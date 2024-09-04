Як ШІ вже впливає на прибутки найбільших компаній світу

Влітку розпочався сезон звітностей американських компаній за 2 квартал 2024 року, і особливу увагу, як завжди, займала «Чудова сімка» — Magnificent 7. Які результати продемонстрували найбільші компанії світу, та які перспективи це відкриває перед їхніми інвесторами, розповів старший інвестиційний аналітик Blackshield Capital Андрій Грищук.

Загалом звітність компаній Magnificent 7 за 2 квартал 2024 року продемонструвала змішані результати, відображаючи як високі прибутки у Meta, Apple, Nvidia, Alphabet та Microsoft, так і певні виклики для Tesla й Amazon. Хоча більшість компаній перевищили очікування ринку щодо доходів і EPS, занепокоєння інвесторів через ймовірність рецесії та зниження маржі спричинило падіння акцій навіть після сильних звітів, що особливо чітко прослідкувалося в кейсі Nvidia.

Ще однією спільною точкою для компаній цього сезону стали перші результати щодо прибутковості тематики ШІ, які почали відображати збільшені витрати на розробку в даній сфері у попередніх кварталах. Таким чином, щодо ШІ — спільним завданням наразі стає збалансування витрат у впровадження хмарних технологій та збереження прибутковості.

Підсумовуючи, ринок наразі перебуває на критичному етапі, де позитивні результати можуть не відповідати високим очікуванням, а інвестори все більше орієнтуються на довгострокову стійкість і здатність компаній підтримувати зростання в умовах потенційних економічних труднощів.

Alphabet

Першим цього сезону звітностей з Magnificent 7 відзвітувався Google. Доходи GOOGL за квартал зросли на 13,6% р/р (до $84,7 млрд) та були вищі за прогнози ринку на 0,9%, а EPS збільшився на 31,3% р/р (до $1,9), що на 2,6% перевищило очікування ринку.

Операційна маржа збільшилась на 26%, порівнюючи з минулорічними показниками, що стало найвищим значенням за останні 13 років. Додатково компанія значно збільшила капітальні інвестиції у хмарний сервіс. Значне зростання прибутків було прискорене поширенням чат-боту на основі ШІ — Gemini, що вже інтегрований майже в усі продукти GOOGL, із понад 2 млрд користувачів, і досягнув найшвидших темпів зростання за останні 18 місяців. Деяких просідань зазнав Youtube: зростання реклами різко сповільнилося до 13% з 21% минулого кварталу.

Tesla

Цього кварталу Tesla вкотре показала як слабкі прибутки, так і зниження маржі в автомобільному виробництві. Доходи за квартал зменшились на 2,3% р/р (до $25,5 млрд), що вище за прогнози ринку на 3,5%, у той час як EPS — на 46,2% р/р (до $0,42), що було нижче очікувань ринку на 13,6%.

Порівнюючи з минулими роками, операційний прибуток знизився на 33% здебільшого через зниження середніх цін продажу автомобілів, але збільшився на 37%, порівнюючи з першим кварталом, завдяки високим прибуткам підрозділу Tesla Energy (продаж сонячних панелей та акумуляторів) та зниженню корпоративних витрат. Загалом це вже 6 квартал поспіль, коли Tesla звітує про зниження в операційних прибутках.

З позитивних новин: Tesla розширила виробництво для додаткових поставок автомобілів на нетрадиційні ринки, такі як Південна Корея та Близький Схід.

Щодо виробництва найочікуванішої моделі бюджетних автомобілів, Tesla Model 2, анонс якої відбувся в 1 кварталі цього року, менеджмент відмовився надавати конкретну інформацію. Проте попередньо автомобіль залишається на шляху до початку виробництва у 2025 році, що ймовірно покращить результати у 2026 році, адже модель, якщо все ж буде випущена, зможе відкрити широкий новий ринок для виробника електромобілів і зробити значний крок до доступного електротранспорту для широких мас.

Microsoft

Microsoft продемонструвала результати, які перевершили очікування інвесторів, що було зумовлено як прогресом у розвитку сегменту ШІ, так і в хмарних технологіях.

Доходи Microsoft за квартал збільшились на 14,5% р/р (до $64,7 млрд), що вище за прогнози ринку на 0,32%, в той час як EPS зменшились на 1,3% р/р (до $2,95), що на 0,37% вище за очікування ринку.

Продажі хмарної платформи Azure вкотре зросли, а чат-бот Microsoft Copilot продемонстрував багатообіцяюче високе зростання впровадження: кількість користувачів зросла на 60%, порівнюючи з попереднім кварталом, що свідчить про успішну інтеграцію ШІ та хмарних технологій в інструменти для підвищення продуктивності. У 2025 році компанія планує продовжувати рухатись у напрямку розвитку ШІ та вже повідомила про капітальні інвестиції сумою $45 млрд, що є найбільшим обсягом за останні 5 років, з метою створення більшої кількості інфраструктури та центрів обробки даних.

Meta

Meta продовжує демонструвати позитивні для інвесторів результати на тлі високого попиту на цифрову рекламу, активно інвестуючи в інфраструктуру, технології та продукти, пов'язані зі штучним інтелектом.

Доходи за квартал зросли на 22,1% р/р (до $39,1 млрд), що вище за прогнози ринку на 1,92%, а EPS — на 73,2% р/р (до $5,20), які перевищили очікування на 9,2%.

Збільшення показників відбулося завдяки зростанню доходів від реклами, оскільки як кількість показів, так і ціни зросли на 10%, порівнюючи з минулим роком. ШІ залишається ключовим фундаментальним елементом для Meta, із великим сервісом мовних моделей Llama 3.1 та Llama 4 у розробці.

З негативного: непрофільний рекламний бізнес компанії META, Reality Labs, продовжує втрачати гроші. У 2 кварталі сегмент отримав операційний збиток у розмірі $4,5 млрд (20% р/р), а сама Meta повідомила про очікування подальших короткострокових збитків, враховуючи довгострокові інвестиції в цей сегмент.

Amazon

Amazon відзвітував про змішані показники у 2 кварталі 2024 року, продемонструвавши сильні позиції у своєму хмарному бізнесі, але зіткнувшись з проблемами у роздрібній торгівлі.

Доходи за квартал збільшились на 10,1% р/р (до $148 млрд), що було нижче прогнозів на 0,54%, а EPS збільшився на 93,8% р/р (до $1,3), що вище очікувань на 23,5%.

Хоча показники в середньому були в рівень з очікуваннями ринку, проте важливе значення операційного прибутку не виправдало прогнозів аналітиків, що свідчить про потенційний тиск на маржу через збільшення інвестицій у ШІ. Тому, хоча Amazon продовжує демонструвати сильні сторони в таких швидкозростаючих галузях, як хмарні обчислення і реклама, зосереджуючись на розвитку ШІ в Amazon Web Services, вона стикається з постійною проблемою збалансування інвестицій в майбутні технології та підтримання прибутковості своїх зріліших операційних сегментів.

Apple

Apple випередила прогнози за всіма категоріями продуктів і послуг. Валова маржа склала 46,3%, на 1,74% вище, ніж торік, відображаючи ефективне управління витратами, попри інфляційний тиск.

Доходи за квартал зросли на 4,9% р/р (до $85,8 млрд), що було вище прогнозу на 1,5%, а показник EPS зріс на 11,1% (до $1,4), порівнюючи з попереднім роком, що було вище очікувань на 3,9%.

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Зростання на 14% у сервісному сегменті допомогло Apple зберегти високу прибутковість і рекордний операційний грошовий потік у $28,9 млрд. Незначне падіння продажів iPhone та тиск у Китаї були компенсовані відновленням продажів iPad та високим попитом на основних ринках, що розвиваються, таких як Індонезія, Саудівська Аравія та Бразилія. Тож, враховуючи здатність Apple підтримувати фінансові показники при одночасному інвестуванні в ШІ та розробку нових продуктів, прогнозується стійке зростання доходів й у наступних кварталах.

Nvidia

Останньою з Magnificent 7 цього сезону звітності за 2-ий квартал відзвітувалась довгоочікувана Nvidia.

Доходи Nvidia за квартал збільшились на 122% р/р (до $30 млрд), що було вище прогнозів ринку на 4,2%, в той час як EPS зріс на 170% р/р (до $0,67), що на 9,1% було вище очікувань ринку. Компанія також затвердила новий раунд викупу акцій сумою $50 млрд, що позитивно сприйнялося ринком. Проте, попри те, що Nvidia збільшила усі показники, ціна акцій впала на 6% після закриття біржі.

Основною причиною стало те, що позитивні результати більше не справляють враження на інвесторів, адже велика частина очікувала набагато більший відрив показників, ніж той, що відзвітувала Nvidia. Тож, оскільки компанія поставила достатньо високу планку і демонструвала швидкі темпи зростання впродовж минулих 2 років, занепокоєння почали викликати стійкість, довготривалість популярності і досягнення якнайшвидшого рівня окупності ШІ.

Додатковим стимулом короткочасного падіння акцій стали чутки про потенційні затримки з випуском останніх мікросхем штучного інтелекту під назвою Blackwell.

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З позитивного для Nvidia: більшість компаній Magnificent 7 продемонстрували плани у збільшення інвестицій в розвиток ШІ. Тож, з огляду на те, що дані компанії є основними клієнтами Nvidia, це є позитивною новиною.

Проте більшість на ринку схиляється до того, що Nvidia знаходиться на такому піку популярності, що будь-який в міру позитивний результат вважатиметься недостатнім для подальшого зростання капіталізації.