політику.
«Мінфін» попросив читачів дати свій прогноз щодо того, що буде далі з депозитами, кредитами та курсом.
На момент публікації більшість, що відповіли (42%), очікують зниження облікової ставки на 1%. Приблизно така сама частина — 39% - передбачає зниження на 2%. Цікаво, що 19% опитаних читачів вірять, що НБУ рівень облікової ставки у грудні не змінить.
70% читачів, що відповіли, вважають, що також будуть знижені й ставки за депозитними сертифікатами, причому 27% очікують зниження на 1−2% більше рівня зниження облікової ставки.
Щодо очікувань щодо дохідності вкладів на 3 міс. після нового року, голоси розподілилися таким чином: 36% опитаних читачів «Мінфіну» очікують на рівень 12% річних, 22% респондентів прогнозують дохідність таких вкладів на рівні 14% річних, песимістів виявилося лише 14%: вони припускають найнижчі середні ставки у 10% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|16,75%
|0,50%
|16,50%
|0,50%
|16,25%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|6,00%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|0,50%
|-
|РВС Банк
|16,15%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|Комінвестбанк
|16,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|15,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|17,20%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|18,00%
|1,00%
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Піреус
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|18,75%
|0,25%
|-
|-
|Кліринговий Дім
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|15,35%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.11.2023−11.12.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,30%
|-
|-
|-
|3,10%
|-
|2,55%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,02%
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|2,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,35%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|Комінвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|1,63%
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.11.2023−11.12.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,35%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|Комінвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.11.2023−11.12.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів
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