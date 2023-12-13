Невеликі банки «притримують» депозитні ставки

В очікуванні рішення НБУ щодо облікової ставки, невеликі банки цього разу практично не вносили змін до рівня депозитних ставок. Які умови пропонують вкладникам фінансові установи з депозитними портфелями до 2 млрд грн — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Жоден із учасників огляду цього разу не змінював ставки у ВКВ, і лише троє коригували дохідність вкладів у гривні.

Так, найсуттєвіші коригування цього разу провів Агропросперіс, який знизив ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 0,5 в.п. Розкид за ставками після змін становить від 16% - за вкладами на 3 міс., до 16,75% річних — на 12 міс.

Юнекс Банк додав 1 в.п. до дохідності вкладів на 3 міс. і тепер платить за ними 18% річних.

Радабанк, навпаки, дохідність таких вкладів трохи знизив, відібравши 0,25 в.п., — до 18,75% річних.

Радабанк та Юнекс — у трійці лідерів за рівнем дохідності на 3-місячні депозити, разом із банком Кліринговий Дім, який пропонує за такими строковими вкладами 18% річних.

Найкращі умови за вкладами на 6 міс. пропонують Кристалбанк та Піреус (17% річних). За вкладами на 9 міс. найвищу ставку пропонує Кристалбанк — 16,75% річних.

Банки очікують на рішення регулятора за підсумками засідання Монетарного комітету НБУ 13−14 грудня і поки що притримують ставки. Залежно від того, чи збереже НБУ можливість банкам і надалі заробляти на різниці між обліковою ставкою та ставками за депозитними сертифікатами овернайт і 3-місячним депо, залежатиме й те, як банки вибудовуватимуть свою депозитну політику.

«Мінфін» попросив читачів дати свій прогноз щодо того, що буде далі з депозитами, кредитами та курсом.

На момент публікації більшість, що відповіли (42%), очікують зниження облікової ставки на 1%. Приблизно така сама частина — 39% - передбачає зниження на 2%. Цікаво, що 19% опитаних читачів вірять, що НБУ рівень облікової ставки у грудні не змінить.

70% читачів, що відповіли, вважають, що також будуть знижені й ставки за депозитними сертифікатами, причому 27% очікують зниження на 1−2% більше рівня зниження облікової ставки.

Щодо очікувань щодо дохідності вкладів на 3 міс. після нового року, голоси розподілилися таким чином: 36% опитаних читачів «Мінфіну» очікують на рівень 12% річних, 22% респондентів прогнозують дохідність таких вкладів на рівні 14% річних, песимістів виявилося лише 14%: вони припускають найнижчі середні ставки у 10% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.11.2023−11.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.11.2023−11.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.11.2023−11.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.