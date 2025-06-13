Чому під час нової війни інвестори не сприймають долар як притулок

Традиційна роль долара, як безпечного активу для капіталу в кризові часи, може зникнути, якщо Ізраїль продовжить завдавати ударів по Ірану, а конфлікт вийде на небезпечніший рівень, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Коли з'явилися новини про те, що Ізраїль завдав авіаударів по іранських цілях, долар спочатку знизився — вкрай нетипова реакція на такі обставини. Проте згодом йому вдалося відновити позиції проти більшості основних валют. Експерти вважають, що статус США, як найбільшого у світі виробника нафти, врятував долар. Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 10%.

Водночас індекс долара Bloomberg досяг трирічного мінімуму нещодавно на тлі побоювань щодо вищих тарифів і перспектив американської економіки, що погіршуються. Популярна угода «продавай Америку», яка вплинула на низку американських активів — від акцій до казначейських облігацій, посилила тиск на долар, поставивши під сумнів статус безпечної гавані.

Три стовпи безпечної гавані під загрозою

«Ярлик „безпечної гавані“ для активів, на кшталт долара та єни, тримається на трьох стовпах: економічної стабільності, ліквідності та довіри», — пояснює аналітик Vantage Markets Хебе Чен. «Слабкість долара цього року оголила тріщини у всіх трьох».

Індекс долара, який розраховує Bloomberg, упав приблизно на 8% цього року, оскільки інвестори побоювалися, що політика колишнього президента Дональда Трампа щодо розбудови світової торгівлі може зашкодити американській економіці. Очікується, що запропоноване податкове законодавство за десять років збільшить федеральний дефіцит на трильйони доларів. Крім того, роль Америки у безпеці та політичних альянсах також ставиться під сумнів.

«Перше, над чим варто подумати: чи розмивається статус долара, як активу-притулку, торговельною політикою адміністрації США, бюджетним марнотратством і викликом верховенству закону», — сказав стратег National Australia Bank Ltd. Родріго Катріл.

Водночас удари Ізраїлю показують, що США, ймовірно, відмовляються від провідної ролі в геополітичних питаннях, даючи можливість іншим переслідувати власний порядок денний. США «не брали участь» в ударах Ізраїлю, повідомив сенатор Марко Рубіо, попередивши Іран проти націлювання на інтереси чи персонал країни, як відплати.

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Реакція ринків

Індекс долара зріс на 0,4% на азіатських торгах нещодавно, єна демонструвала волатильність, а швейцарський франк зріс на 0,1%. Золото, яке досягло рекорду у квітні, зросло на 1,7%. Казначейські облігації також трохи подорожчали.

До атаки банки Волл-стріт робили ставку на подальшу девальвацію долара через зниження відсоткових ставок та уповільнення економічного зростання. Пол Тюдор Джонс, засновник макро-гедж-фонду Tudor Investment Corp., зазначив, що американська валюта через рік, ймовірно, коштуватиме на 10% менше. Він очікує на «драматичне» зниження короткострокових ставок наступного року.

Атака Ізраїлю означає серйозну ескалацію у протистоянні, пов'язаному з атомною програмою Тегерана. Іранські та американські переговорники мали провести шостий раунд переговорів в Омані нещодавно, але Дональд Трамп сказав цього тижня, що менш впевнений у шансах на угоду.

«Клієнти дедалі частіше запитують і обговорюють роль долара, як активу-притулку в портфелях», — сказав Шокі Оморі, головний стратег Mizuho Securities Co. «Залежно від того, як адміністрація США повідомить про свою позицію щодо атак — наприклад, сигналізуючи про майбутню участь, є ризики, що казначейські облігації та долар можуть зіткнутися з подальшими розпродажами».