Apple повернула перше місце в рейтингу найдорожчих ІТ-брендів

Apple Inc. знову посіла першу сходинку у списку найдорожчих високотехнологічних брендів у світі, обігнавши Amazon.com Inc., що займала лідируючу позицію, яка відкотилася відразу на четверте місце внаслідок активного зростання конкурентів, йдеться в дослідженні Brand Finance.

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Як змінилася вартість

Вартість бренду Apple за рік злетіла на 74% — до $516,6 млрд, тоді як в Amazon зросла лише на 3,2% — до $308,9 млрд.

На друге місце в рейтингу піднялася Microsoft Corp., що продемонструвала зростання майже на 78% (до $340,4 млрд). Google (входить до Alphabet Inc.) залишилася на третьому рядку (+18,5%, до $333,4 млрд).

Ці чотири компанії займають аналогічні місця в загальному списку найдорожчих брендів світу.

Найрізкіше зростання вартості в IT-сегменті зафіксувала Nvidia Corp. — її бренд підскочив у ціні у 2,6 рази, до $44,5 млрд, за рахунок високого попиту на мікрочіпи в технологіях штучного інтелекту. Наразі вона замикає топ-10 списку.

П'яте місце в рейтингу посіла TikTok ($84,2 млрд), шосте — Samsung ($82,2 млрд). Це єдині компанії не зі США до топ-10.

Далі у списку розташовуються Facebook з оцінкою вартості бренду $75,7 млрд, Instagram (оцінюється $70,4 млрд) і Oracle Corp. ($53,1 млрд).