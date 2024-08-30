Квартальний звіт Nvidia був феноменальний: чому її акції йдуть вниз

З початку року ринок акцій виріс на 17%. Що штовхає його вперед розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Більшість з тих, хто цікавиться ринками, впевнено відповість, що це штучний інтелект (ШІ) і монетарна політика ФРС. Саме вони є головними темами дискусій, суперечок, аналітичних звітів та яких завгодно інших форм спілкування, що мають хоч якийсь стосунок до ринку цінних паперів. І цього тижня обидві теми були «в роботі».

Приємною новиною тижня стала заслужена винагорода Berkshire Hathaway: тихою, спокійною, але дуже впевненою ходою компанія увійшла в клуб корпорацій з трильйонною капіталізацією. Зірки загоряються та згасають, мода приходить і закінчується, а Баффет лишається таким же великим!

Головною ж подією тижня, а щодо її важливості не було жодних суперечок, мало стати оприлюднення результатів другого кварталу компанією Nvidia. Чому звіт однієї компанії має таке значення для всього ринку?

Nvidia — це фантастика з присмаком буденності

По-перше, Nvidia — гігантська компанія вартістю під три трильйони доларів, яка має величезну вагу в різних ринкових індексах.

По-друге, і це найголовніше — Nvidia є головним індикатором того, що відбувається в галузі штучного інтелекту, адже без її мікросхем ніяка штука інтелектом не здивує. А саме завдяки розробці, використанню, а інколи й просто згадуванню ШІ, за останній рік десятки компаній стали дорожчими на сотні мільярдів, а то й на трильйони доларів.

Багато хто розглядав звіт Nvidia як визначальний фактор, що дозволить зрозуміти, чого чекати в найближчому майбутньому: корекції, ведмежого ринку чи вічного зростання, про яке мріє більшість інвесторів, особливо роздрібних.

Nvidia порадувала — звіт про результати кварталу виявився просто феноменальним.

Фінансові показники перевищили очікування і продемонстрували неймовірні темпи зростання: за рік виручка збільшилася на 122%, а прибуток на 168%. Операційна прибутковість склала 59.9%, що в рази вище за середнє значення для компаній, які входять в S&P 500.

До того ж, Nvidia оголосила про додаткові $50 млрд., асигновані на програму зворотного викупу акцій. Прогноз на наступний квартал теж виглядав оптимістично і перевищив очікування аналітиків: $32.5 млрд. проти $31.7 млрд.

Більше того, з огляду на існуючий попит на мікросхеми, компанія напевно могла б ще більше продати, але діючі потужності не дозволяють стільки виробити.

Погодьтеся, що коли попит перевищує можливості — це проблема не з найгірших.

Здавалося б, чого ж іще бажати і як таке можливо, що після подібних результатів ціна не летить вгору, як ракета? А ось і можливо!

Інвестори вирішили, що «фантастичне почало відгонити буденністю», як висловився аналітик Morgan Stanley. Апетит до див у інвесторів завжди неабиякий, але погодьтеся, що залишатися «фантастичним» із кварталу в квартал неможливо, «буденність» рано чи пізно бере своє.

Щось схоже відбулося і з Nvidia, а точніше реакцією інвесторів на її результати. А до того ще й додалися невеликі проблеми з затримкою у виробництві мікропроцесорів нового покоління Blackwell, хоча майже всі аналітики, що уважно слідкують за діяльністю Nvidia, запевняють, що все це тимчасово і коли Blackwell побачить світ, це «стане переворотом і приведе до суттєвого збільшення бюджетів компаній, які розробляють та використовують ШІ».

В підсумку, фантастичні квартальні результати компанії отримали негативну реакцію ринку: після оприлюднення звіту падіння ціни сягнуло аж 8%, що стало найгіршою реакцією на квартальний звіт Nvidia за останні десять чи близько того кварталів.

Хоча, може й не Nvidia винна, а просто інвестори трохи стомилися від ажіотажу навколо ШІ, який на думку деяких вже досягнув піку. Чи так це насправді? Життя покаже…

ФРС знизить ставки, питання — не коли, а на скільки

Макроекономічні дані, оприлюднені в четвер, ще раз підтвердили, що американська економіка міцно стоїть на ногах.

ВВП за другий квартал було переглянуто в бік збільшення, до 3%, що суттєво вище ніж 1.4% в першому кварталі. Кількість заявок з безробіття за останній тиждень зменшилася, що ще раз засвідчило далеко не найгірший стан ринку праці. Все разом, це допомогло відігнати сумні думки про рецесію і змусило індекси зазеленіти, навіть незважаючи на падіння Nvidia.

Закінчували тиждень, місяць і літо в цілому дані про інфляцію в серпні. Індекс РСЕ, який ФРС використовує при формуванні монетарної стратегії та прийнятті важливих рішень щодо її лібералізації або зміцнення, збігся з прогнозами аналітиків, а отже нічого такого, що б завадило керівництву ФРС розпочати цикл зниження ставки вже у вересні, як було непрямо анонсовано в Jackson Hole, не трапилося.

Отже, як бачимо, обидві рушійні сили ринків в дії. Зниження ставок ФРС швидше за все почнеться вже у вересні, але тепер замість «Знизять чи ні?» ключовим стає питання «Наскільки знизять?».

Поки що, найімовірнішим сценарієм лишається той, що у вересні це буде 25 бп, а до кінця року — 100 бп. Але все-таки, це лише можливий сценарій, а не достовірна подія. Тож чекаємо та сподіваємося…

Що далі

Фундаментально гарний тиждень для ринків, протягом якого індекси, як це не дивно, не зросли.

Ну, хіба що Dow Jones, якому вдалося наздогнати свої молодших та більш енергійних колег, S&P 500 та Nasdaq, і поставити декілька історичних рекордів.

Чому тиждень гарний, якщо немає росту? Тому що з огляду на корпоративні та макроекономічні дані є надія, що ринкам нічого страшного не загрожує і зростання дуже ймовірно продовжиться, після того, як інвестори трохи переведуть дух. Та й, в цілому, той факт, що серпень закінчився без втрат, а історично він є одним з найгірших місяців на ринку, вже має викликати позитивну реакцію.

Побачимо, що буде у вересні, який, як демонструє історія, має бути гірше за серпень, але поки що все виглядає так, що хвилюватися нічого.

Звісно, все може трапитися і робити прогнози — це невдячна справа, але особисто я якихось підстав для перетворення «бика» на «ведмедя» не бачу.