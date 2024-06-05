Великі банки продовжують знижувати дохідність гривневих вкладів. Які умови пропонують приватним клієнтам фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».
Райффайзен, Універсал, ПУМБ та Укрексім порізали дохідність усіх вкладів у гривні
За останні два тижні ставки за гривневими депозитами знизили 10 банків — учасників нашого огляду. Причому, якщо на початку травня зниження коливались в межах 0,2−1,5 в.п., зараз — у межах від 0,2 в.п. до 2 в.п.
Піврічні ставки порізали 10 банків, річні - 8, 3-місячні - 7 фінустанов, найменше знижували ставки за вкладами на 9 місяців (лише три банки).
Абанк зменшив дохідність річних та піврічних гривневих вкладів на 0,5 в.п. — до 15,35% та 15,25% річних відповідно.
Так само 0,5 в.п. на 6 та 12 місяців зрізав і Сенс Банк, і тепер платить за обома видами цих депозитів 12,25% річних.
Ощадбанк зменшив дохідність піврічних вкладів на 0,5 в.п., річні ставки знизив на 1 в.п. Тепер на цих депозитах клієнти банку можуть заробити 12,5% та 11,75% річних відповідно.
Ще два банки знизили ставки тільки за вкладами на 3 та 6 місяці.
ОТП банк відмінусував від ставок на 3 місяці 1,2 в.п. і платить за ними 9,79% річних. Дохідність піврічних депозитів «схудла» на 1 в.п. — до 10,09% річних.
Укрсиббанк порізав дохідність вкладів на 3 місяці відразу на 2 в.п. — до 9% річних, а піврічних — на 1,5 в.п. — до 9,5% річних.
Решта знижували ставки за всіма гривневими строковими вкладами.
Райффайзен Банк зменшив дохідність вкладів на 3, 6 та 12 місяців на 1,5 в.п. Тепер найменша ставка тут — за вкладами на 3 місяці - 7,5% річних.
Універсал Банк порізав дохідність вкладів на 3 місяці на 0,5 в.п. Тепер клієнти банку на таких вкладах заробляють найменше — 14,5% річних. Стільки ж за цими строковими вкладами після перегляду депозитних ставок платить і monobank, який відмінусував від усіх вкладів по 0,5 в.п.
ПУМБ найбільше зменшив дохідність 3-місячних вкладів: на 2 в.п., інші зменшились на 1 в.п. Відтепер за вкладами на всі терміни банк платить 13% річних.
Найменші зниження цього разу проводив Укрексімбанк. Дохідність вкладів на 9 та 12 місяців зменшилась на 0,2 в.п. — до 13,5% річних. Суттєвіше знижено дохідність за вкладами на 3 та 6 місяців: на 0,5 в.п. — до 13,45% річних та на 0,95 в.п. — до 13% річних відповідно.
Найвищу дохідність за вкладами на 3 місяці серед великих банків зараз пропонує Радабанк (17% річних). На півроку найкращі умови відразу у трьох банків, які за цими строковими вкладами платять 15,5% річних: Глобус, КомінБанк та Таскомбанк. Найкращі умови за вкладами на 9 місяців пропонує банк Глобус — 15,75% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|15,35%
|0,50%
|-
|-
|15,25%
|0,50%
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|15,00%
|0,50%
|-
|-
|14,70%
|0,50%
|14,50%
|0,50%
|-
|-
|monobank
|15,00%
|0,50%
|14,90%
|0,50%
|14,70%
|0,50%
|14,50%
|0,50%
|-
|-
|Банк Львів*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|5,00%
|-
|Акордбанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Альянс Банк
|13,50%
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|6,00%
|-
|Восток Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|13,50%
|-
|13,70%
|-
|14,00%
|-
|14,60%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|13,50%
|-
|13,50%
|-
|12,50%
|-
|4,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|13,50%
|0,20%
|13,50%
|0,20%
|13,00%
|0,95%
|13,45%
|0,50%
|-
|-
|Радабанк *
|13,50%
|-
|13,50%
|-
|15,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|13,00%
|1,00%
|13,00%
|1,00%
|13,00%
|1,00%
|13,00%
|2,00%
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|0,50%
|-
|-
|12,25%
|0,50%
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|1,00%
|-
|-
|12,50%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|11,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|8,50%
|1,50%
|-
|-
|8,50%
|1,50%
|7,50%
|1,50%
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,09%
|1,00%
|9,79%
|1,20%
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|13,75%
|-
|13,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|1,50%
|9,00%
|2,00%
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.05.2024−03.06.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|КомінБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,75%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.05.2024−03.06.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.05.2024−03.06.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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