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5 червня 2024, 14:30

Райффайзен, Універсал, ПУМБ та Укрексім порізали дохідність усіх вкладів у гривні

Великі банки продовжують знижувати дохідність гривневих вкладів. Які умови пропонують приватним клієнтам фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

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За останні два тижні ставки за гривневими депозитами знизили 10 банків — учасників нашого огляду. Причому, якщо на початку травня зниження коливались в межах 0,2−1,5 в.п., зараз — у межах від 0,2 в.п. до 2 в.п.

Піврічні ставки порізали 10 банків, річні - 8, 3-місячні - 7 фінустанов, найменше знижували ставки за вкладами на 9 місяців (лише три банки).

Абанк зменшив дохідність річних та піврічних гривневих вкладів на 0,5 в.п. — до 15,35% та 15,25% річних відповідно.

Так само 0,5 в.п. на 6 та 12 місяців зрізав і Сенс Банк, і тепер платить за обома видами цих депозитів 12,25% річних.

Ощадбанк зменшив дохідність піврічних вкладів на 0,5 в.п., річні ставки знизив на 1 в.п. Тепер на цих депозитах клієнти банку можуть заробити 12,5% та 11,75% річних відповідно.

Ще два банки знизили ставки тільки за вкладами на 3 та 6 місяці.

ОТП банк відмінусував від ставок на 3 місяці 1,2 в.п. і платить за ними 9,79% річних. Дохідність піврічних депозитів «схудла» на 1 в.п. — до 10,09% річних.

Укрсиббанк порізав дохідність вкладів на 3 місяці відразу на 2 в.п. — до 9% річних, а піврічних — на 1,5 в.п. — до 9,5% річних.

Решта знижували ставки за всіма гривневими строковими вкладами.

Райффайзен Банк зменшив дохідність вкладів на 3, 6 та 12 місяців на 1,5 в.п. Тепер найменша ставка тут — за вкладами на 3 місяці - 7,5% річних.

Універсал Банк порізав дохідність вкладів на 3 місяці на 0,5 в.п. Тепер клієнти банку на таких вкладах заробляють найменше — 14,5% річних. Стільки ж за цими строковими вкладами після перегляду депозитних ставок платить і monobank, який відмінусував від усіх вкладів по 0,5 в.п.

ПУМБ найбільше зменшив дохідність 3-місячних вкладів: на 2 в.п., інші зменшились на 1 в.п. Відтепер за вкладами на всі терміни банк платить 13% річних.

Найменші зниження цього разу проводив Укрексімбанк. Дохідність вкладів на 9 та 12 місяців зменшилась на 0,2 в.п. — до 13,5% річних. Суттєвіше знижено дохідність за вкладами на 3 та 6 місяців: на 0,5 в.п. — до 13,45% річних та на 0,95 в.п. — до 13% річних відповідно.

Найвищу дохідність за вкладами на 3 місяці серед великих банків зараз пропонує Радабанк (17% річних). На півроку найкращі умови відразу у трьох банків, які за цими строковими вкладами платять 15,5% річних: Глобус, КомінБанк та Таскомбанк. Найкращі умови за вкладами на 9 місяців пропонує банк Глобус — 15,75% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 16,00% - 15,75% - 15,50% - 15,00% - - -
КомінБанк* 15,75% - 15,50% - 15,50% - 15,25% - - -
Таскомбанк 15,50% - 15,50% - 15,50% - 15,50% - 4,00% -
А-Банк 15,35% 0,50% - - 15,25% 0,50% 15,00% - 0,01% -
Ідея Банк 15,25% - 15,25% - 15,00% - - - - -
Універсал Банк 15,00% 0,50% - - 14,70% 0,50% 14,50% 0,50% - -
monobank 15,00% 0,50% 14,90% 0,50% 14,70% 0,50% 14,50% 0,50% - -
Банк Львів* 14,50% - 14,50% - 15,00% - 14,50% - 5,00% -
Акордбанк 14,00% - - - 15,00% - 15,50% - 5,00% -
Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,50% - 15,00% - 6,00% -
Восток Банк 13,50% - - - 13,50% - 13,00% - - -
МТБ Банк 13,50% - 13,70% - 14,00% - 14,60% - - -
Укргазбанк 13,50% - 13,50% - 12,50% - 4,50% - - -
Укрексімбанк* 13,50% 0,20% 13,50% 0,20% 13,00% 0,95% 13,45% 0,50% - -
Радабанк * 13,50% - 13,50% - 15,50% - 17,00% - - -
ПУМБ 13,00% 1,00% 13,00% 1,00% 13,00% 1,00% 13,00% 2,00% - -
Кредит Дніпро Банк 12,50% - - - 14,00% - 14,50% - - -
Сенс Банк* 12,25% 0,50% - - 12,25% 0,50% 12,00% - 4,00% -
Креді Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Ощадбанк 11,75% 1,00% - - 12,50% 0,50% - - - -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правекс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 14,00% - - -
Приватбанк 11,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% 1,50% - - 8,50% 1,50% 7,50% 1,50% - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,09% 1,00% 9,79% 1,20% 3,00% -
Південний - - - - 13,75% - 13,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% 1,50% 9,00% 2,00% - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.05.2024−03.06.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КомінБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 2,00% - 2,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,95% - 1,95% - 1,90% - 1,70% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрексімбанк* 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,25% - - -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.05.2024−03.06.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Універсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
КомінБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.05.2024−03.06.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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