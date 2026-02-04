Multi від Мінфін
4 лютого 2026, 15:21

НБУ знижує вартість грошей: коли банки почнуть різати дохідність депозитів

На депозитний ринок України повернувся повний штиль: за останні два тижні невеликі банки (із депозитним портфелем до 2 млрд грн) залишали свої ставки незмінними. І це при тому, що Національний банк почав пом’якшувати монетарну політику. Це означає зменшення заробітків банків на фінансових інструментах регулятора: фінансисти заробляють менше і «ріжуть» заробітки своїх клієнтів на депозитах. Як довго банки залишатимуть нинішній рівень депозитних ставок і скільки зараз можна заробити на вкладі у невеликому банку, розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Хто й як накопичує гроші у банках

Українці продовжують накопичувати гроші в банках. Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) склала понад 1 617,7 млрд грн, що на 225,5 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Тільки за останній місяць року цей показник зріс на 64,9 млрд грн, що пояснюється масовими соціальними виплатами, які зазвичай проводяться наприкінці року.

Що ще цікавого видно зі свіжої статистики ФГВФО? По-перше, основний обсяг коштів розміщено у форматі до запитання, при цьому частка таких вкладів продовжує стабільно зростати (з 70,4% на 1 грудня 2025 року до 70,92% на 1 січня 2026 року).

По-друге, попри поступове знецінення гривні, в банках зростає частка вкладів саме у нацвалюті (66,3% на початок року, проти 65,8% місяцем раніше). З одного боку, це також пояснюється збільшенням коштів саме на поточних рахунках — люди отримують зарплати та інші соцвиплати на картку і не поспішають їх перекладати на строкові депозити. З іншого боку, попри інфляцію і девальвацію гривні, вклади в нацвалюті залишаються прибутковими.

По-третє, левова частка коштів у банках сконцентрована на рахунках мізерної частки вкладників. «У 2025 році 52,8% всіх грошей українців на банківських рахунках та депозитах було сконцентровано у 0,65% вкладників. Розмір вкладу від 600 тис. грн і більше на особу. Для порівняння: у грудні 2024 року таких вкладників було лише 0,53%, і вони мали 48,95% всіх вкладень. І це тільки офіційно безготівкова гривня та валюта на рахунках. Без готівки, без ОВДП, без інших активів і цінностей. Про що це. Багаті продовжують багатіти, бідні — біднішати», — аналізує статистику ФГВФО фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

По-четверте, фінансову подушку нарощують приватні підприємці. За останній місяць минулого року частка ФОП у структурі вкладників залишилася незмінною (3,2%). Натомість частка їх грошей у структурі суми вкладів приватних клієнтів зросла з 11,7% до 12,5%. «Сума їх вкладів склала 201,8 млрд грн, що на 32,9 млрд грн більше, ніж торік», — уточнює ФГВФО.

Що буде з депозитними ставками

Наразі банки вже згорнули святкові пропозиції, які ситуативно підвищили дохідність окремих депозитів у грудні-січні до 18% річних.

«Попри це, середня дохідність за гривневими вкладами залишається конкурентною і вже декілька місяців утримується в коридорі 13−14,5% річних, залежно від строку розміщення коштів. Окремі банки й надалі готові пропонувати максимальні ставки на рівні до 16% річних, що підтримуватиме інтерес вкладників і конкуренцію за ресурси», — розповів «Мінфіну» Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Головне питання — як довго ставки залишатимуться на таких високих рівнях? Головною подією останніх тижнів для депозитного ринку стало рішення НБУ про зниження ключової ставки на 0,5 в.п. — до 15% річних. Корекція ключової ставки традиційно супроводжується синхронними змінами інших монетарних інструментів: зокрема, ставку за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ, яка фактично є базою для формування дохідності гривневих вкладів, знижено до 18,5% річних.

«Зважаючи на сповільнення рівня інфляції та макроекономічний прогноз НБУ, що передбачає поступове зниження облікової ставки, загалом рішення було очікуваним. Наразі ринок зберігає привабливість гривневих депозитів», — говорять в пресслужбі Ощадбанку.

Напередодні оголошення регулятором цих рішень окремі банки вже переглядали свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів. Як зауважили «Мінфіну» в пресслужбі Ощадбанку, «зниження облікової ставки на 0,5 в.п. — це початок пом’якшення монетарної політики та, відповідно, початок тренду до зниження відсоткових ставок.

Щоправда, фінансисти поки що не беруться прогнозувати, як швидко ринок відреагує на цей сигнал регулятора.

«Наразі важко однозначно спрогнозувати, яку тактику виберуть комерційні банки. Йдеться саме про тактичні рішення: частина фінустанов може досить швидко «відкраяти» декілька десятих відсоткового пункту від дохідності депозитів, інші — навпаки, спробують утримати клієнтів, запропонувавши акційний період зі збереженням попередніх умов.

Важливим чинником залишається й гнучкість строків розміщення коштів. Поточні депозитні умови дозволяють вкладникам обирати короткі та середні терміни без істотних втрат для купівельної спроможності. Фактично йдеться про баланс між часом і дохідністю, без необхідності надовго «заморожувати» кошти. Саме тому основний попит, як і раніше, концентруватиметься на депозитах строком 6−9 місяців та 1 рік", — вважає Дмитро Замотаєв.

На його думку, визначальним для загального тренду на депозитному ринку стане наступне засідання монетарного комітету НБУ, заплановане на 19 березня.

«Його рішення можуть задати тон на весь 2026 рік: або облікова ставка надалі знижуватиметься відчутнішими темпами, або ж позиція регулятора залишатиметься стримано-консервативною.

Помітніші зміни в умовах заощаджень і кредитування можливі у разі зниження облікової ставки до рівня 14−14,5%. У такому сценарії банки отримають простір для зменшення депозитних ставок у межах 0,5−1 в.п., а з певним часовим лагом аналогічне коригування може відбутися й у кредитних продуктах", — уточнює Дмитро Замотаєв.

Аналогічні очікування висловлюють і в пресслужбі Ощадбанку.

«При поступовій зміні облікової ставки депозитні ставки для населення матимуть тенденцію до зниження. Зазвичай короткі депозити найшвидше реагують на зміни», — говорять там.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Український капітал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бізбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Агропросперіс 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 16,20% - 16,20% - 15,25% - 15,00% - 0,25% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 16,25% - - -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.01.2026−02.02.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,80% - 1,80% - 1,25% - 0,90% - 0,01% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Піреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.01.2026−02.02.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бізбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Піреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.01.2026−02.02.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
