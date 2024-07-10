Невеликі банки радять фіксувати дохідність на «довгих» вкладах у гривні

Першу декаду липня малі банки знов закривають зниженням ставок за вкладами. З моменту останнього огляду дохідність гривневих вкладів знижували 4 банки, підвищили два. Цього ж разу таких фінустанов було 7 проти одного. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

За останні два тижні середня дохідність всіх вкладів у малих банках-учасниках депозитного огляду «Мінфіну» зменшилась. Найбільше за цей час — на піврічних та річних депозитах.

Дата/Термін 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяців 26.06.24 14,60% 14,60% 14,21% 14,11% 10.07.24 14,44% 14,53% 14,04% 14,03%

Якщо дивитися на те, як змінилися ставки з початку року, то піврічні вклади втратили у дохідності найбільше — 1,01 в.п. На другому та третьому місцях — вклади на 9 та 3 місяці, які зменшились з початку року на 0,99 в.п. та 0,97 в.п. відповідно. Найменше змінювались ставки за вкладами на рік— лише на 0,7 в.п. із початку року.

Тенденція до утримання найвищих ставок на річні вклади спостерігається й у великих банках. Найбільшого падіння з початку року зазнали найкоротші вклади — середні ставки за 3-місячними вкладами зменшились на 1,86 в.п. Депозити на 9 місяців знизились на 1,62 в.п., на 1,24 в.п. впала дохідність вкладів на 9 місяців. Ставки за річними вкладами зменшились на 1,06 в.п.

«Відсоткові ставки за новими депозитами у травні для корпоративного сектора знизилися на 1 в.п., порівнюючи з попереднім місяцем, — до 7% річних (порівнюючи з травнем 2023 року — „мінус“ 3,8 в.п.), для домогосподарств — „мінус“ 0,1 в.п. — до 8,3% річних (навпаки, „плюс“ 0,1 в.п. відповідно)», — пише Богдан Данилишин, завідувач кафедрою у Київському національному економічному університеті.

Водночас українці продовжують нести гроші до банків. За підрахунками Богдана Данилишина, станом на 3 липня заощадження населення зросли на 183,99 млрд грн р/р, або на 19,4%. Грошей корпоративного сектору за цей період побільшало на 22,8%, або на 253,8 млрд грн.

Що буде зі ставками в липні

В Агропросперісі нам повідомили про майбутні зниження. «Найближчим часом плануємо подальше поступове зниження відсоткових ставок за депозитними продуктами у гривні на всі терміни», — говорить фінансовий директор Агропросперіс Банку Олександр Штефан.

Принаймні три банки з-поміж малих, які ми відстежуємо в огляді, повідомили, що змінювати ставки протягом липня не планують, — Кліринговий Дім, Юнекс та Банк інвестицій та заощаджень.

В БІЗ банку підкреслили, що не планують кардинальних змін, «за умови відсутності кардинальних змін на ринку». Директорка з маркетингу банку Юнекс Аліна Компанець теж не виключає, що у випадку зміни ринкової ситуації дохідність гривневих депозитів буде переглянуто.

Основним чинником подальшого можливого зниження прибутковості депозитів опитані банкіри назвали рішення монетарного комітету НБУ, що збиратиметься вже наприкінці липня.

«Ймовірність, що за його підсумками облікову ставку буде знижено, не нульова, тому я не можу виключити, що й ставки за вкладами будуть переглянуті», — пояснює Аліна Компанець.

До переліку важливих чинників у БІЗ банку додали тренди на ринку кредитування, інфляційні процеси та коливання курсу гривні.

Аліна Компанець назвала чинники, які стримуватимуть зниження ставок: посилення конкуренції за вкладника на ринку за останній місяць, загальне зростання тривожності в суспільстві та поступове зниження ставок за безвідкличними депозитами. Це, за її словами, спонукає українців заощаджувати насамперед на поточних рахунках.

«Із початку року частка коштів на вимогу у банківській системі, хоча й не сильно динамічно, але стабільно зростала. У травні, скажімо, понад 70,5% притоку коштів фізосіб до банківської системи були саме коштами на вимогу.

Це є одним із ключових чинників підтримки ставок за строковими гривневими вкладами. Та все ж, стратегічно дохідність гривневих депозитів загалом у системі поступово знижуватиметься", — пояснює Аліна Компанець. Фіксувати дохідність, на її думку, зараз має сенс на довших вкладах у гривні.

Що стосується вкладів у ВКВ, то серед опитаних банкірів ніхто не прогнозує кардинальних змін у найближчому майбутньому.

Як банки змінювали ставки

Агпропросперіс зменшив дохідність піврічних вкладів у гривні на 0,25 в.п., річних — на 0,5 в.п., і тепер платить за ними 15,25% та 15,75% річних відповідно. Найнижчу ставку банк пропонує на 3-місячні вклади — 15% річних.

Альтбанк, який пропонує лише 1 депозитний вклад у нацвалюті на півроку, знизив його дохідність на 1 в.п. — до 13% річних.

Асвіо банк відмінусував по 0,55 в.п. від дохідності гривневих вкладів на 3 та 6 місяців, та 0,6 в.п. — від ставки річного депозиту. Попри це, найбільше банк платить саме за вкладами на 3 місяці: 15,75% річних. На другому місці — дохідність вкладів на рік — 15,5% річних. Найменша ставка — на піврічні вклади (15,25% річних).

БІЗ банк зменшив дохідність майже всієї своєї лінійки гривневих депозитів на 0,2 в.п., окрім вкладів на 3 місяці: доіхдність цих найкоротших вкладів зменшилась на 0,55 в.п. За ними банк платить зараз найменше: 14,45% річних. Інши ставки після змін складають зараз 14,55% річних.

Індустріалбанк знизив ставки за всіма гривневими депозитами на 0,25 в.п., найвища дохідність зараз тут за вкладами на рік (13,3% річних). Ставка за вкладами на 3 місяці залишається найнижчою — 10% річних.

Кристалбанк порізав ставки за своїми найкоротшими гривневими депозитами на 3 та 6 місяців — на 0,75 та 0,7 в.п. відповідно. Найбільше банк наразі платить за вкладами на 3 місяці (15,75% річних), найменше — за річними депозитами (14,75% річних).

Полікомбанк порізав всі ставки за своїми гривневими вкладами, найбільше — за річними вкладами — відразу на 1,15 в.п., і тепер платить за ними 14,25% річних. Ця ставка залишається найвищою в лінійці депозитів банку після змін. Найнижча дохідність — за 3-місячними вкладами (7,15% річних).

Кредитвест Банк цього разу єдиний з-поміж учасників депозитного огляду підвищував депозитні ставки. Зокрема, зросла дохідність гривневих депозитів на 3, 6 та 9 місяців. Тепер клієнти банку зможуть заробити на 3-місячних вкладах на 1 в.п. більше — 16% річних. Ставка за піврічними вкладами зросла на 0,5 в.п. — до 15,5% річних. Дохідність вкладів на 9 місяців банк збільшив на 0,25 в.п. — до 15% річних.

Найкращі умови на найкоротші 3-місячні депозити пропонують зараз банк Український капітал (16,5% річних), Кредитвест Банк (16% річних), банк Кліринговий Дім (15,8% річних).

Український капітал також найбільше серед інших платить за піврічними вкладами — 16,5% річних. Кредитвест Банк пропонує за цими вкладами дохідність у 15,5% річних. 15,25% річних можна отримати у банках Агропросперіс та Асвіо.

Найвища дохідність за 9-місячними вкладами цього разу знову в Українського капіталу — 16,5% річних. 15,5% річних пропонують банки Агропросперіс та МІБ. 15% річних можна отримати в Полтава-банку та Кредитвест Банку.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.06.2024−08.07.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.06.2024−08.07.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.06.2024−08.07.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.