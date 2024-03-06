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6 березня 2024, 12:36

Рішення про використання заморожених активів рф ухвалять найближчими тижнями — єврокомісар

Питання про використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів може бути вирішено найближчими тижнями, вважає член Єврокомісії (ЄК) з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Питання про використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів може бути вирішено найближчими тижнями, вважає член Єврокомісії (ЄК) з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

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«Дійсно, ми сподіваємося, що найближчими тижнями зуміємо якнайшвидше досягти угоди, а також її застосовувати», — заявив єврокомісар у вівторок на пресконференції в Брюсселі.

Він оцінив наявність у ЄС російських державних активів у 208 млрд євро за значної їх частини в Бельгії.

За його словами, обговорення тривають, і «вже підраховано близько 15 млрд євро доходів, які могли б бути використані в термін до 2027 року». При цьому Рейндерс уточнив, що конкретна цифра залежатиме від відсотків і дивідендів, які будуть виплачені на ці суми.

Член ЄК також згадав про 27 млрд євро заморожених активів російського походження, що належать фізичним або юридичним особам, які підпали під санкції Євросоюзу. Щодо цих приватних авуарів вивчаються можливості їх «конфіскації в деяких випадках за судовими рішеннями».

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Джерело: Мінфін
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