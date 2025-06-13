За тиждень євро на міжбанку подорожчав на 48 коп.: який курс побачимо 14-15 червня

Середина червня виявилася дуже складною як на світовому, так і українському валютному ринку. До вже наявних проблем на фондових майданчиках світу, нафтовому та інших сировинних ринках через атаку Ізраїлю і можливі дії у відповідь Ірану, додалися активні «рухи» за парою євро/долар перед засіданням Федрезерва щодо відсоткових ставок.

Своє рішення щодо подальшої монетарної політики американський регулятор оголосить 18 червня.

Графік пари євро/долар з 9 до 13 червня

Нагадаю, що ЄЦБ активно знижує свої ставки: вкотре європейський регулятор зробив це 5 червня, що збільшило розрив зі ставками ФРС на понад 2% річних. А це, за критеріями світового ринку, вже дуже суттєво.

Такий розрив мав би серйозно працювати на зміцнення долара. Але фактично котирування євровалюти щодо долара залишаються в межах коридору 1,15−1,155 долара за євро навіть після короткочасного стрибка до 1,16 долара за євро в перші години після появи новин про нальоти ізраїльської авіації на іранські військові та атомні об'єкти.

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Сумбурна торговельна політика Штатів, побоювання нового витка інфляції зі збільшенням тарифів на імпорт, а тепер ще й відкриті протести через нові міграційні правила — все це на цьому етапі знижує довіру світових інвесторів до долара.

Варто також враховувати, що вже в найближчому майбутньому, у травні 2026 року, завершиться каденція Джерома Пауелла на посаді голови Федрезерва. Його називають одним із найкращих професіоналів США у світі фінансів не лише друзі, а й опоненти. І бажання Дональда Трампа замінити його на зговірливішого голову регулятора додатково насторожує інвесторів і, знову ж таки, працює проти долара.

Прогнозованіша політика ЄЦБ щодо відсоткових ставок і певні успіхи у боротьбі зі зниженням інфляції в Європі вигідно відрізняють євровалюту від долара. І це при тому, що Євросоюзу продовжують загрожувати рецесія та стагнація, а війна рф проти України біля кордонів ЄС часто теж гальмує приплив інвестицій до Європи. Особливо, в ті країни, які безпосередньо межують з росією та білоруссю.

На тлі перерахованих подій ринок очікує серйозних коливань пари євро/долар перед та під час засідання ФРС, а також під час пресконференції Джерома Пауелла. Особливо, якщо щось піде «не так».

Для України стрибки пари євро/долар навіть у межах 1−1,5 американського центу на євро (що досить буденно в моменти серйозних потрясінь) загрожує коливаннями курсу євровалюти в межах 41−62 копійок на євро. Тож ми не залишимося осторонь того, що відбувається на світових ринках, навіть за всіх жорстких валютних обмежень Нацбанку.

Частково вже цього тижня підстрахував гривню майбутній період розрахунків клієнтів із бюджетом. З огляду на наполегливі «прохання» податкової, багато великих клієнтів почали платити за своїми бюджетними зобов'язаннями трохи раніше — вже з кінця цього тижня, що дещо збільшило продаж експортерами валютного виторгу на міжбанку останніми днями. Це є позитивним чинником для нацвалюти. Допомагатиме Нацбанку закривати дефіцит валюти на торгах і наступний тиждень, коли підуть основні податкові проплати.

Проти гривні вже почало грати скасування «торговельного безвізу» для українських товарів, а також запровадження квот ЄС на багато товарних позицій наших аграріїв. Це поступово скорочуватиме приплив валюти від експортерів і надалі. Орієнтовні втрати експорту становитимуть, за розрахунками Нацбанку, близько $800 млн вже до кінця 2025 року.

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Проти гривні продовжує працювати і чинник постійних масованих обстрілів росією українських міст, транспортної та цивільної інфраструктури, що знижує економічну активність у країні та безперечно позначиться на показниках ВВП.

Загалом із 9 до 13 червня курс продажу долара на міжбанку зріс лише на 6 копійок — із 41,40/41,44 до 41,46/41,50 гривень, а готівковий долар увечері у п'ятницю, 13 червня, обмінники фінкомпаній продавали за 41,45 — 41,65 гривень.

А ось курс продажу євро за цей же період на міжбанку злетів відразу на 48 копійок — зі стартових рівнів 9 червня 47,3160/47,3452 до 47,7950/47,8246 гривень на завершення сесії 13-го числа. Готівковий євро в обмінниках фінкомпаній увечері п'ятниці продавався в межах 48,10−48,25 гривень. Причому основна заслуга у такому зміцненні позицій євро щодо гривні належить саме кінцю тижня, коли на тлі ізраїльських нальотів на іранські атомні та військові об'єкти євровалюта пробивала на світових майданчиках навіть рівень 1,16 долара за євро і це негайно позначалося на курсі євро в Україні.

Курс долара на міжбанку

Курс євро на міжбанку

Готівковий курс долара

Готівковий курс євро

З огляду на вищеописану ситуацію на світовому та українському валютному ринку, цими вихідними у власників обмінників немає підстав зменшувати спред між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро.

Щобільше, невизначеність ситуації у світі дає можливість фінансистам різко не знижувати котирування долара в Україні (навіть на тлі його просідання на світових ринках) і при цьому підвищувати курс продажу євро в моменти його зростання на зовнішніх ринках.

У результаті власники обмінників пропрацюють ці суботу та неділю щонайменше із середнім за рівнем спредом за доларом у межах 20−25 копійок, а за євро — у межах 20−50 копійок. Оптові обмінники цими вихідними виставлять спред і за доларом, і за євро — в межах 15−20 копійок.

Ажіотажу зі скуповування валюти цими вихідними не буде, але населення все ж таки уважно стежитиме за тим, як розгортаються події у світі у частині поведінки долара щодо світових валют. При цьому поки що в Україні збережеться тенденція невеликої щоденної різниці між обсягами купленої та проданої населенням валюти ($5 млн-20 млн), що зараз чітко спостерігається за даними Нацбанку:

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (за 30 днів)

Те, що громадяни, попри всі світові та внутрішньоукраїнські виклики, не поспішають «затарюватися» валютою, — безсумнівно, дуже важливий чинник для курсу гривні на даному етапі. Нагадаю, що ще наприкінці минулого-початку цього року різниця між обсягами купівлі та продажу валюти населенням щодня була в межах $30 млн-50 млн і навіть більшою.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 14−15 червня

Курс готівкового долара у суботу та неділю у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,40 гривень та продаж від 41,45 до 41,80 гривень.

Курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 47,30 до 47,90 гривень та продаж від 47,95 до 48,50 гривень. Євровалюта у ці два дні буде головним інструментом для спекулятивного заробітку за рахунок суттєвої різниці курсів прийому та продажу євровалюти у різних мережах обмінних пунктів.