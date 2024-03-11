Виплата Україні заморожених російських активів: не якщо, а як і коли

Конституційна комісія естонського парламенту скликала 7 березня публічну зустріч із іноземними експертами, щоб обговорити використання заморожених активів росії для виплати Україні збитків, завданих війною. Один із експертів, який був на цій зустрічі, — шведський економіст Андерс Аслунд — розповів err.ee, що для цього може зробити Захід. «Мінфін» обрав головне.

Економіка України дуже постраждала від агресивної війни росії. 17% її території, як і раніше, окуповані російськими військами, а ВВП скоротився на 29%. За даними Світового банку, ця шкода зараз перевищує $486 млрд.

Наразі час діяти, бо західні ресурси для фінансування України вичерпуються. Західна підтримка України має становити приблизно $100 млрд на рік: $60 млрд — на озброєння та $40 млрд — на покриття дефіциту українського бюджету.

У 2023 році й ЄС, і США виплатили повну суму, але цілком імовірно, що ЄС доведеться впоратися з $61 млрд, які Сполучені Штати обіцяли Україні на 2024 рік. Єдиним можливим додатковим джерелом фінансування є заморожені російські активи на Заході.

Питання не в тому, чи повинна росія заплатити

Колективний Захід уже давно стверджує, що росію слід не лише притягнути до відповідальності, а й змусити заплатити за заподіяну нею шкоду. Це необхідно зробити своєчасно та в повному обсязі.

14 листопада 2022 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає росію до відповідальності та змушує її виплатити Україні військові репарації. У цій резолюції визнавали, що для реалізації цієї компенсації необхідно створити міжнародний інститут, який буде створений у співпраці з Україною.

G-7 взяла на себе провідну роль у розробці політики Заходу щодо фінансової підтримки України. «Росія не має права вирішувати, чи платитиме вона і коли за шкоду, яку вона завдала Україні./…/ Зобов'язання росії за міжнародним правом відшкодувати збитки, яких вона завдає, зрозумілі», — заявили в G-7 24 лютого.

Таким чином, питання не в тому, чи слід змусити росію платити. Стягнення військових репарацій є стандартною практикою і ніколи не буває добровільним. Після Другої світової війни Фінляндія та Східна Німеччина змушені були виплатити Радянському Союзу великі військові репарації.

Після Першої світової війни не лише німецькі державні активи були конфісковані, а й усі німецькі приватні активи за межами Німеччини. Після нападу Іраку на Кувейт у 1990 році Ірак був змушений виплатити $52,4 млрд військових репарацій, і він виплатив усю суму.

Питання у тому, як змусити росію платити. Є очевидний спосіб змусити росію заплатити просто зараз. Відразу після повномасштабного нападу росії на Україну в лютому 2022 року G-7 «знерухомила» валютні резерви російського центрального банку на Заході. Вони становлять близько $285 млрд, із яких близько $200 млрд перебувають у Euroclear у Брюсселі, приватній комерційній компанії з фінансових розрахунків.

Ці кошти мають бути конфісковані західними урядами та переведені на цільовий депозитний рахунок західних центральних банків для передачі Україні, як військових репарацій.

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Чому ж цього не відбувається

У рамках G-7 Канада ухвалила у 2022 році закон про конфіскацію як суверенних активів росії, так і майна російських громадян, які потрапили під санкції. Нещодавно Великобританія рішуче закликала до конфіскації суверенних активів росії.

Японія, схоже, відчуває те ж саме, водночас, Сполучені Штати вагаються. Конгрес США, схоже, має двопартійну більшість на користь конфіскації суверенних активів росії, тоді як міністр фінансів Джанет Йеллен має сумніви. Німеччина, Франція та Італія теж висловили сумніви та оглядаються на Європейський центральний банк.

По суті, існує дві лінії аргументації проти захоплення суверенних активів росії. Одна група посилається на міжнародне право, а інша — висловлює побоювання фінансової дестабілізації.

Аргументи, що ґрунтуються на міжнародному праві, були переконливо відкинуті групою юристів-міжнародників на чолі з професором права Гарварда Лоуренсом Трайбом та Філіпом Зеліковим із Інституту Гувера. Оскільки росія не визнає жодних міжнародно-правових прав, як вона може вимагати міжнародно-правового захисту? Навпаки, порушення росією міжнародного права потребує заходів у відповідь, таких як конфіскація активів.

Попри це, деякі стверджують, що це порушить міжнародне право, особливо ті, хто має вигоду з російських активів, такі як Euroclear, але вони не можуть надати жодних реальних аргументів.

Головний економічний аргумент проти конфіскації резервів центрального банку росії полягав у тому, що це може призвести до фінансової дестабілізації.

Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку, є головним прихильником цього аргументу. Вона стверджує, що євро буде підірвано, бо іноземці відмовляться зберігати свої гроші у цій валюті. Але цей аргумент є помилковим.

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Чому Лагард неправа

По-перше, резерви російського центробанку вже два роки заморожені, жодної дестабілізації чи втечі від західних валют не сталося.

По-друге, резервна валюта має бути стабільною, конвертованою і ґрунтуватися на великій вільній відкритій економіці з гарним верховенством закону. Є лише дві надійні існуючі резервні валюти — долар США та євро, на які постійно припадає 80% усіх світових валютних резервів.

Міжнародний валютний фонд веде статистику за усіма міжнародними валютними резервами у світі. На кінець вересня 2023 року на долари США припадало 59% усіх валютних резервів, на євро — 20%, на японську ієну — 5,5%, на британський фунт стерлінгів — 4,8%, на канадський долар — 2,5% і на австралійський долар — 2%. Китайський юань становив лише 2,4% усіх світових резервів (переважно, російських — із політичних причин), а інші валюти — 3,9%.

І, зрештою, метою західної фінансової системи має бути служіння авторитарним клептократам.

За винятком великих економік США та Єврозони, вся фінансова влада хоче уникнути розміщення резервних валют, які підвищують їх обмінні курси і ускладнюють експорт товарів та послуг, що створюють робочі місця.

Юань та інші валюти ринків, що розвиваються, не відповідають необхідним критеріям стабільності, конвертованості, відкритих ринків і верховенства закону, тому вони не можуть служити резервними валютами або притулками. Таким чином, доки G-7 діє злагоджено, ризику фінансової дестабілізації немає.

росії не можна дозволити виграти фінансову війну проти України. Розгублені політики у декількох великих європейських країнах мають визнати реальність.