Райффайзен, Універсал, ПУМБ та Укрексім порізали дохідність усіх вкладів у гривні

Великі банки продовжують знижувати дохідність гривневих вкладів. Які умови пропонують приватним клієнтам фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

За останні два тижні ставки за гривневими депозитами знизили 10 банків — учасників нашого огляду. Причому, якщо на початку травня зниження коливались в межах 0,2−1,5 в.п., зараз — у межах від 0,2 в.п. до 2 в.п.

Піврічні ставки порізали 10 банків, річні - 8, 3-місячні - 7 фінустанов, найменше знижували ставки за вкладами на 9 місяців (лише три банки).

Абанк зменшив дохідність річних та піврічних гривневих вкладів на 0,5 в.п. — до 15,35% та 15,25% річних відповідно.

Так само 0,5 в.п. на 6 та 12 місяців зрізав і Сенс Банк, і тепер платить за обома видами цих депозитів 12,25% річних.

Ощадбанк зменшив дохідність піврічних вкладів на 0,5 в.п., річні ставки знизив на 1 в.п. Тепер на цих депозитах клієнти банку можуть заробити 12,5% та 11,75% річних відповідно.

Ще два банки знизили ставки тільки за вкладами на 3 та 6 місяці.

ОТП банк відмінусував від ставок на 3 місяці 1,2 в.п. і платить за ними 9,79% річних. Дохідність піврічних депозитів «схудла» на 1 в.п. — до 10,09% річних.

Укрсиббанк порізав дохідність вкладів на 3 місяці відразу на 2 в.п. — до 9% річних, а піврічних — на 1,5 в.п. — до 9,5% річних.

Решта знижували ставки за всіма гривневими строковими вкладами.

Райффайзен Банк зменшив дохідність вкладів на 3, 6 та 12 місяців на 1,5 в.п. Тепер найменша ставка тут — за вкладами на 3 місяці - 7,5% річних.

Універсал Банк порізав дохідність вкладів на 3 місяці на 0,5 в.п. Тепер клієнти банку на таких вкладах заробляють найменше — 14,5% річних. Стільки ж за цими строковими вкладами після перегляду депозитних ставок платить і monobank, який відмінусував від усіх вкладів по 0,5 в.п.

ПУМБ найбільше зменшив дохідність 3-місячних вкладів: на 2 в.п., інші зменшились на 1 в.п. Відтепер за вкладами на всі терміни банк платить 13% річних.

Найменші зниження цього разу проводив Укрексімбанк. Дохідність вкладів на 9 та 12 місяців зменшилась на 0,2 в.п. — до 13,5% річних. Суттєвіше знижено дохідність за вкладами на 3 та 6 місяців: на 0,5 в.п. — до 13,45% річних та на 0,95 в.п. — до 13% річних відповідно.

Найвищу дохідність за вкладами на 3 місяці серед великих банків зараз пропонує Радабанк (17% річних). На півроку найкращі умови відразу у трьох банків, які за цими строковими вкладами платять 15,5% річних: Глобус, КомінБанк та Таскомбанк. Найкращі умови за вкладами на 9 місяців пропонує банк Глобус — 15,75% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.05.2024−03.06.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.05.2024−03.06.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.05.2024−03.06.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.