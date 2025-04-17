Держава виплатила вкладникам 9 млрд грн: що буде з депозитами після війни

Де у світі держава гарантує 100% відшкодування за вкладами, чи захищають так само учасників кредитних спілок, та скільки вже коштів виплатив вкладникам Фонд гарантування вкладів фізосіб, НВ розповіла директорка-розпорядник Фонду Ольга Білай . «Мінфін» вибрав головне.

Одним із ключових чинників, який сприяв збереженню довіри до банківської системи в умовах невизначеності, стало запровадження 100% відшкодування за банківськими вкладами на період воєнного стану. Тобто у разі визнання банку неплатоспроможним, його вкладники-фізичні особи отримають свої кошти у повному обсязі.

Які обсяги відшкодувань зараз гарантує держава

Запровадження 100% гарантії за вкладами — це міжнародний досвід, інструмент, який застосовувався у 1997 році у Японії, потім у 2000 році у Туреччині.

Цей крок був застосований під час глобальної кредитної кризи 2008 року в Ірландії, Данії, Ісландії та Німеччині. Проте жодній країні досі не доводилося випробовувати цей механізм на практиці під час війни. Такі повні гарантії за вкладами завершуються тоді, коли закінчуються кризові явища.

В Україні це станеться через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану. Тоді гарантована сума за вкладами, згідно з ухваленими у квітні 2022 року змінами до Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», становитиме вже 600 тис. грн.

Якщо станом на 1 травня 2022 року загальна сума вкладів фізосіб, включно з ФОП, складала 840,9 млрд грн (разом із 128,8 млрд грн АТ «Ощадбанк», який 13 квітня 2022 року набув статусу банку-учасника Фонду), то на початку 2023 року вона становила вже понад трильйон гривень, на 1 січня 2024 року — понад 1,2 трлн грн, у 2025 році — близько 1,4 трлн грн.

За період вторгнення загальний приріст вкладів громадян склав 554 млрд грн, із яких 434 млрд грн — реальне зростання, тобто без огляду на переоцінку гривневого еквівалента валютних вкладів.

Чи можна отримати гроші віддалено

Фонд запустив механізм дистанційної виплати гарантованого відшкодування через банки-агенти. Завдяки цьому свої кошти змогли отримати й українці, які, на жаль, опинились на тимчасово окупованих територіях, і наші громадяни, які рятувались від війни за кордоном.

У перші дні вторгнення рф виплати віддалено здійснювали лише два державні банки, наразі налічується шість таких банків-агентів, у яких працює інструмент дистанційних онлайн-виплат через застосунки. Окрім того, у жовтні 2023 року було запроваджено послугу «Повернення вкладів» у мобільному застосунку «Дія». Загалом дистанційно вкладники отримали вже понад 2,3 млрд грн. Послуга продовжує діяти та розвиватися.

Виклики війни лише підтвердили, що система гарантування має бути гнучкою та швидко адаптуватися до будь-яких нових викликів. Водночас ми змогли довести, що навіть у найскладніші періоди ми спроможні забезпечити захист прав громадян і підтримати економічну стабільність.

Хто пішов із ринку та як компенсуються вклади

Від 24 лютого 2022 року під процедуру виведення з ринку підпало 10 банків: зрештою дев’ять банків опинилися у ліквідації, один — Сенс Банк— націоналізовано.

Крім того, було ухвалене рішення про ліквідацію дочірніх структур російських банків МР банк (колишній Сбєрбанк) та Промінвестбанк.

Також протягом двох років із ринку було розпочато виведення Айбокс банку, Конкорд банку, Мегабанку, Банку Січ, банку Форвард, а також — Укрбудінвестбанку.

Нещодавно реалізовано план врегулювання неплатоспроможного Комінвестбанку. Згідно з угодою, частину його активів та зобов’язань передали до Асвіо банку. Так Фонд вивів із ринку банк у найменш витратний спосіб, оптимальний для всіх сторін.

Загалом Фонд гарантування вкладів виплатив понад 96% гарантованого відшкодування (а передбачено кошти на всі 100%) усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після повномасштабного вторгнення. Йдеться про тих вкладників, які звернулись за отриманням гарантованої суми, та які не є громадянами рф або рб, і які не перебувають під санкціями.

За три роки широкомасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, понад 9 млрд грн гарантованого відшкодування. Причому ці виплати Фонд здійснює з власних ресурсів.

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Що буде із вкладами після завершення війни

На сьогодні Фонд продовжує працювати над імплементацією директив і практик ЄС. Зокрема, у країнах ЄС гарантуються вклади юридичних осіб, і ми прагнемо до відповідності цим нормам — малий і середній бізнес має почуватись захищеним у повоєнний період відновлення України.

Також серед наших пріоритетних завдань — захист інтересів вкладників кредитних спілок. Адже у Європі гарантії поширюються не лише на банки, а й на всі кредитні установи, які залучають кошти клієнтів. Окрім того, європейське законодавство передбачає семиденний термін виплат вкладникам, і ми теж поступово імплементуємо цю норму. Щодо суми гарантованого відшкодування, то в ЄС вона становить 100 тис. євро. Фонд рухається до цієї ж мети.

Та найбільші зміни очікуються в системі врегулювання. Впровадження вимог директив ЄС охоплюватиме вдосконалення раннього виявлення проблем у банку та підготовку плану дій для запобігання неплатоспроможності. Це необхідно для посилення захисту клієнтів банку, запобігання негативного впливу на банківську систему загалом.

Запровадження 100% гарантій за вкладами — частина нашого шляху до відновлення країни після війни. Гарантії на банківські вклади є лише одним із елементів цієї стратегії, і ми продовжимо працювати над тим, щоб українці могли довіряти банківській системі навіть у найважчі періоди. За три роки ми довели, що система гарантування вкладів є надійним укриттям для заощаджень українців.